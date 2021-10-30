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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
ЦСКА Москва
0' 26'
Гол Эджуке отменен из-за офсайда
22
Дюпин
Юрий
31
Зотов
Георгий
28
Абильдгор
Оливер
3
Талби
Монтассар
77
Самошников
Илья
6
Ин-Бом
Хван
7
Бакаев
Солтмурад
99
Хакшабанович
Сеад
11
Дрейер
Андерс
10
Онугха
Герман
21
Кварацхелия
Хвича
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
14
Набабкин
Кирилл
78
Дивеев
Игорь
98
Обляков
Иван
29
Бийол
Яка
6
Мухин
Максим
19
Зайнутдинов
Бактиёр
9
Чалов
Фёдор
11
Эджуке
Чидера
91
Заболотный
Антон
Рубин
4-1-2-3
ЦСКА Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Рубин
ЦСКА Москва

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

32 матча

28.1%
21.9%
50%
9 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
4 победы 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.9%
40.6%
37.5%
7 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ТМК
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
К
0:1
С
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 4 0.31
Ин-Бом Хван 2 0.15
Хакшабанович Сеад 1 0.08
Кварацхелия Хвича 1 0.08
Деспотович Джордже 1 (1) 0.08
Йевтич Дарко 1 0.08
Самошников Илья 1 0.08
Онугха Герман 1 0.08
Костюков Михаил 0 0
Бакаев Солтмурад 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджуке Чидера 4 0.31
Чалов Фёдор 3 0.23
Заболотный Антон 3 0.23
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.08
Бийол Яка 1 0.08
Бистрович Кристиян 1 0.08
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.08
Дивеев Игорь 1 0.08
Марадишвили Константин 1 0.08
Яковлев Владислав 1 0.08
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абильдгор Оливер 5 0
Зотов Георгий 4 0
Уремович Филип 4 0
Самошников Илья 3 0
Ин-Бом Хван 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Бакаев Солтмурад 2 0
Шатов Олег 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Зуев Александр 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Талби Монтассар 1 0
Онугха Герман 1 0
Нижегородов Константин 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 5 0
Обляков Иван 3 0
Заболотный Антон 1 1
Бохинен Эмиль 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Дзагоев Алан 1 0
Фернандес Марио 1 0
Кучаев Константин 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Яковлев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
13%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

4
8
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
2
17%
3
18%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
2
17%
5
29%
29%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Пропущено

