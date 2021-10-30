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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Краснодар
 
Позже

Стадион:
Крылья Советов
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
31
Кайо
Силва
2
Сорокин
Егор
52
Де
Вильена
Тонни
3
Крыховяк
Гжегож
53
Черников
Александр
7
Кабелла
Реми
74
Сперцян
Эдуард
16
Классон
Виктор
9
Кордоба
Джон
1
Ломаев
Иван
23
Бейл
Гленн
4
Солдатенков
Александр
3
Чернов
Никита
5
Горшков
Юрий
25
Пруцев
Данил
21
Иванисеня
Дмитрий
11
Ежов
Роман
10
Сарвели
Владислав
17
Зиньковский
Антон
33
Сергеев
Иван
Краснодар
4-2-3-1
Крылья Советов
4-2-3-1

История личных встреч

Краснодар
Крылья Советов

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ТМК
1:0
ПЛ
4:2
ТМК
2:1
ПЛ
1:0
К
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
К
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 5 (1) 0.42
Кабелла Реми 3 0.25
Сперцян Эдуард 3 0.25
Крыховяк Гжегож 3 (2) 0.25
Де Вильена Тонни 2 0.17
Ильин Владимир 2 0.17
Ионов Алексей 1 0.08
Газинский Юрий 1 0.08
Спайич Урош 1 0.08
Черников Александр 1 0.08
Классон Виктор 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван 4 (1) 0.33
Сарвели Владислав 4 0.33
Глушенков Максим 2 0.17
Зиньковский Антон 1 0.08
Ежов Роман 1 0.08
Чернов Никита 1 0.08
Бегич Сильвие 1 0.08
Горшков Юрий 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 6 1
Газинский Юрий 3 0
Рамирес Кристиан 3 0
Крыховяк Гжегож 1 1
Спайич Урош 1 1
Кабелла Реми 2 0
Классон Виктор 2 0
Де Вильена Тонни 2 0
Кордоба Джон 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Петров Сергей 1 0
Ильин Владимир 1 0
Сорокин Егор 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 3 0
Пруцев Данил 3 0
Якуба Денис 2 0
Чернов Никита 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Ломаев Иван 2 0
Горшков Юрий 2 0
Ежов Роман 0 1
Божин Сергей 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Сергеев Иван 1 0
Глушенков Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
22%
2
29%
1-15
3
33%
3
43%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
2
50%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
1
7%
4
57%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
1
14%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

23
14
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
3
13%
2
14%
1-15
5
22%
3
21%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
1
4%
6
43%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
5
22%
1
7%
76-90

Пропущено

10
17
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
4
40%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
2
20%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ПФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1
ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Краснодар - Сепси 1:2 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Легия - Краснодар 1:1
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1
Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 4:1 Пролетер Нови-Сад - Крылья Советов 1:3 Балтика - Крылья Советов 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 9 2 2 34 - 16 29
2. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
3. ЦСКА Москва Заявка 13 7 2 4 17 - 10 23
4. Локомотив Москва Заявка 12 5 6 1 17 - 11 21
5. Краснодар Заявка 12 6 3 3 22 - 11 21
6. Сочи Заявка 12 7 0 5 18 - 14 21
7. Рубин Заявка 13 5 4 4 17 - 14 19
8. Спартак Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
9. Крылья Советов Заявка 12 5 1 6 15 - 16 16
10. Ахмат Заявка 12 5 0 7 12 - 18 15
11. Нижний Новгород Заявка 12 4 2 6 13 - 19 14
12. Ростов Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
14. Химки Заявка 12 2 5 5 11 - 19 11
15. Уфа Заявка 12 2 4 6 13 - 19 10
16. Урал Заявка 12 2 3 7 5 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
3. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
6. Спартак Москва Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
10. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
11. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
12. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
4. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
5. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
6. Сочи Заявка 7 3 0 4 7 - 10 9
7. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
8. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
10. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Урал Заявка 5 1 0 4 1 - 8 3
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 13-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Краснодар" сыграет дома с "Крыльями Советов".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2021, осталось 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 151
Краснодар 92.1% (139)
X 5.3% (8)
Крылья Советов 2.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Крылья Советов
1.62
4.73
6.68
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Краснодар - Крылья Советов онлайн


Прогнозы на матч Краснодар - Крылья Советов

Исход игры
Краснодар
91.8% (134)
Ничья
5.5% (8)
Крылья Советов
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
58.09% (79)
Меньше
41.91% (57)
Обе команды забьют
Да
60.29% (82)
Нет
39.71% (54)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
38.4% (56)
2:0 Краснодар
21.2% (31)
1:0 Краснодар
11% (16)
3:1 Краснодар
11% (16)
1:1 Ничья
4.8% (7)
3:0 Краснодар
2.7% (4)
3:2 Краснодар
2.1% (3)
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