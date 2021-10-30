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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
0:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0'
19' Желтая карточка
Шоу Люк
22' Желтая карточка
Магуайр Гарри
0:1
39' Гол
Роналду Криштиану
56'
1
Льорис
Уго
12
Эмерсон
Жуниор
4
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
29
Скипп
Оливер
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
27
Лукас
Моура
18
Ло
Чельсо
Джовани
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
1
Де
Хеа
Давид
2
Линделоф
Виктор
19
Варан
Рафаэль
5
Магуайр
Гарри
29
Уан-Биссака
Аарон
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
23
Шоу
Люк
18
Фернандеш
Бруну
21
Кавани
Эдинсон
7
Роналду
Криштиану
Тоттенхэм
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
3-4-1-2

Ход матча

19'
 
Шоу Люк
22'
 
Магуайр Гарри
39'
0:1
Роналду Криштиану
(Фернандеш Бруну)
54'
Бергвейн Стевен
Лукас Моура
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

История личных встреч

Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

19 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

33 матча

21.2%
21.2%
57.6%
7 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

12.1%
45.5%
42.4%
4 победы 15 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
МКЧ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
КC
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
5:2
КC
0:0
К
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 4 0.4
Кейн Гарри 1 0.1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.1
Н'Домбеле Тангай 1 0.1
Алли Деле 1 (1) 0.1
Регилон Серхио 0 0
Бергвейн Стевен 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 4 0.4
Роналду Криштиану 4 0.4
Гринвуд Мэйсон 4 0.4
Лингард Джесси 2 0.2
Марсьяль Антони 1 0.1
Фред Сантос 1 0.1
Рэшфорд Маркус 1 0.1
Погба Поль 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Матич Неманья 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 2 0
Лукас Моура 2 0
Ромеро Кристиан 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Эмерсон Жуниор 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Погба Поль 4 1
Шоу Люк 4 0
Фернандеш Бруну 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Фред Сантос 3 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Далот Диогу 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Забито

