Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Stadion Kolos
17' Желтая карточкаРоманчук Александр
21' Желтая карточкаНгамба Альваро
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
13
Нич
Назарий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Ренан СоаресНападающий
-
Главный тренер: Syarhey Kuznyatsow
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Нич НазарийНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Нападающий
-
10 АлвароНападающий
-
Главный тренер: Дулуб Олег
Ход матча
21'
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Львов
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ренан Соарес
|2
|0.17
|Лысенко Владимир
|2
|0.17
|Чурко Вячеслав
|1
|0.08
|Новак Евгений
|1
|0.08
|Черноморец Александр
|1
|0.08
|Костишин Денис
|1
|0.08
|Сичинава Ника
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Ильин Олег
|0
|0
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньярко Эрнест
|1
|0.08
|Чирьяк Фране
|1 (1)
|0.08
|Довгий Алексей
|1
|0.08
|Грисьо Максим
|1
|0.08
|Якимец Владимир
|1
|0.08
|Шина Алвес
|1
|0.08
|Ременяк Артур
|1
|0.08
|Романчук Александр II
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ром Матия
|3
|1
|Лысенко Владимир
|3
|0
|Кариока Силва
|3
|0
|Богданов Андрей
|3
|0
|Сичинава Ника
|3
|0
|Нгамба Альваро
|3
|0
|Петров Кирилл
|2
|0
|Золотов Николай
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Черноморец Александр
|2
|0
|Костишин Денис
|2
|0
|Данфа Мамаду
|2
|0
|Милько Вадим
|1
|0
|Гавриш Виталий
|1
|0
|Чурко Вячеслав
|1
|0
|Нуриев Анатолий
|1
|0
|Ильин Олег
|1
|0
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|Романчук Александр II
|5
|0
|Довгий Алексей
|4
|0
|Грисьо Максим
|4
|0
|Зозуля Алексей
|3
|0
|Брикнер Иван
|3
|0
|Чирьяк Фране
|3
|0
|Махмутович Энес
|3
|0
|Ренан Соарес
|2
|0
|Якимец Владимир
|2
|0
|Бусько Андрей
|2
|0
|Политыло Сергей
|1
|0
|Алваро
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
9 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
20%
2
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
5
50%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
17
19
14 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
12%
4
21%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
6
35%
4
21%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
1
6%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1
Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Олимпик Донецк - Колос Ковалёвка 1:2
Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1
Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2 Львов - Рух Львов 1:1 Львов - Десна 1:0 Львов - Минай 1:0 Львов - Александрия 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|34 - 5
|35
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|35 - 7
|32
|3.
|Ворскла
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|4.
|Заря
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 15
|23
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|16 - 14
|22
|6.
|Александрия
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 14
|19
|8.
|Верес
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|9.
|Десна
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 21
|18
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|11.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 17
|12
|12.
|Ингулец
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|13.
|Львов
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|14.
|Минай
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 26
|7
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|15 - 32
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 0
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|3.
|Ворскла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|5.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|10.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Львов
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|4.
|Заря
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 11
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|8.
|Верес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|9.
|Львов
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|10.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|13.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Львов
Исход игры
Колос Ковалёвка
77% (104)
Ничья
16.3% (22)
Львов
6.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
23.7% (32)
Меньше
76.3% (103)
Обе команды забьют
Да
38.52% (52)
Нет
61.48% (83)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
51.1% (69)
2:1 Колос Ковалёвка
20% (27)
1:1 Ничья
14.8% (20)
2:0 Колос Ковалёвка
5.9% (8)
1:2 Львов
3.7% (5)
0:1 Львов
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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