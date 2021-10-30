Многовато брака в передачах допускают сейчас футболисты обеих команд. Из-за этого темп игры получается рваным.

Сон подал справа с углового, но воздух на линии вратарской площадки выиграл Мактоминей.

Эмерсон хорошо сыграл на своём правом фланге в подкате против Шоу, стремящегося подать мяч в чужую штрафную площадь.

Увязла у нас игра между штрафными площадками. Кроме удара Сона, во втором тайме вспомнить больше нечего.

Уан-Биссака справа обыгрался в стеночку с Фернандешем и прострелил, Кавани пропускал мяч на Роналду, но защитник на перехвате сыграл.

Сон с подступов к чужой штрафной площади пробил правее рамки ворот. Де Хеа извинился перед партнёрами, ведь атака "шпор" началась с его ошибки при передаче.

Роналду отправил мяч в сетку ударом пятнадцати метров, но боковой арбитр зафиксировал офсайд у португальского форварда.

Офсайд Роналду был явным, но проверка момента ВАР забрала какое-то время.

Первый тайм

— Первый тайм позади. Отдохнём немного, друзья!

45' + 1 минута.

45' Момент! Ло Чельсо подал слева с углового, Дэвис головой в борьбе пробил над воротами. Ромеро предъявил Дэвису претензии, ведь ему бить было удобнее.

44' Ло Чельсо - один из самых активных игроков "Тоттенхэма" - пробил с линии штрафной площади. Над перекладиной пролетел мяч.

43' Арбитр сделал замечание Роналду. В борьбе с Ромеро звёздный игрок "Манчестер Юнайтед" зацепил соперника по лицу.

42' Фернандеш разгонял атаку "Манчестер Юнайтед" по центру, но отпустил он мяч от себя, и случился перехват.

41' Два португальца из "Манчестер Юнайтед" соорудили этот гол. Чем ответит "Тоттенхэм"?

40' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Криштиану РОНАЛДУ!!!

Классный гол! Фернандеш из глубины классно забросил мяч в район правого угла вратарской площади, откуда Роналду здорово пробил с лёта в дальний угол, поймав мяч на ногу!

39' Игроки "Тоттенхэма" поочерёдно блокировали удары Уан-Биссаки и Роналду со средней дистанции.

38' Серьёзная заруба завязалась на поле, много контактов на грани фола мы видим.

37' Мактоминей сзади ударил Ло Чельсо в центре поля. Арбитр зафиксировал нарушение правил.

35' Сон выходил на свидание с голкипером, но Уан-Биссака успел догнать соперника и в прыжке заблокировать ногой удар с близкой дистанции. Лишь после этого боковой арбитр зафиксировал офсайд у корейца.

34' Магуайр сказал арбитру, что во время углового у чужих ворот его держал Ромеро. На стандартах захваты наблюдаются часто.

33' Отбились хозяева после углового. Фернандеш около штрафной подобрал мяч, но его дальнейший заброс точным не получился.

32' Фред выстрелил метров с двадцати пяти - Льорис прыгнул вправо от себя и отбил мяч в сторону.

31' Роналду в чужой штрафной принял мяч и сделал пас назад под удар Шоу, но защитник "МЮ" выходить на ударную позицию не решился, и случился перехват.

30' Уан-Биссака сделал плохой прострел в центр с правого края чужой штрафной площади.

28' Кейн пытался запустить Ло Чельсо в прорыв по левому флангу, быстро вбросив мяч из аута. Фернандеш сыграл на перехвате.

27' ГОЛ из офсайда забивает "Тоттенхэм". После подачи с углового Дайер сбросил мяч головой во вратарскую, откуда игровой снаряд в сетку переправил Ромеро. Офсайд был явным, ВАР не понадобилось много времени.

25' Фернандеш мягко набросил мяч в центр штрафной, Кавани головой подрезал мяч, но немного не попал в левый верхний угол. Льорис не двигался, но не факт, что он контролировал ситуацию, ведь всё решили сантиметры.

24' ОПАСНО! После заброса в штрафную Сон принял мяч, после чего из пределов вратарской запустил его высоко над воротами. Хороший был момент.

23' Ло Чельсо пробил со штрафного, но попал в "стенку" из игроков "Манчестер Юнайтед".

22' Магуайр нарушил правила против Ло Чельсо около своей штрафной площади. Жёлтая карточка для игрока гостей, опасный штрафной для хозяев.

21' После прострела Дэвиса мяч попал в руку Уан-Биссаке. Пошли апелляции, но арбитр сразу показал - пенальти не будет. Защитник "Манчестер Юнайтед" падал и отворачивался от мяча, а рука была прижата в корпусу.

19' У Шоу, по мнению арбитра, чисто отобрали мяч на фланге. Дальше игрок "МЮ" нарушил правила и увидел перед собой жёлтую карточку за срыв атаки.

18' Честно говоря, от этого матча я ожидал намного большего. До сих пор ни одного опасного момента мы не видели.

17' "Тоттенхэм" снова взялся за контроль мяча. Происходит это в центральной части поля.

16' Кейн нарушил правила на чужой половине поля, оттолкнув Варана в верховой борьбе. Француз взялся за голову, хотя игрок "Тоттенхэма" локтем его не задел.

14' Фред упал в чужой штрафной площади, но свисток промолчал. Бразилец даже не спорил, правила на нём не нарушались.

13' Шоу с левого фланга атаки вырезал мяч к воротам на Роналду, но передача была перехвачена игроком "Тоттенхэма".

12' По стартовым минутам есть ощущение, что команды были бы согласны на 0:0. Пока в Лондоне футбол весьма осторожный.

11' Сон продвигался в чужой штрафной площади, но Магуайр остановил корейца, выверено сыграв в подкате.

9' А теперь Мактоминей пробил из-за пределов штрафной площади, но и на этот раз мяч до ворот не долетел - на пути встал игрок "Тоттенхэма".

8' Удар Кавани из центра штрафной площадки пришёлся в Дайера.

7' "Тоттенхэм" подал с углового справа, но Роналду выиграл воздух, придя на помощь защитникам на стандартное положение. Дальше Ло Чельсо неточно пробил с подбора из-за штрафной.

6' А вот сейчас Сон пробил с левой из-за пределов штрафной площади - мяч задел защитника и пролетел в метре от правой штанги ворот "МЮ".

5' Пока не очень ярким получается наш матч. Ударов по воротам совсем нет, хотя пять минут уже позади.

3' Игроки "Тоттенхэма" контролируют мяч, не слишком торопясь доводить наступление до завершения.

2' Игроки "Тоттенхэма" играют в белых футболках и чёрных шортах, футболисты "Манчестер Юнайтед" - в красных футболках и белых шортах.

1' Варан сразу ошибся при передаче, выбив мяч за боковую линию. Публика в Лондоне очень обрадовалась неудачному действию француза.