9
17
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
3
18%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
15%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3
Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Милтон-Кейнс Донс - Тоттенхэм 1:3 Колчестер - Тоттенхэм 0:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1
Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 КПР - Манчестер Юнайтед 4:2 Дерби - Манчестер Юнайтед 1:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 8 1 1 26 - 3 25
2. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
3. Манчестер Сити Заявка 10 6 2 2 20 - 6 20
4. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
5. Вест Хэм Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
6. Арсенал Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
7. Брайтон Заявка 10 4 4 2 11 - 11 16
8. Тоттенхэм 0:1 Заявка 10 5 0 5 9 - 14 15
9. Эвертон Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10. Лестер Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
11. Вулверхэмптон Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
12. Брентфорд Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 2 6 2 13 - 14 12
14. Саутгемптон Заявка 10 2 5 3 9 - 12 11
15. Уотфорд Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
16. Астон Вилла Заявка 9 3 1 5 13 - 15 10
17. Лидс Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 4 5 10 - 16 7
19. Ньюкасл Заявка 10 0 4 6 11 - 23 4
20. Норвич Заявка 9 0 2 7 2 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Тоттенхэм 0:1 Заявка 5 3 0 2 4 - 5 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
10. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
11. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
12. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
13. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
16. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
18. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Тоттенхэм 0:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
16. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
17. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 57'
    Увязла у нас игра между штрафными площадками. Кроме удара Сона, во втором тайме вспомнить больше нечего. 
  • 55'
    Эмерсон хорошо сыграл на своём правом фланге в подкате против Шоу, стремящегося подать мяч в чужую штрафную площадь. 
  • Угловой
    54'
    Сон подал справа с углового, но воздух на линии вратарской площадки выиграл Мактоминей. 
  • Замена
    53'
    Замена в составе "Тоттенхэма" (1).
    Ушёл: Моура.
    Вышел: Бергвейн. 
  • 52'
    Многовато брака в передачах допускают сейчас футболисты обеих команд. Из-за этого темп игры получается рваным. 
  • Видеоповтор
    50'
    Офсайд Роналду был явным, но проверка момента ВАР забрала какое-то время. 
  • Офсайд
    49'
    Роналду отправил мяч в сетку ударом пятнадцати метров, но боковой арбитр зафиксировал офсайд у португальского форварда. 
  • 48'
    Сон с подступов к чужой штрафной площади пробил правее рамки ворот. Де Хеа извинился перед партнёрами, ведь атака "шпор" началась с его ошибки при передаче. 
  • 47'
    Уан-Биссака справа обыгрался в стеночку с Фернандешем и прострелил, Кавани пропускал мяч на Роналду, но защитник на перехвате сыграл. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал! 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм позади. Отдохнём немного, друзья! 
  • Дополнительное время
    45'
    + 1 минута. 
  • Угловой
    45'
    Момент! Ло Чельсо подал слева с углового, Дэвис головой в борьбе пробил над воротами. Ромеро предъявил Дэвису претензии, ведь ему бить было удобнее. 
  • Опасный момент
    44'
    Ло Чельсо - один из самых активных игроков "Тоттенхэма" - пробил с линии штрафной площади. Над перекладиной пролетел мяч. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Арбитр сделал замечание Роналду. В борьбе с Ромеро звёздный игрок "Манчестер Юнайтед" зацепил соперника по лицу. 
  • 42'
    Фернандеш разгонял атаку "Манчестер Юнайтед" по центру, но отпустил он мяч от себя, и случился перехват. 
  • 41'
    Два португальца из "Манчестер Юнайтед" соорудили этот гол. Чем ответит "Тоттенхэм"? 
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Криштиану РОНАЛДУ!!!
    Классный гол! Фернандеш из глубины классно забросил мяч в район правого угла вратарской площади, откуда Роналду здорово пробил с лёта в дальний угол, поймав мяч на ногу! 
  • 39'
    Игроки "Тоттенхэма" поочерёдно блокировали удары Уан-Биссаки и Роналду со средней дистанции. 
  • 38'
    Серьёзная заруба завязалась на поле, много контактов на грани фола мы видим. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Мактоминей сзади ударил Ло Чельсо в центре поля. Арбитр зафиксировал нарушение правил. 
  • Офсайд
    35'
    Сон выходил на свидание с голкипером, но Уан-Биссака успел догнать соперника и в прыжке заблокировать ногой удар с близкой дистанции. Лишь после этого боковой арбитр зафиксировал офсайд у корейца. 