18
9
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
11%
1
11%
1-15
4
22%
2
22%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
3
33%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
2
11%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1
Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0 Рубин - Сочи 1:3 Рубин - Спартак Москва 0:4 Рубин - Химки 1:0 Рубин - Урал 3:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1
ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Копенгаген - ЦСКА Москва 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 9 2 2 34 - 16 29
2. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
3. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
4. Локомотив Москва Заявка 12 5 6 1 17 - 11 21
5. Краснодар Заявка 12 6 3 3 22 - 11 21
6. Сочи Заявка 12 7 0 5 18 - 14 21
7. Рубин 0:0 Заявка 13 4 5 4 16 - 14 17
8. Спартак Москва Заявка 12 5 2 5 14 - 17 17
9. Крылья Советов Заявка 12 5 1 6 15 - 16 16
10. Ахмат Заявка 12 5 0 7 12 - 18 15
11. Нижний Новгород Заявка 12 4 2 6 13 - 19 14
12. Ростов Заявка 12 3 3 6 19 - 23 12
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
14. Химки Заявка 12 2 5 5 11 - 19 11
15. Уфа Заявка 12 2 4 6 13 - 19 10
16. Урал Заявка 12 2 3 7 5 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
3. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
5. Рубин 0:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
6. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
10. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
11. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
12. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
5. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
6. Сочи Заявка 7 3 0 4 7 - 10 9
7. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
8. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
10. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Урал Заявка 5 1 0 4 1 - 8 3
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Первый тайм
  • 25'
    Набабкин подключился в атаку ЦСКА по правому флангу, обыгрался с Марио Фернандесом, после чего простреливал вдоль ворот, но Дюпину на перехвате удалось забрать мяч намертво.
  • 24'
    Чалов теперь пасовал на левый край штрафной площади в направлении Заболотного, но того на мгновение успел опередить Зотов, который сбросил мяч на Дюпина, а вратарь уже разрядил обстановку выносом.
  • Фол, нарушение
    23'
    Теперь на правом фланге атаки футболисты ЦСКА пытались запрессинговать соперников, но Чалов нарушил правила, подтолкнув в спину Самошникова.
  • 22'
    Хвича забросил мяч на правый угол штрафной площади на Бакаева, но тот не придумал там ничего оригинального, и потерял мяч в борьбе с Обляковым.
  • 21'
    Правым флангом сейчас всё же провёл атаку "Рубин", откуда следовала подача от Бакаева в центр штрафной площади, и в борьбе с Дивеевым головой пробивал Онугха, но получилось очень неточно.
  • 20'
    Немного тише стало на трибунах "Казань Арены". Приуныла местная публика по той причине, что у их любимцев не получается ничего конструктивного.
  • 19'
    Заброс у гостей следовал в чужую штрафную площадку, но там Чалов не добрался до игрового снаряда, и мяч оказался в руках Дюпина.
  • 18'
    Кварацхелия пока что не может найти свободного пространства на своём левом фланге. Очень плотно его опекают "армейцы", понимая, что если Хвича наберёт скорость, остановить его будет практически невозможно.
  • Офсайд
    17'
    Длинный заброс через всё поле следовал в зону атаки "Рубина" на Онугху, но тот оказался в положении "вне игры".
  • Угловой
    16'
    Подача углового снова не получилась опасной у ЦСКА - "Рубин" очень внимательно действует в своих владениях на стандартных положениях.
  • Опасный момент
    15'
    ОПАСНО! Выскочил Дюпин за пределы штрафной площади, но не сумел выбить мяч. Чалов тут же отпасовал на Эджуке, который пытался забросить мяч в ворота, но вратарь успел вернуться в штрафную площадку и перевести мяч на угловой.
  • Видеоповтор
    14'
    Да, был офсайд у Заболотного. Несмотря на то, что он не касался мяча, он активно мешал одному из защитников мешать Эджуке нанести завершающий удар.
  • Офсайд
    13'
    ГО-О-О-О-ОЛ забивает Эджуке, но взятие ворот не засчитано! Офсайд зафиксировали судьи в поле. Будем ждать подтверждение VAR.
  • 12'
    Эджуке решил нанести дальний удар по воротам соперника, который был не совсем подготовленным - мяч улетел намного выше ворот.
  • Травма, повреждение
    11'
    Хакшабанович пострадал в борьбе с Зайнутдиновым - досталось ему по лицу. Но ничего страшного - не пришлось даже на поле приглашать медиков "Рубина".
  • 10'
    "Армейцы" стараются изматывать соперников поперечными передачами на своей половине поля, используя всю ширину.
  • 9'
    Постепенно переводят казанцы игру на чужую половину поля. В движении команда Леонида Слуцкого в начале матча смотрится немного предпочтительней.
  • Фол, нарушение
    7'
    Заболотный заработал в середине поля штрафной удар для ЦСКА. Ин-Бом не сумел отобрал мяч чисто.
  • 6'
    У "Рубина" пока что не держится матч под контролем. Попытались казанцы провести контратаку левым флангом, но ничем интересным она не закончилась.
  • 5'
    Поднялся на ноги Дивеев, демонстрируя готовность продолжать встречу. Шишка появилась на лбу у защитника ЦСКА.
  • Травма, повреждение
    4'
    Получил повреждение в предыдущем эпизоде Дивеев - досталось ему по голове. Арбитр вынужден пригласить на поле медицинскую бригаду.
  • Угловой
    3'
    "Армейцы" заработали угловой на правом фланге. Чалов выполнял подачу в центр штрафной площади, но там борьбу в воздухе удалось выиграть казанским защитникам.
  • 2'
    Обе команды сразу стараются действовать активно, демонстрируя свои намерения играть первым номером. Посмотрим, у кого лучше это получится.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Рубин 0:0 ЦСКА Москва онлайн


Прогнозы на матч Рубин 0:0 ЦСКА Москва

Исход игры
Рубин
9.2% (15)
Ничья
40.5% (66)
ЦСКА Москва
50.3% (82)
Тотал 2.5
Больше
34.75% (49)
Меньше
65.25% (92)
Обе команды забьют
Да
74.47% (105)
Нет
25.53% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (56)
1:2 ЦСКА Москва
21.5% (35)
0:1 ЦСКА Москва
17.8% (29)
2:1 Рубин
6.7% (11)
0:0 Ничья
1.8% (3)
0:2 ЦСКА Москва
1.2% (2)
1:0 Рубин
1.2% (2)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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