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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

19 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

33 матча

21.2%
21.2%
57.6%
7 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

12.1%
45.5%
42.4%
4 победы 15 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
МКЧ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
КC
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
5:2
КC
0:0
К
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 4 0.44
Кейн Гарри 1 0.11
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.11
Н'Домбеле Тангай 1 0.11
Алли Деле 1 (1) 0.11
Регилон Серхио 0 0
Бергвейн Стевен 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 4 0.44
Гринвуд Мэйсон 4 0.44
Роналду Криштиану 3 0.33
Лингард Джесси 2 0.22
Марсьяль Антони 1 0.11
Фред Сантос 1 0.11
Рэшфорд Маркус 1 0.11
Погба Поль 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Матич Неманья 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 2 0
Лукас Моура 2 0
Ромеро Кристиан 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Эмерсон Жуниор 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Погба Поль 4 1
Фернандеш Бруну 3 0
Шоу Люк 3 0
Фред Сантос 3 0
Магуайр Гарри 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Далот Диогу 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Забито

9
17
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
3
18%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
15%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3
Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Милтон-Кейнс Донс - Тоттенхэм 1:3 Колчестер - Тоттенхэм 0:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1
Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 КПР - Манчестер Юнайтед 4:2 Дерби - Манчестер Юнайтед 1:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 9 7 1 1 23 - 3 22
2. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 27 - 6 21
3. Манчестер Сити Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
4. Вест Хэм Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Тоттенхэм Заявка 9 5 0 4 9 - 13 15
6. Брайтон Заявка 9 4 3 2 9 - 9 15
7. Эвертон Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
8. Лестер Заявка 9 4 2 3 15 - 15 14
9. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10. Арсенал Заявка 9 4 2 3 10 - 13 14
11. Вулверхэмптон Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
12. Брентфорд Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
13. Уотфорд Заявка 9 3 1 5 12 - 17 10
14. Астон Вилла Заявка 9 3 1 5 13 - 15 10
15. Кристал Пэлас Заявка 9 1 6 2 11 - 14 9
16. Саутгемптон Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
17. Лидс Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
18. Бёрнли Заявка 9 0 4 5 7 - 15 4
19. Ньюкасл Заявка 9 0 4 5 11 - 20 4
20. Норвич Заявка 9 0 2 7 2 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
9. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
13. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
2. Челси Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
11. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
12. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
14. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
15. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
16. Кристал Пэлас Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2021, осталось 2 дня 11 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Тоттенхэм 25% (11)
    X 29.5% (13)
    Манчестер Юнайтед 45.5% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.04
    3.76
    2.43
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед онлайн


    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Тоттенхэм
    25% (11)
    Ничья
    29.5% (13)
    Манчестер Юнайтед
    45.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (30)
    Меньше
    25% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    95% (38)
    Нет
    5% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    29.5% (13)
    2:1 Тоттенхэм
    20.5% (9)
    1:1 Ничья
    18.2% (8)
    2:2 Ничья
    11.4% (5)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    4.5% (2)
    1:0 Тоттенхэм
    4.5% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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