  • 34'
    Магуайр сказал арбитру, что во время углового у чужих ворот его держал Ромеро. На стандартах захваты наблюдаются часто.
  • 33'
    Отбились хозяева после углового. Фернандеш около штрафной подобрал мяч, но его дальнейший заброс точным не получился. 
  • Опасный момент
    32'
    Фред выстрелил метров с двадцати пяти - Льорис прыгнул вправо от себя и отбил мяч в сторону. 
  • 31'
    Роналду в чужой штрафной принял мяч и сделал пас назад под удар Шоу, но защитник "МЮ" выходить на ударную позицию не решился, и случился перехват. 
  • 30'
    Уан-Биссака сделал плохой прострел в центр с правого края чужой штрафной площади. 
  • 28'
    Кейн пытался запустить Ло Чельсо в прорыв по левому флангу, быстро вбросив мяч из аута. Фернандеш сыграл на перехвате. 
  • Офсайд
    27'
    ГОЛ из офсайда забивает "Тоттенхэм". После подачи с углового Дайер сбросил мяч головой во вратарскую, откуда игровой снаряд в сетку переправил Ромеро. Офсайд был явным, ВАР не понадобилось много времени. 
  • Опасный момент
    25'
    Фернандеш мягко набросил мяч в центр штрафной, Кавани головой подрезал мяч, но немного не попал в левый верхний угол. Льорис не двигался, но не факт, что он контролировал ситуацию, ведь всё решили сантиметры. 
  • Опасный момент
    24'
    ОПАСНО! После заброса в штрафную Сон принял мяч, после чего из пределов вратарской запустил его высоко над воротами. Хороший был момент. 
  • 23'
    Ло Чельсо пробил со штрафного, но попал в "стенку" из игроков "Манчестер Юнайтед".  
  • Желтая карточка
    22'
    Магуайр нарушил правила против Ло Чельсо около своей штрафной площади. Жёлтая карточка для игрока гостей, опасный штрафной для хозяев. 
  • Судья
    21'
    После прострела Дэвиса мяч попал в руку Уан-Биссаке. Пошли апелляции, но арбитр сразу показал - пенальти не будет. Защитник "Манчестер Юнайтед" падал и отворачивался от мяча, а рука была прижата в корпусу. 
  • Желтая карточка
    19'
    У Шоу, по мнению арбитра, чисто отобрали мяч на фланге. Дальше игрок "МЮ" нарушил правила и увидел перед собой жёлтую карточку за срыв атаки. 
  • 18'
    Честно говоря, от этого матча я ожидал намного большего. До сих пор ни одного опасного момента мы не видели. 
  • 17'
    "Тоттенхэм" снова взялся за контроль мяча. Происходит это в центральной части поля. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Кейн нарушил правила на чужой половине поля, оттолкнув Варана в верховой борьбе. Француз взялся за голову, хотя игрок "Тоттенхэма" локтем его не задел. 
  • Судья
    14'
    Фред упал в чужой штрафной площади, но свисток промолчал. Бразилец даже не спорил, правила на нём не нарушались. 
  • 13'
    Шоу с левого фланга атаки вырезал мяч к воротам на Роналду, но передача была перехвачена игроком "Тоттенхэма". 
  • 12'
    По стартовым минутам есть ощущение, что команды были бы согласны на 0:0. Пока в Лондоне футбол весьма осторожный. 
  • 11'
    Сон продвигался в чужой штрафной площади, но Магуайр остановил корейца, выверено сыграв в подкате. 
  • 9'
    А теперь Мактоминей пробил из-за пределов штрафной площади, но и на этот раз мяч до ворот не долетел - на пути встал игрок "Тоттенхэма". 
  • 8'
    Удар Кавани из центра штрафной площадки пришёлся в Дайера. 
  • Угловой
    7'
    "Тоттенхэм" подал с углового справа, но Роналду выиграл воздух, придя на помощь защитникам на стандартное положение. Дальше Ло Чельсо неточно пробил с подбора из-за штрафной. 
  • 6'
    А вот сейчас Сон пробил с левой из-за пределов штрафной площади - мяч задел защитника и пролетел в метре от правой штанги ворот "МЮ". 
  • 5'
    Пока не очень ярким получается наш матч. Ударов по воротам совсем нет, хотя пять минут уже позади. 
  • 3'
    Игроки "Тоттенхэма" контролируют мяч, не слишком торопясь доводить наступление до завершения. 
  • 2'
    Игроки "Тоттенхэма" играют в белых футболках и чёрных шортах, футболисты "Манчестер Юнайтед" - в красных футболках и белых шортах. 
  • 1'
    Варан сразу ошибся при передаче, выбив мяч за боковую линию. Публика в Лондоне очень обрадовалась неудачному действию француза. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Арбитр дал свисток, и игра стартовала! Начальный удар в центре поля нанёс игрок "Манчестер Юнайтед".
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Тоттенхэм 0:1 Манчестер Юнайтед онлайн


Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:1 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Тоттенхэм
20.2% (34)
Ничья
31% (52)
Манчестер Юнайтед
48.8% (82)
Тотал 2.5
Больше
68.35% (95)
Меньше
31.65% (44)
Обе команды забьют
Да
94.24% (131)
Нет
5.76% (8)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
29.8% (50)
1:1 Ничья
22% (37)
2:1 Тоттенхэм
13.1% (22)
2:2 Ничья
6% (10)
1:3 Манчестер Юнайтед
3.6% (6)
2:3 Манчестер Юнайтед
2.4% (4)
0:1 Манчестер Юнайтед
1.8% (3)
1:0 Тоттенхэм
1.8% (3)
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