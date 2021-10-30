Россия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Нижний Новгород
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Ткачук ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Балай БекимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кержаков Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Савин АндрейВратарь
- Защитник
-
74 Чёрный АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
Бомбардиры внутри турнира
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|3 (1)
|0.25
|Козлов Алексей
|3
|0.25
|Гоцук Кирилл
|2
|0.17
|Горбунов Игорь
|2
|0.17
|Сулейманов Тимур
|1
|0.08
|Кечкеш Акош
|1
|0.08
|Эннин Ричи
|0
|0
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|7 (1)
|0.58
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0.33
|Камано Франсуа
|2
|0.17
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.08
|Лисакович Виталий
|1
|0.08
|Едвай Тин
|1
|0.08
|Марадишвили Константин
|1
|0.08
|Керк Джирано
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
|Бека Алексис
|0
|0
Карточки
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масоэро Лукас
|3
|1
|Гоцук Кирилл
|4
|0
|Ткачук Денис
|3
|0
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Горбунов Игорь
|2
|0
|Сапета Александр
|1
|0
|Козлов Алексей
|1
|0
|Балай Беким
|1
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|Кастро Пабло
|4
|0
|Рыбус Мацей
|3
|0
|Камано Франсуа
|3
|0
|Куликов Даниил
|3
|0
|Бека Алексис
|3
|0
|Гилерме Маринато
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Едвай Тин
|2
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
23%
3
60%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
5
45%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
15%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
4
31%
6
35%
76-90
Пропущено
19
11
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
5
26%
4
36%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
3
16%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Нижний Новгород
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1
Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Рубин - Нижний Новгород 2:1 Томь - Нижний Новгород 1:1 Чертаново - Нижний Новгород 1:3
Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2
Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Локомотив Москва - Целе 1:0 Хартберг - Локомотив Москва 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|34 - 16
|29
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 10
|23
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|17 - 11
|21
|5.
|Краснодар
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 11
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|18 - 14
|21
|7.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 16
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 18
|15
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|12.
|Ростов
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 19
|10
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 8
|18
|2.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|15.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|6.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Нижний Новгород - Локомотив Москва
Исход игры
Нижний Новгород
3.4% (5)
Ничья
16.2% (24)
Локомотив Москва
80.4% (119)
Тотал 2.5
Больше
51.49% (69)
Меньше
48.51% (65)
Обе команды забьют
Да
67.91% (91)
Нет
32.09% (43)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
40.5% (60)
0:1 Локомотив Москва
20.9% (31)
1:1 Ничья
14.9% (22)
0:2 Локомотив Москва
6.8% (10)
1:3 Локомотив Москва
4.1% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:1 Нижний Новгород
1.4% (2)
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