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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Нижний Новгород
 
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Стадион:
Локомотив Москва
Нижний Новгород
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 3 (1) 0.25
Козлов Алексей 3 0.25
Гоцук Кирилл 2 0.17
Горбунов Игорь 2 0.17
Сулейманов Тимур 1 0.08
Кечкеш Акош 1 0.08
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (1) 0.58
Жемалетдинов Рифат 4 0.33
Камано Франсуа 2 0.17
Крыховяк Гжегож 1 0.08
Лисакович Виталий 1 0.08
Едвай Тин 1 0.08
Марадишвили Константин 1 0.08
Керк Джирано 0 0
Куликов Даниил 0 0
Рыбус Мацей 0 0
Миранчук Антон 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Бека Алексис 0 0

Карточки

Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас 3 1
Гоцук Кирилл 4 0
Ткачук Денис 3 0
Сулейманов Тимур 3 0
Нигматуллин Артур 2 0
Калинский Николай 2 0
Горбунов Игорь 2 0
Сапета Александр 1 0
Козлов Алексей 1 0
Балай Беким 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 5 2
Кастро Пабло 4 0
Рыбус Мацей 3 0
Камано Франсуа 3 0
Куликов Даниил 3 0
Бека Алексис 3 0
Гилерме Маринато 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Едвай Тин 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
23%
3
60%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
5
45%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
15%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
4
31%
6
35%
76-90

Пропущено

19
11
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
5
26%
4
36%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
3
16%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Нижний Новгород
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1
Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Рубин - Нижний Новгород 2:1 Томь - Нижний Новгород 1:1 Чертаново - Нижний Новгород 1:3
Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2
Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Локомотив Москва - Целе 1:0 Хартберг - Локомотив Москва 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 9 2 2 34 - 16 29
2. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
3. ЦСКА Москва Заявка 13 7 2 4 17 - 10 23
4. Локомотив Москва Заявка 12 5 6 1 17 - 11 21
5. Краснодар Заявка 12 6 3 3 22 - 11 21
6. Сочи Заявка 12 7 0 5 18 - 14 21
7. Рубин Заявка 13 5 4 4 17 - 14 19
8. Спартак Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
9. Крылья Советов Заявка 12 5 1 6 15 - 16 16
10. Ахмат Заявка 12 5 0 7 12 - 18 15
11. Нижний Новгород Заявка 12 4 2 6 13 - 19 14
12. Ростов Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
14. Химки Заявка 12 2 5 5 11 - 19 11
15. Уфа Заявка 12 2 4 6 13 - 19 10
16. Урал Заявка 12 2 3 7 5 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
3. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
6. Спартак Москва Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
10. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
11. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
12. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
4. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
5. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
6. Сочи Заявка 7 3 0 4 7 - 10 9
7. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
8. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
10. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Урал Заявка 5 1 0 4 1 - 8 3
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Нижний Новгород" - "Локомотив", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2021, осталось 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 150
Нижний Новгород 3.3% (5)
X 16% (24)
Локомотив Москва 80.7% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нижний Новгород
Ничья
Локомотив Москва
4.48
3.74
1.94
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Нижний Новгород - Локомотив Москва онлайн


Прогнозы на матч Нижний Новгород - Локомотив Москва

Исход игры
Нижний Новгород
3.4% (5)
Ничья
16.2% (24)
Локомотив Москва
80.4% (119)
Тотал 2.5
Больше
51.49% (69)
Меньше
48.51% (65)
Обе команды забьют
Да
67.91% (91)
Нет
32.09% (43)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
40.5% (60)
0:1 Локомотив Москва
20.9% (31)
1:1 Ничья
14.9% (22)
0:2 Локомотив Москва
6.8% (10)
1:3 Локомотив Москва
4.1% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:1 Нижний Новгород
1.4% (2)
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