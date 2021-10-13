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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва

История личных встреч

Рубин
ЦСКА Москва

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

32 матча

28.1%
21.9%
50%
9 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
4 победы 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.9%
40.6%
37.5%
7 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ТМК
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
К
0:1
С
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 4 0.33
Ин-Бом Хван 2 0.17
Хакшабанович Сеад 1 0.08
Кварацхелия Хвича 1 0.08
Деспотович Джордже 1 (1) 0.08
Йевтич Дарко 1 0.08
Самошников Илья 1 0.08
Онугха Герман 1 0.08
Костюков Михаил 0 0
Бакаев Солтмурад 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджуке Чидера 4 0.33
Чалов Фёдор 3 0.25
Заболотный Антон 3 0.25
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.08
Бийол Яка 1 0.08
Бистрович Кристиян 1 0.08
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.08
Дивеев Игорь 1 0.08
Марадишвили Константин 1 0.08
Яковлев Владислав 1 0.08
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абильдгор Оливер 5 0
Зотов Георгий 4 0
Уремович Филип 4 0
Самошников Илья 3 0
Ин-Бом Хван 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Бакаев Солтмурад 2 0
Шатов Олег 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Зуев Александр 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Талби Монтассар 1 0
Онугха Герман 1 0
Нижегородов Константин 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 5 0
Обляков Иван 3 0
Заболотный Антон 1 1
Бохинен Эмиль 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Дзагоев Алан 1 0
Фернандес Марио 1 0
Кучаев Константин 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Яковлев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
13%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

4
8
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
2
17%
3
18%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
2
17%
5
29%
29%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Пропущено

18
9
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
11%
1
11%
1-15
4
22%
2
22%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
3
33%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
2
11%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1
Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0 Рубин - Сочи 1:3 Рубин - Спартак Москва 0:4 Рубин - Химки 1:0 Рубин - Урал 3:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1
ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Копенгаген - ЦСКА Москва 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 8 2 2 30 - 15 26
2. Динамо Москва Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 2 3 17 - 9 23
4. Локомотив Москва Заявка 12 5 6 1 17 - 11 21
5. Краснодар Заявка 12 6 3 3 22 - 11 21
6. Сочи Заявка 12 7 0 5 18 - 14 21
7. Спартак Москва Заявка 12 5 2 5 14 - 17 17
8. Крылья Советов Заявка 12 5 1 6 15 - 16 16
9. Рубин Заявка 12 4 4 4 16 - 14 16
10. Ахмат Заявка 12 5 0 7 12 - 18 15
11. Нижний Новгород Заявка 12 4 2 6 13 - 19 14
12. Ростов Заявка 12 3 3 6 19 - 23 12
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
14. Химки Заявка 12 2 5 5 11 - 19 11
15. Уфа Заявка 12 2 4 6 13 - 19 10
16. Урал Заявка 12 2 3 7 5 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 5 0 1 17 - 7 15
2. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
3. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
5. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
6. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
10. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
11. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
12. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
4. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Сочи Заявка 7 3 0 4 7 - 10 9
7. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
8. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
10. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Урал Заявка 5 1 0 4 1 - 8 3
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2021, осталось 2 дня 6 часов 12 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Рубин 11.5% (6)
    X 36.5% (19)
    ЦСКА Москва 51.9% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.31
    3.60
    2.38
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Рубин - ЦСКА Москва онлайн


    Прогнозы на матч Рубин - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Рубин
    11.5% (6)
    Ничья
    36.5% (19)
    ЦСКА Москва
    51.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    44% (22)
    Меньше
    56% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    82% (41)
    Нет
    18% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.5% (19)
    1:2 ЦСКА Москва
    30.8% (16)
    0:1 ЦСКА Москва
    15.4% (8)
    2:1 Рубин
    9.6% (5)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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