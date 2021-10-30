Правым флангом сейчас всё же провёл атаку "Рубин", откуда следовала подача от Бакаева в центр штрафной площади, и в борьбе с Дивеевым головой пробивал Онугха, но получилось очень неточно.

Хвича забросил мяч на правый угол штрафной площади на Бакаева, но тот не придумал там ничего оригинального, и потерял мяч в борьбе с Обляковым.

Теперь на правом фланге атаки футболисты ЦСКА пытались запрессинговать соперников, но Чалов нарушил правила, подтолкнув в спину Самошникова.

Чалов теперь пасовал на левый край штрафной площади в направлении Заболотного, но того на мгновение успел опередить Зотов, который сбросил мяч на Дюпина, а вратарь уже разрядил обстановку выносом.

Набабкин подключился в атаку ЦСКА по правому флангу, обыгрался с Марио Фернандесом, после чего простреливал вдоль ворот, но Дюпину на перехвате удалось забрать мяч намертво.

20' Немного тише стало на трибунах "Казань Арены". Приуныла местная публика по той причине, что у их любимцев не получается ничего конструктивного.

19' Заброс у гостей следовал в чужую штрафную площадку, но там Чалов не добрался до игрового снаряда, и мяч оказался в руках Дюпина.

18' Кварацхелия пока что не может найти свободного пространства на своём левом фланге. Очень плотно его опекают "армейцы", понимая, что если Хвича наберёт скорость, остановить его будет практически невозможно.

17' Длинный заброс через всё поле следовал в зону атаки "Рубина" на Онугху, но тот оказался в положении "вне игры".

16' Подача углового снова не получилась опасной у ЦСКА - "Рубин" очень внимательно действует в своих владениях на стандартных положениях.

15' ОПАСНО! Выскочил Дюпин за пределы штрафной площади, но не сумел выбить мяч. Чалов тут же отпасовал на Эджуке, который пытался забросить мяч в ворота, но вратарь успел вернуться в штрафную площадку и перевести мяч на угловой.

14' Да, был офсайд у Заболотного. Несмотря на то, что он не касался мяча, он активно мешал одному из защитников мешать Эджуке нанести завершающий удар.

13' ГО-О-О-О-ОЛ забивает Эджуке, но взятие ворот не засчитано! Офсайд зафиксировали судьи в поле. Будем ждать подтверждение VAR.

12' Эджуке решил нанести дальний удар по воротам соперника, который был не совсем подготовленным - мяч улетел намного выше ворот.

11' Хакшабанович пострадал в борьбе с Зайнутдиновым - досталось ему по лицу. Но ничего страшного - не пришлось даже на поле приглашать медиков "Рубина".

10' "Армейцы" стараются изматывать соперников поперечными передачами на своей половине поля, используя всю ширину.

9' Постепенно переводят казанцы игру на чужую половину поля. В движении команда Леонида Слуцкого в начале матча смотрится немного предпочтительней.

7' Заболотный заработал в середине поля штрафной удар для ЦСКА. Ин-Бом не сумел отобрал мяч чисто.

6' У "Рубина" пока что не держится матч под контролем. Попытались казанцы провести контратаку левым флангом, но ничем интересным она не закончилась.

5' Поднялся на ноги Дивеев, демонстрируя готовность продолжать встречу. Шишка появилась на лбу у защитника ЦСКА.

4' Получил повреждение в предыдущем эпизоде Дивеев - досталось ему по голове. Арбитр вынужден пригласить на поле медицинскую бригаду.

3' "Армейцы" заработали угловой на правом фланге. Чалов выполнял подачу в центр штрафной площади, но там борьбу в воздухе удалось выиграть казанским защитникам.

2' Обе команды сразу стараются действовать активно, демонстрируя свои намерения играть первым номером. Посмотрим, у кого лучше это получится.