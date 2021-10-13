Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
История личных встреч
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед
19 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 19 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
33 матча
21.2%
21.2%
57.6%
7 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
12.1%
45.5%
42.4%
4 победы 15 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|4
|0.44
|Кейн Гарри
|1
|0.11
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.11
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.11
|Алли Деле
|1 (1)
|0.11
|Регилон Серхио
|0
|0
|Бергвейн Стевен
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|4
|0.44
|Гринвуд Мэйсон
|4
|0.44
|Роналду Криштиану
|3
|0.33
|Лингард Джесси
|2
|0.22
|Марсьяль Антони
|1
|0.11
|Фред Сантос
|1
|0.11
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.11
|Погба Поль
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скипп Оливер
|4
|0
|Танганга Джафет
|2
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Погба Поль
|4
|1
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|Шоу Люк
|3
|0
|Фред Сантос
|3
|0
|Магуайр Гарри
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Забито
9
17
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
3
18%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
15%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3
Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Милтон-Кейнс Донс - Тоттенхэм 1:3 Колчестер - Тоттенхэм 0:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1
Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 КПР - Манчестер Юнайтед 4:2 Дерби - Манчестер Юнайтед 1:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 3
|22
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|27 - 6
|21
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|9 - 13
|15
|6.
|Брайтон
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 9
|15
|7.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Лестер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|10.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 17
|10
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|11 - 14
|9
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|17.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 15
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|11 - 20
|4
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 2
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|3.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|5.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Тоттенхэм
25% (11)
Ничья
29.5% (13)
Манчестер Юнайтед
45.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
75% (30)
Меньше
25% (10)
Обе команды забьют
Да
95% (38)
Нет
5% (2)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
29.5% (13)
2:1 Тоттенхэм
20.5% (9)
1:1 Ничья
18.2% (8)
2:2 Ничья
11.4% (5)
2:3 Манчестер Юнайтед
4.5% (2)
1:0 Тоттенхэм
4.5% (2)
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