Украина: Премьер-лига 2021-2022
1:1
Первый тайм: 27'
Стадион: Им. Владимира Бойко
1:0
4' ПенальтиМишнёв Дмитрий
1:1
6' ГолСидорчук Сергей
11' Желтая карточкаДрамбаев Aлександр
95
Стасюк
Пётр
35
Мампаси
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
-
35 Мампаси МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кудрик ОлегВратарь
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Artem Kholod
-
Главный тренер: Ostap Markevych
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
-
19 Гармаш ДенисНападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
Ход матча
4'
1:0
6'
История личных встреч
Мариуполь
Динамо Киев
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
125%
4 победы 5 ничьих 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Второй тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 15 побед
27 матчей
7.4%
14.8%
77.8%
2 победы 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
7.4%
29.6%
63%
2 победы 8 ничьих 17 побед
Второй тайм
14.8%
29.6%
55.6%
4 победы 8 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мариуполь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулаков Андрей
|6
|0.46
|Топалов Дмитрий
|2
|0.15
|Мишнёв Дмитрий
|2 (2)
|0.15
|Вьюнник Богдан
|1
|0.08
|Микитишин Артур
|1
|0.08
|Спировски Стефан
|1
|0.08
|Denys Svityukha
|1
|0.08
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Кащук Алексей
|0
|0
|Мампаси Марк
|0
|0
|Хромей Михаил
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыганков Виктор
|9 (4)
|0.69
|Гармаш Денис
|6
|0.46
|Буяльский Виталий
|6
|0.46
|Де Пена Карлос
|2
|0.15
|Шапаренко Николай
|1
|0.08
|Тымчик Александр
|1
|0.08
|Сидорчук Сергей
|1
|0.08
|Рамирес Эрик
|1
|0.08
|Кедзёра Томаш
|1
|0.08
|Попов Денис II
|1
|0.08
|Сирота Александр
|1
|0.08
|Миколенко Виталий
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Шкурин Илья
|0
|0
|Андриевский Александр
|0
|0
|Вербич Беньямин
|0
|0
|Шепелев Владимир
|0
|0
Карточки
Мариуполь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мампаси Марк
|5
|0
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Шостак Денис
|4
|0
|Кащук Алексей
|2
|1
|Драмбаев Aлександр
|2
|1
|Кулаков Андрей
|3
|0
|Микицей Станислав
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|Стасюк Пётр
|2
|0
|Клименко Владислав
|2
|0
|Чех Максим
|2
|0
|Вьюнник Богдан
|2
|0
|Босанчич Петар
|1
|0
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Меличенко Кирилл
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Удод Данило
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шапаренко Николай
|5
|0
|Сидорчук Сергей
|3
|0
|Буяльский Виталий
|3
|0
|Гармаш Денис
|2
|0
|Андриевский Александр
|2
|0
|Витиньо Витор V
|2
|0
|Забарный Илья
|2
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|Де Пена Карлос
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Супряга Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Пропущено
18
4
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
2
11%
1
25%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
1
25%
61-75
4
22%
2
50%
76-90
Забито
6
19
4 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
17%
4
21%
1-15
3
50%
2
11%
16-30
0
0%
7
37%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
33%
2
11%
76-90
Пропущено
11
1
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
100%
76-90
Забито
13
29
6 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
3
23%
4
14%
1-15
3
23%
4
14%
16-30
0
0%
10
34%
31-45
1
8%
5
17%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
5
38%
4
14%
76-90
Пропущено
29
5
13 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 4
1
3%
0
0%
1-15
8
28%
0
0%
16-30
4
14%
1
20%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
4
14%
1
20%
61-75
7
24%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Мариуполь
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Верес - Мариуполь 2:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2
Александрия - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Ингулец - Мариуполь 3:0 Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0 Мариуполь - Львов 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Мариуполь - Олимпик Донецк 1:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Ингулец 4:3
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Заря - Динамо Киев 1:2 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Динамо Киев - Газиантеп 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|1:1 Заявка
|13
|10
|3
|0
|32 - 4
|33
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 6
|29
|3.
|Ворскла
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|4.
|Заря
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 15
|23
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|16 - 14
|22
|6.
|Александрия
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 14
|19
|8.
|Верес
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Десна
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 17
|11
|12.
|Минай
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|13.
|Ингулец
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|14.
|Львов
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 26
|7
|16.
|Мариуполь
|1:1 Заявка
|13
|1
|2
|10
|14 - 30
|5
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|1:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 0
|19
|2.
|Ворскла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|5.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|16.
|Мариуполь
|1:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|8 - 19
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Динамо Киев
|1:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|4.
|Заря
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 11
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|9.
|Десна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|12.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Мариуполь
|1:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|15.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Мариуполь 1:1 Динамо Киев
Исход игры
Мариуполь
0% (0)
Ничья
0.7% (1)
Динамо Киев
99.3% (138)
Тотал 2.5
Больше
43.38% (59)
Меньше
56.62% (77)
Обе команды забьют
Да
28.68% (39)
Нет
71.32% (97)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
50.4% (70)
1:2 Динамо Киев
15.8% (22)
0:3 Динамо Киев
13.7% (19)
1:3 Динамо Киев
10.1% (14)
0:1 Динамо Киев
4.3% (6)
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