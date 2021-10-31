Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Арена Львов
15' Желтая карточкаРунич Василий
36' Желтая карточкаСич Алексей
79
Панькив
Юрий
25
Белый
Максим
77
Сич
Алексей
17
Мысык
Марьян
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
-
77 Сич АлексейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
63 Marko Sapuha
-
Главный тренер: Кучук Леонид
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Дубра КаспарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Бухал ГлебЗащитник
-
17 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Yury Gura
Ход матча
15'
36'
История личных встреч
Рух Львов
Александрия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|3
|0.25
|Климчук Юрий
|3
|0.25
|Де Паула Таллес
|1
|0.08
|Альваренга Фабрисио
|1
|0.08
|Кузык Орест
|1
|0.08
|Карасюк Роман
|0
|0
|Федорчук Валерий
|0
|0
|Мысык Марьян
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Ореховский Павел
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|4 (1)
|0.31
|Калюжный Иван
|2
|0.15
|Ковалец Кирилл
|1
|0.08
|Бабогло Владислав
|1
|0.08
|Гринь Сергей
|1
|0.08
|Кожушко Олег
|1
|0.08
|Спинелли Клаудио
|1
|0.08
|Устименко Денис
|1
|0.08
|Цуриков Андрей
|0
|0
|Рыбалка Сергей
|0
|0
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Федорчук Валерий
|4
|0
|Белый Максим
|4
|0
|Карасюк Роман
|3
|0
|Мартынюк Ярослав
|3
|0
|Сич Алексей
|3
|0
|Стаменкович Милош
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Мысык Марьян
|2
|0
|Кондраков Даниил
|2
|0
|Рунич Василий
|2
|0
|Дидик Роман
|2
|0
|Карабин Ярослав
|0
|1
|Панькив Юрий
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Гагун Роман
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабогло Владислав
|6
|0
|Дубра Каспар
|4
|0
|Дришлюк Кирилл
|4
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Кожушко Олег
|1
|1
|Кирюханцев Игорь
|1
|1
|Рыбалка Сергей
|2
|0
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Цуриков Андрей
|1
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Одарюк Владимир
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Устименко Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Демченко Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
4
33%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
15
10
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
5
33%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
33%
1
10%
61-75
1
7%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2
Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1 Львов - Рух Львов 1:1 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Ингулец - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Минай 2:0 Рух Львов - Заря 0:2
Александрия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0
Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0 Александрия - Заря 1:1 Львов - Александрия 3:1 Десна - Александрия 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|34 - 5
|35
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|35 - 7
|32
|3.
|Ворскла
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|4.
|Заря
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 15
|23
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|16 - 14
|22
|6.
|Александрия
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 10
|20
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 14
|19
|8.
|Верес
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|9.
|Десна
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 21
|18
|10.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 14
|13
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|7 - 18
|11
|12.
|Львов
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|13.
|Ингулец
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|14.
|Минай
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 26
|7
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|15 - 32
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 0
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|3.
|Ворскла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|5.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|9.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Александрия
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Александрия
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 11
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|9.
|Верес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|10.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|11.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|13.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на матч Рух Львов 0:0 Александрия
Исход игры
Рух Львов
16.2% (22)
Ничья
39.7% (54)
Александрия
44.1% (60)
Тотал 2.5
Больше
30.88% (42)
Меньше
69.12% (94)
Обе команды забьют
Да
65.44% (89)
Нет
34.56% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (47)
0:1 Александрия
20.6% (28)
1:2 Александрия
19.9% (27)
1:0 Рух Львов
8.8% (12)
2:1 Рух Львов
7.4% (10)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Александрия
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!