Первый тайм

10' Полоз в первой атаке гостей пытался протащить мяч по правому флангу, но не преуспел в дриблинге, уступив игровой снаряд Айртону.

9' Осипенко обратился к тренерам, попросив дать ему другие бутсы. Похоже, Максим не угадал с шипами, и теперь вынужден переобуваться, оставляя свою команду на какое-то время в меньшинстве.

8' "Ростов" пока что не пытается навязывать контригру хозяевам поля, сконцентрировавшись строго на разрушении игры соперника.

7' В атаке вторым темпом Промес на левом фланге отдал который пас пяткой на Ларссона, который с левой ноги подавал в штрафную площадку в направлении Жиго, но француз проиграл верховое единоборство в чужих владениях.