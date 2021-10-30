Россия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Казань Арена
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
22
Дюпин
Юрий
78
Дивеев
Игорь
98
Обляков
Иван
29
Бийол
Яка
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
98 Обляков ИванЗащитник
-
29 Бийол ЯкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
История личных встреч
Рубин
ЦСКА Москва
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
32 матча
28.1%
21.9%
50%
9 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
12.5%
56.3%
31.2%
4 победы 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.9%
40.6%
37.5%
7 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|4
|0.31
|Ин-Бом Хван
|2
|0.15
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.08
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.08
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.08
|Йевтич Дарко
|1
|0.08
|Самошников Илья
|1
|0.08
|Онугха Герман
|1
|0.08
|Костюков Михаил
|0
|0
|Бакаев Солтмурад
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджуке Чидера
|4
|0.31
|Чалов Фёдор
|3
|0.23
|Заболотный Антон
|3
|0.23
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.08
|Бийол Яка
|1
|0.08
|Бистрович Кристиян
|1
|0.08
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.08
|Дивеев Игорь
|1
|0.08
|Марадишвили Константин
|1
|0.08
|Яковлев Владислав
|1
|0.08
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абильдгор Оливер
|5
|0
|Зотов Георгий
|4
|0
|Уремович Филип
|4
|0
|Самошников Илья
|3
|0
|Ин-Бом Хван
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|Бакаев Солтмурад
|2
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Зуев Александр
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Талби Монтассар
|1
|0
|Онугха Герман
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|5
|0
|Обляков Иван
|3
|0
|Заболотный Антон
|1
|1
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Марадишвили Константин
|2
|0
|Дзагоев Алан
|1
|0
|Фернандес Марио
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
13%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Забито
4
8
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
2
17%
3
18%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
2
17%
5
29%
29%
61-75
2
17%
4
24%
76-90
Пропущено
18
9
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
11%
1
11%
1-15
4
22%
2
22%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
3
33%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
2
11%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1
Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0 Рубин - Сочи 1:3 Рубин - Спартак Москва 0:4 Рубин - Химки 1:0 Рубин - Урал 3:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1
ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Копенгаген - ЦСКА Москва 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|34 - 16
|29
|2.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|17 - 11
|21
|5.
|Краснодар
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 11
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|18 - 14
|21
|7.
|Рубин
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 14
|17
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 16
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 18
|15
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|12.
|Ростов
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 23
|12
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 19
|10
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 8
|18
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|3.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|5.
|Рубин
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|15.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|12.
|Рубин
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин 0:0 ЦСКА Москва
Исход игры
Рубин
9.2% (15)
Ничья
40.5% (66)
ЦСКА Москва
50.3% (82)
Тотал 2.5
Больше
34.75% (49)
Меньше
65.25% (92)
Обе команды забьют
Да
74.47% (105)
Нет
25.53% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (56)
1:2 ЦСКА Москва
21.5% (35)
0:1 ЦСКА Москва
17.8% (29)
2:1 Рубин
6.7% (11)
0:0 Ничья
1.8% (3)
0:2 ЦСКА Москва
1.2% (2)
1:0 Рубин
1.2% (2)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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