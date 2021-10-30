Россия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Открытие Банк Арена
47
Зобнин
Роман
15
Глебов
Данил
22
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Ребров АртёмВратарь
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Витория Руй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Zaur Tedeyev
История личных встреч
Спартак Москва
Ростов
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
30 матчей
50%
10%
40%
15 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Эсекель
|4
|0.33
|Промес Куинси
|3
|0.25
|Соболев Александр Сергеевич
|2 (1)
|0.17
|Зобнин Роман
|2
|0.17
|Джикия Георгий
|1
|0.08
|Жиго Самуэль
|1
|0.08
|Айртон Лукас
|1
|0.08
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
|Литвинов Руслан
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|4 (1)
|0.33
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.25
|Хасимото Кэнто
|2
|0.17
|Соу Али
|2
|0.17
|Глебов Данил
|2
|0.17
|Терентьев Денис
|1
|0.08
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.08
|Осипенко Максим
|1
|0.08
|Алмквист Понтус
|0
|0
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|4
|0
|Рассказов Николай
|4
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|Кофрие Максимилиано
|2
|1
|Мозес Виктор
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Бакаев Зелимхан
|2
|0
|Джикия Георгий
|2
|0
|Умяров Наиль
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0
|Сухомлинов Данила
|3
|0
|Терентьев Денис
|2
|0
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Калинин Игорь
|2
|0
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Поярков Николай
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
10%
2
20%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
40%
2
15%
76-90
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
7%
2
11%
1-15
3
21%
3
17%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
4
29%
5
28%
76-90
Пропущено
17
24
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
6%
3
13%
1-15
4
24%
4
17%
16-30
2
12%
6
25%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
2
12%
3
13%
61-75
5
29%
29%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1
Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0 Химки - Спартак Москва 1:5 Рубин - Спартак Москва 0:4 Спартак Москва - Сочи 4:0
Ростов
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2
Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Партизан - Ростов 1:0 Ростов - Мура 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|34 - 16
|29
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 10
|23
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|17 - 11
|21
|5.
|Краснодар
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 11
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|18 - 14
|21
|7.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|8.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 16
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 18
|15
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|12.
|Ростов
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 19
|10
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 8
|18
|2.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|6.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|15.
|Ростов
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|6.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Ростов
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|9.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Ростов
Исход игры
Спартак Москва
81.2% (138)
Ничья
8.8% (15)
Ростов
10% (17)
Тотал 2.5
Больше
64.34% (92)
Меньше
35.66% (51)
Обе команды забьют
Да
67.13% (96)
Нет
32.87% (47)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
38.8% (66)
1:0 Спартак Москва
13.5% (23)
2:0 Спартак Москва
10% (17)
3:1 Спартак Москва
5.9% (10)
1:1 Ничья
4.7% (8)
1:2 Ростов
3.5% (6)
2:2 Ничья
2.4% (4)
3:0 Спартак Москва
2.4% (4)
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