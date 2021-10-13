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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Мариуполь
 
Позже

Стадион:
Динамо Киев

История личных встреч

Мариуполь
Динамо Киев

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
125%
4 победы 5 ничьих 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 15 побед

27 матчей

7.4%
14.8%
77.8%
2 победы 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

7.4%
29.6%
63%
2 победы 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

14.8%
29.6%
55.6%
4 победы 8 ничьих 15 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
9:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулаков Андрей 6 0.5
Топалов Дмитрий 2 0.17
Вьюнник Богдан 1 0.08
Микитишин Артур 1 0.08
Спировски Стефан 1 0.08
Denys Svityukha 1 0.08
Мишнёв Дмитрий 1 (1) 0.08
Стасюк Пётр 0 0
Кащук Алексей 0 0
Мампаси Марк 0 0
Хромей Михаил 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 9 (4) 0.75
Гармаш Денис 6 0.5
Буяльский Виталий 6 0.5
Де Пена Карлос 2 0.17
Тымчик Александр 1 0.08
Шапаренко Николай 1 0.08
Рамирес Эрик 1 0.08
Кедзёра Томаш 1 0.08
Попов Денис II 1 0.08
Сирота Александр 1 0.08
Миколенко Виталий 0 0
Караваев Александр 0 0
Шкурин Илья 0 0
Сидорчук Сергей 0 0
Андриевский Александр 0 0
Вербич Беньямин 0 0
Шепелев Владимир 0 0

Карточки

Мариуполь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мампаси Марк 5 0
Мишнёв Дмитрий 4 0
Шостак Денис 4 0
Кащук Алексей 2 1
Кулаков Андрей 3 0
Драмбаев Aлександр 1 1
Микицей Станислав 2 0
Чоботенко Сергей 2 0
Стасюк Пётр 2 0
Клименко Владислав 2 0
Чех Максим 2 0
Вьюнник Богдан 2 0
Босанчич Петар 1 0
Топалов Дмитрий 1 0
Меличенко Кирилл 1 0
Микитишин Артур 1 0
Удод Данило 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шапаренко Николай 5 0
Сидорчук Сергей 3 0
Буяльский Виталий 3 0
Гармаш Денис 2 0
Андриевский Александр 2 0
Витиньо Витор V 2 0
Забарный Илья 2 0
Шабанов Артём 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кедзёра Томаш 1 0
Де Пена Карлос 1 0
Тымчик Александр 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Супряга Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

18
4
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
2
11%
1
25%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
1
25%
61-75
4
22%
2
50%
76-90

Забито

6
19
4 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
17%
4
21%
1-15
3
50%
2
11%
16-30
0
0%
7
37%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
33%
2
11%
76-90

Пропущено

11
1
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
100%
76-90

Забито

13
29
6 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
3
23%
4
14%
1-15
3
23%
4
14%
16-30
0
0%
10
34%
31-45
1
8%
5
17%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
5
38%
4
14%
76-90

Пропущено

29
5
13 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 4
1
3%
0
0%
1-15
8
28%
0
0%
16-30
4
14%
1
20%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
4
14%
1
20%
61-75
7
24%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Мариуполь
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Верес - Мариуполь 2:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2
Александрия - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Ингулец - Мариуполь 3:0 Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0 Мариуполь - Львов 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Мариуполь - Олимпик Донецк 1:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Ингулец 4:3
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Заря - Динамо Киев 1:2 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Динамо Киев - Газиантеп 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 12 10 2 0 31 - 3 32
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 9 2 1 31 - 6 29
3. Ворскла Заявка 12 7 3 2 21 - 10 24
4. Заря Заявка 12 7 2 3 24 - 15 23
5. Днепр-1 Заявка 12 7 1 4 16 - 14 22
6. Александрия Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
7. Металлист-1925 Заявка 12 6 1 5 15 - 14 19
8. Верес Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Десна Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
10. Рух Львов Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
11. Колос Ковалёвка Заявка 11 3 2 6 7 - 17 11
12. Минай Заявка 11 1 5 5 8 - 14 8
13. Ингулец Заявка 11 2 2 7 9 - 22 8
14. Львов Заявка 12 1 4 7 8 - 20 7
15. Черноморец Од Заявка 12 1 4 7 12 - 26 7
16. Мариуполь Заявка 12 1 1 10 13 - 29 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 0 19
2. Ворскла Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 5 0 1 17 - 5 15
4. Заря Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
5. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Днепр-1 Заявка 5 4 0 1 7 - 5 12
7. Металлист-1925 Заявка 6 4 0 2 11 - 7 12
8. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
9. Рух Львов Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Минай Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 6 0 0 6 7 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 14 - 1 14
2. Динамо Киев Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3. Александрия Заявка 9 3 4 2 8 - 7 13
4. Заря Заявка 5 3 1 1 15 - 11 10
5. Днепр-1 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
6. Ворскла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
8. Верес Заявка 6 2 0 4 7 - 11 6
9. Десна Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
10. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
11. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
12. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
14. Мариуполь Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
15. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
16. Минай Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мариуполь - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2021, осталось 2 дня 9 часов 12 минут.



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    • Прогнозы 42
    Мариуполь 0% (0)
    X 0% (0)
    Динамо Киев 100% (42)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Мариуполь - Динамо Киев онлайн


    Прогнозы на матч Мариуполь - Динамо Киев

    Исход игры
    Мариуполь
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Динамо Киев
    100% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.22% (21)
    Меньше
    48.78% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    36.59% (15)
    Нет
    63.41% (26)
    Популярный счёт
    0:2 Динамо Киев
    42.9% (18)
    1:2 Динамо Киев
    21.4% (9)
    0:3 Динамо Киев
    11.9% (5)
    1:3 Динамо Киев
    11.9% (5)
    0:1 Динамо Киев
    4.8% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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