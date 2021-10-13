Россия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Краснодар
История личных встреч
Краснодар
Крылья Советов
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|5 (1)
|0.42
|Кабелла Реми
|3
|0.25
|Сперцян Эдуард
|3
|0.25
|Крыховяк Гжегож
|3 (2)
|0.25
|Де Вильена Тонни
|2
|0.17
|Ильин Владимир
|2
|0.17
|Ионов Алексей
|1
|0.08
|Газинский Юрий
|1
|0.08
|Спайич Урош
|1
|0.08
|Черников Александр
|1
|0.08
|Классон Виктор
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Иван
|4 (1)
|0.33
|Сарвели Владислав
|4
|0.33
|Глушенков Максим
|2
|0.17
|Зиньковский Антон
|1
|0.08
|Ежов Роман
|1
|0.08
|Чернов Никита
|1
|0.08
|Бегич Сильвие
|1
|0.08
|Горшков Юрий
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|6
|1
|Газинский Юрий
|3
|0
|Рамирес Кристиан
|3
|0
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|Спайич Урош
|1
|1
|Кабелла Реми
|2
|0
|Классон Виктор
|2
|0
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|Кордоба Джон
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Петров Сергей
|1
|0
|Ильин Владимир
|1
|0
|Сорокин Егор
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|3
|0
|Пруцев Данил
|3
|0
|Якуба Денис
|2
|0
|Чернов Никита
|2
|0
|Бегич Сильвие
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Горшков Юрий
|2
|0
|Ежов Роман
|0
|1
|Божин Сергей
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Сергеев Иван
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
22%
2
29%
1-15
3
33%
3
43%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
2
50%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
1
25%
4
36%
76-90
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
1
7%
4
57%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
1
14%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
23
14
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
3
13%
2
14%
1-15
5
22%
3
21%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
1
4%
6
43%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
5
22%
1
7%
76-90
Пропущено
10
17
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
4
40%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
2
20%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ПФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1
ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Краснодар - Сепси 1:2 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Легия - Краснодар 1:1
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1
Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 4:1 Пролетер Нови-Сад - Крылья Советов 1:3 Балтика - Крылья Советов 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 15
|26
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 9
|23
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|17 - 11
|21
|5.
|Краснодар
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 11
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|18 - 14
|21
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 17
|17
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 16
|16
|9.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 18
|15
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|12.
|Ростов
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 23
|12
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 19
|10
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 7
|15
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|15.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Крылья Советов
Исход игры
Краснодар
93% (40)
Ничья
2.3% (1)
Крылья Советов
4.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.54% (24)
Меньше
41.46% (17)
Обе команды забьют
Да
60.98% (25)
Нет
39.02% (16)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
39.5% (17)
2:0 Краснодар
27.9% (12)
3:1 Краснодар
14% (6)
1:0 Краснодар
4.7% (2)
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