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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Ростов
0' 10'
57
Селихов
Александр
92
Рассказов
Николай
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
68
Литвинов
Руслан
47
Зобнин
Роман
6
Айртон
Лукас
11
Ларссон
Джордан
24
Промес
Куинси
7
Соболев
Александр
Сергеевич
30
Песьяков
Сергей
4
Терентьев
Денис
16
Баштуш
Бартоломеу
55
Осипенко
Максим
71
Поярков
Николай
15
Глебов
Данил
7
Полоз
Дмитрий
8
Гигович
Армин
11
Алмквист
Понтус
19
Байрамян
Хорен
22
Соу
Али
Спартак Москва
3-4-2-1
Ростов
4-1-4-1

История личных встреч

Спартак Москва
Ростов

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

30 матчей

50%
10%
40%
15 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КПП
2:1
ПЛ
1:4
К
2:1
ПЛ
2:2
К«П
2:0
ПЛ
2:1
КПП
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 4 0.33
Промес Куинси 3 0.25
Соболев Александр Сергеевич 2 (1) 0.17
Зобнин Роман 2 0.17
Джикия Георгий 1 0.08
Жиго Самуэль 1 0.08
Айртон Лукас 1 0.08
Бакаев Зелимхан 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
Литвинов Руслан 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 4 (1) 0.33
Комличенко Николай 3 (1) 0.25
Хасимото Кэнто 2 0.17
Соу Али 2 0.17
Глебов Данил 2 0.17
Терентьев Денис 1 0.08
Баштуш Бартоломеу 1 0.08
Осипенко Максим 1 0.08
Алмквист Понтус 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Гигович Армин 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 4 0
Рассказов Николай 4 0
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Кофрие Максимилиано 2 1
Мозес Виктор 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Бакаев Зелимхан 2 0
Джикия Георгий 2 0
Умяров Наиль 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Айртон Лукас 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баштуш Бартоломеу 3 0
Сухомлинов Данила 3 0
Терентьев Денис 2 0
Байрамян Хорен 2 0
Калинин Игорь 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Песьяков Сергей 1 0
Комличенко Николай 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Осипенко Максим 1 0
Поярков Николай 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
10%
2
20%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
40%
2
15%
76-90

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
7%
2
11%
1-15
3
21%
3
17%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
4
29%
5
28%
76-90

Пропущено

17
24
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
6%
3
13%
1-15
4
24%
4
17%
16-30
2
12%
6
25%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
2
12%
3
13%
61-75
5
29%
29%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1
Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0 Химки - Спартак Москва 1:5 Рубин - Спартак Москва 0:4 Спартак Москва - Сочи 4:0
Ростов
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2
Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Партизан - Ростов 1:0 Ростов - Мура 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 9 2 2 34 - 16 29
2. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
3. ЦСКА Москва Заявка 13 7 2 4 17 - 10 23
4. Локомотив Москва Заявка 12 5 6 1 17 - 11 21
5. Краснодар Заявка 12 6 3 3 22 - 11 21
6. Сочи Заявка 12 7 0 5 18 - 14 21
7. Рубин Заявка 13 5 4 4 17 - 14 19
8. Спартак Москва 0:0 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
9. Крылья Советов Заявка 12 5 1 6 15 - 16 16
10. Ахмат Заявка 12 5 0 7 12 - 18 15
11. Нижний Новгород Заявка 12 4 2 6 13 - 19 14
12. Ростов 0:0 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
14. Химки Заявка 12 2 5 5 11 - 19 11
15. Уфа Заявка 12 2 4 6 13 - 19 10
16. Урал Заявка 12 2 3 7 5 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
3. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
6. Спартак Москва 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
7. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
10. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
11. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
12. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
15. Ростов 0:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
4. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
5. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
6. Сочи Заявка 7 3 0 4 7 - 10 9
7. Ростов 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
8. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9. Спартак Москва 0:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
10. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Урал Заявка 5 1 0 4 1 - 8 3
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Первый тайм
  • 10'
    Полоз в первой атаке гостей пытался протащить мяч по правому флангу, но не преуспел в дриблинге, уступив игровой снаряд Айртону.
  • 9'
    Осипенко обратился к тренерам, попросив дать ему другие бутсы. Похоже, Максим не угадал с шипами, и теперь вынужден переобуваться, оставляя свою команду на какое-то время в меньшинстве.
  • 8'
    "Ростов" пока что не пытается навязывать контригру хозяевам поля, сконцентрировавшись строго на разрушении игры соперника.
  • 7'
    В атаке вторым темпом Промес на левом фланге отдал который пас пяткой на Ларссона, который с левой ноги подавал в штрафную площадку в направлении Жиго, но француз проиграл верховое единоборство в чужих владениях.
  • Угловой
    6'
    Промес выполнял подачу с углового с левого фланга, но не удалось толком поднять мяч над землёй у голландца, так что ростовчане без проблем отбились.
  • Опасный момент
    5'
    Промес левым флангом подключил к очередной атаке "красно-белых" Айртона, который простреливал в центр штрафной площади, и Осипенко там в подкате пришлось выбивать мяч на угловой, играя на опережении против Соболева.
  • 4'
    Мозес теперь протащил мяч по правому флангу в атаку, и пытался прострелить в штрафную площадку, но попытка была блокирована - очень внимательно и цепко работают защитники команды из Ростова-на-Дону.
  • 3'
    Первую атаку хозяев Ларссон разгонял через центральную ось, но передержал мяч шведский легионер, и в итоге игровой снаряд у него просто отобрали.
  • 2'
    "Спартак" начал первые секунды встречи очень спокойно, не пытаясь прессинговать соперников, которые пасуются поперёк поля на своей половине.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Спартак Москва 0:0 Ростов онлайн


Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Ростов

Исход игры
Спартак Москва
81.2% (138)
Ничья
8.8% (15)
Ростов
10% (17)
Тотал 2.5
Больше
64.34% (92)
Меньше
35.66% (51)
Обе команды забьют
Да
67.13% (96)
Нет
32.87% (47)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
38.8% (66)
1:0 Спартак Москва
13.5% (23)
2:0 Спартак Москва
10% (17)
3:1 Спартак Москва
5.9% (10)
1:1 Ничья
4.7% (8)
1:2 Ростов
3.5% (6)
2:2 Ничья
2.4% (4)
3:0 Спартак Москва
2.4% (4)
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