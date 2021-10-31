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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рух Львов
0:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Александрия
0'
15' Желтая карточка
Рунич Василий
36' Желтая карточка
Сич Алексей
58'
79
Панькив
Юрий
99
Рунич
Василий
5
Федорчук
Валерий
25
Белый
Максим
77
Сич
Алексей
26
Альваренга
Фабрисио
91
Карасюк
Роман
17
Мысык
Марьян
30
Де
Паула
Таллес
45
Борячук
Андрей
15
Мартынюк
Ярослав
31
Билык
Олег
4
Бабогло
Владислав
10
Третьяков
Максим
11
Мирошниченко
Денис
8
Калюжный
Иван
9
Спинелли
Клаудио
20
Кирюханцев
Игорь
27
Демченко
Александр
37
Рыбалка
Сергей
29
Цуриков
Андрей
90
Дубра
Каспар
Рух Львов
Александрия

История личных встреч

Рух Львов
Александрия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 3 0.25
Климчук Юрий 3 0.25
Де Паула Таллес 1 0.08
Альваренга Фабрисио 1 0.08
Кузык Орест 1 0.08
Карасюк Роман 0 0
Федорчук Валерий 0 0
Мысык Марьян 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Ореховский Павел 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 4 (1) 0.31
Калюжный Иван 2 0.15
Ковалец Кирилл 1 0.08
Бабогло Владислав 1 0.08
Гринь Сергей 1 0.08
Кожушко Олег 1 0.08
Спинелли Клаудио 1 0.08
Устименко Денис 1 0.08
Цуриков Андрей 0 0
Рыбалка Сергей 0 0
Кирюханцев Игорь 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Федорчук Валерий 4 0
Белый Максим 4 0
Карасюк Роман 3 0
Мартынюк Ярослав 3 0
Сич Алексей 3 0
Стаменкович Милош 2 0
Борячук Андрей 2 0
Мысык Марьян 2 0
Кондраков Даниил 2 0
Рунич Василий 2 0
Дидик Роман 2 0
Карабин Ярослав 0 1
Панькив Юрий 1 0
Климчук Юрий 1 0
Притула Остап 1 0
Гагун Роман 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабогло Владислав 6 0
Дубра Каспар 4 0
Дришлюк Кирилл 4 0
Калюжный Иван 3 0
Кожушко Олег 1 1
Кирюханцев Игорь 1 1
Рыбалка Сергей 2 0
Ковалец Кирилл 2 0
Цуриков Андрей 1 0
Мирошниченко Денис 1 0
Третьяков Максим 1 0
Одарюк Владимир 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Устименко Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Демченко Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
4
33%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

15
10
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
5
33%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
33%
1
10%
61-75
1
7%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2
Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1 Львов - Рух Львов 1:1 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Ингулец - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Минай 2:0 Рух Львов - Заря 0:2
Александрия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0
Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0 Александрия - Заря 1:1 Львов - Александрия 3:1 Десна - Александрия 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 13 11 2 0 34 - 5 35
2. Шахтёр Донецк Заявка 13 10 2 1 35 - 7 32
3. Ворскла Заявка 12 7 3 2 21 - 10 24
4. Заря Заявка 12 7 2 3 24 - 15 23
5. Днепр-1 Заявка 12 7 1 4 16 - 14 22
6. Александрия 0:0 Заявка 13 5 5 3 12 - 10 20
7. Металлист-1925 Заявка 12 6 1 5 15 - 14 19
8. Верес Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Десна Заявка 13 5 3 5 15 - 21 18
10. Рух Львов 0:0 Заявка 12 3 4 5 10 - 14 13
11. Колос Ковалёвка Заявка 12 3 2 7 7 - 18 11
12. Львов Заявка 13 2 4 7 9 - 20 10
13. Ингулец Заявка 12 2 3 7 9 - 22 9
14. Минай Заявка 11 1 5 5 8 - 14 8
15. Черноморец Од Заявка 12 1 4 7 12 - 26 7
16. Мариуполь Заявка 13 1 1 11 15 - 32 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 0 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3. Ворскла Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
4. Заря Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
5. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Днепр-1 Заявка 5 4 0 1 7 - 5 12
7. Металлист-1925 Заявка 6 4 0 2 11 - 7 12
8. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
9. Рух Львов 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
10. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11. Минай Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Ингулец Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Александрия 0:0 Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 14 - 1 14
4. Заря Заявка 5 3 1 1 15 - 11 10
5. Днепр-1 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
6. Ворскла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
9. Верес Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
10. Десна Заявка 6 1 2 3 5 - 13 5
11. Рух Львов 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
13. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
14. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
15. Мариуполь Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
16. Минай Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Oleksii Sych получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Vasyl Runich получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 136
Рух Львов 16.2% (22)
X 39.7% (54)
Александрия 44.1% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рух Львов
Ничья
Александрия
3.50
3.12
2.23
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рух Львов 0:0 Александрия онлайн


Прогнозы на матч Рух Львов 0:0 Александрия

Исход игры
Рух Львов
16.2% (22)
Ничья
39.7% (54)
Александрия
44.1% (60)
Тотал 2.5
Больше
30.88% (42)
Меньше
69.12% (94)
Обе команды забьют
Да
65.44% (89)
Нет
34.56% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (47)
0:1 Александрия
20.6% (28)
1:2 Александрия
19.9% (27)
1:0 Рух Львов
8.8% (12)
2:1 Рух Львов
7.4% (10)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Александрия
2.2% (3)
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