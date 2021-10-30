Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Стааен
0:1
1' ГолДост Бас
1:1
24' ГолБауэр Роберт
40
Пий
Джуниор
20
Бауэр
Роберт
18
Хара
Таити
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
29
Дост
Бас
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бауэр РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хара ТаитиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
10 Ланг НоаПолузащитник
-
29 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
-
11 Мауасса ФетЗащитник
-
72 Мбамба НоаЗащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
24'
1:1
История личных встреч
Синт-Трейден
Брюгге
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед
21 матч
9.5%
28.6%
61.9%
2 победы 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
9.5%
47.6%
42.9%
2 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Синт-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мори
|2
|0.15
|Брюлс Кристиан
|1
|0.08
|Номбе Мбойо
|1
|0.08
|Хаяси Даити
|1
|0.08
|Де Риддер Стив
|1
|0.08
|Ляйстнер Тони
|1
|0.08
|Бауэр Роберт
|1
|0.08
|Судзуки Юма
|1
|0.08
|Лавале Димитри
|1
|0.08
|Балонго Нельсон
|1
|0.08
|Хара Таити
|1
|0.08
|Райтц Рокко
|1
|0.08
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|4
|0.31
|Вормер Руд
|4
|0.31
|Ванакен Ханс
|4
|0.31
|Ланг Ноа
|3
|0.23
|Дост Бас
|2 (1)
|0.15
|Ритс Матс
|1
|0.08
|Соболь Эдуард
|1
|0.08
|Мата Клинтон
|1
|0.08
|Баланта Эдер
|1
|0.08
|Персин Тибо
|1
|0.08
|Сова Камаль
|0
|0
|Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
Синт-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|6
|0
|Ляйстнер Тони
|2
|1
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Судзуки Юма
|2
|0
|Конате Мори
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Тейшейра Жорже
|1
|0
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Шмидт Даниэль
|1
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Хасиока Даики
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
|Хара Таити
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Соболь Эдуард
|3
|1
|Ланг Ноа
|4
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0
|Вормер Руд
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
4
40%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Пропущено
12
7
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90
Забито
12
22
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
2
17%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
17%
5
23%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
3
25%
4
18%
61-75
2
17%
6
27%
76-90
Пропущено
19
13
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
11%
2
15%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
4
21%
3
23%
61-75
7
37%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Синт-Трейден
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1 Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1
Стандард - Синт-Трейден 1:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Вестерло - Синт-Трейден 0:5 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Синт-Трейден - Вестерло 2:1 Синт-Трейден - Моленбек 1:0 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1 Berg en Dal - Синт-Трейден 1:4
Брюгге
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0
Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Утрехт 2:4 Брюгге - АЕК 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|27 - 13
|25
|2.
|Брюгге
|1:1
|13
|6
|6
|1
|22 - 15
|24
|3.
|Мехелен
|13
|7
|2
|4
|25 - 23
|23
|4.
|Шарлеруа
|13
|6
|5
|2
|25 - 14
|23
|5.
|Антверпен
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|25 - 16
|20
|7.
|Эйпен
|13
|6
|2
|5
|23 - 20
|20
|8.
|Кортрейк
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|9.
|Остенде
|13
|5
|2
|6
|18 - 24
|17
|10.
|Гент
|12
|5
|2
|5
|21 - 13
|17
|11.
|Генк
|12
|5
|2
|5
|21 - 20
|17
|12.
|Синт-Трейден
|1:1
|13
|4
|4
|5
|14 - 19
|16
|13.
|Стандард
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|19 - 26
|13
|15.
|АХ Лёвен
|12
|2
|7
|3
|15 - 20
|13
|16.
|Серен Юнайтед
|13
|4
|0
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Серкль Брюгге
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|1
|2
|10
|12 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Брюгге
|1:1
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|2
|1
|17 - 9
|11
|6.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|8.
|Кортрейк
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|10.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|11.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|12.
|АХ Лёвен
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Эйпен
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Синт-Трейден
|1:1
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|3.
|Брюгге
|1:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|4.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|5.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Синт-Трейден
|1:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|8.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|9.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Остенде
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|14.
|Генк
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|15.
|Гент
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|16.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|2
|4
|9 - 17
|2