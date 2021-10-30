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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Синт-Трейден
1:1
Перерыв

Стадион:
Брюгге
0'
0:1
1' Гол
Дост Бас
1:1
24' Гол
Бауэр Роберт
21
Шмидт
Даниэль
40
Пий
Джуниор
26
Тейшейра
Жорже
27
Лавале
Димитри
4
Хасиока
Даики
32
Дуркин
Кристофер
20
Бауэр
Роберт
13
Какас
Либерато
16
Де
Риддер
Стив
18
Хара
Таити
44
Брюлс
Кристиан
22
Миньоле
Симон
2
Соболь
Эдуард
44
Мехеле
Брэндон
5
Хендри
Джек
77
Мата
Клинтон
3
Баланта
Эдер
25
Вормер
Руд
90
Де
Кетеларе
Шарль
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
29
Дост
Бас
Синт-Трейден
3-4-3
Брюгге
4-2-3-1

Ход матча

1'
0:1
Дост Бас
(Ланг Ноа)
24'
Бауэр Роберт
1:1

История личных встреч

Синт-Трейден
Брюгге

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед

21 матч

9.5%
28.6%
61.9%
2 победы 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

9.5%
47.6%
42.9%
2 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
6:0
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
0:1
ПДА
4:1
ЛП
2:2
ЛП
0:1
ЛП
3:0
ЛП
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Синт-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мори 2 0.15
Брюлс Кристиан 1 0.08
Номбе Мбойо 1 0.08
Хаяси Даити 1 0.08
Де Риддер Стив 1 0.08
Ляйстнер Тони 1 0.08
Бауэр Роберт 1 0.08
Судзуки Юма 1 0.08
Лавале Димитри 1 0.08
Балонго Нельсон 1 0.08
Хара Таити 1 0.08
Райтц Рокко 1 0.08
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Хасиока Даики 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 4 0.31
Вормер Руд 4 0.31
Ванакен Ханс 4 0.31
Ланг Ноа 3 0.23
Дост Бас 2 (1) 0.15
Ритс Матс 1 0.08
Соболь Эдуард 1 0.08
Мата Клинтон 1 0.08
Баланта Эдер 1 0.08
Персин Тибо 1 0.08
Сова Камаль 0 0
Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

Синт-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 6 0
Ляйстнер Тони 2 1
Кофрие Максимилиано 3 0
Дуркин Кристофер 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Судзуки Юма 2 0
Конате Мори 2 0
Райтц Рокко 0 1
Тейшейра Жорже 1 0
Янсенс Вольке 1 0
Шмидт Даниэль 1 0
Койта Абубакари 1 0
Хасиока Даики 1 0
Какас Либерато 1 0
Хара Таити 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсоки Стенли 3 2
Соболь Эдуард 3 1
Ланг Ноа 4 0
Баланта Эдер 3 0
Де Кетеларе Шарль 3 0
Вормер Руд 2 0
Мата Клинтон 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Рикка Федерико 1 0
Персин Тибо 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
4
40%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Пропущено

12
7
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Забито

12
22
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
2
17%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
17%
5
23%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
3
25%
4
18%
61-75
2
17%
6
27%
76-90

Пропущено

19
13
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
11%
2
15%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
4
21%
3
23%
61-75
7
37%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Синт-Трейден
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1 Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1
Стандард - Синт-Трейден 1:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Вестерло - Синт-Трейден 0:5 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Синт-Трейден - Вестерло 2:1 Синт-Трейден - Моленбек 1:0 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1 Berg en Dal - Синт-Трейден 1:4
Брюгге
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0
Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Утрехт 2:4 Брюгге - АЕК 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 27 - 13 25
2. Брюгге 1:1 13 6 6 1 22 - 15 24
3. Мехелен 13 7 2 4 25 - 23 23
4. Шарлеруа 13 6 5 2 25 - 14 23
5. Антверпен 12 6 3 3 22 - 16 21
6. Андерлехт 12 5 5 2 25 - 16 20
7. Эйпен 13 6 2 5 23 - 20 20
8. Кортрейк 13 5 4 4 16 - 15 19
9. Остенде 13 5 2 6 18 - 24 17
10. Гент 12 5 2 5 21 - 13 17
11. Генк 12 5 2 5 21 - 20 17
12. Синт-Трейден 1:1 13 4 4 5 14 - 19 16
13. Стандард 13 4 4 5 14 - 21 16
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 19 - 26 13
15. АХ Лёвен 12 2 7 3 15 - 20 13
16. Серен Юнайтед 13 4 0 9 16 - 27 12
17. Серкль Брюгге 12 2 3 7 14 - 19 9
18. Беерсхот-Вильрейк 13 1 2 10 12 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 6 4 1 1 16 - 7 13
2. Мехелен 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Брюгге 1:1 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Андерлехт 6 3 2 1 17 - 9 11
6. Антверпен 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
8. Кортрейк 6 3 2 1 9 - 6 11
9. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
10. Генк 6 3 1 2 12 - 8 10
11. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
12. АХ Лёвен 6 2 3 1 9 - 8 9
13. Эйпен 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Синт-Трейден 1:1 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
3. Брюгге 1:1 7 3 3 1 10 - 9 12
4. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
5. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Синт-Трейден 1:1 6 3 1 2 6 - 7 10
7. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
8. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
9. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Зульте-Варегем 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Остенде 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
14. Генк 6 2 1 3 9 - 12 7
15. Гент 6 1 1 4 5 - 6 4
16. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 12 4
17. Серен Юнайтед 7 1 0 6 5 - 18 3
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 2 4 9 - 17 2
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Бауэр Роберт бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Дост Бас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Синт-Трейден
Ничья
Брюгге
6.45
4.35
1.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Синт-Трейден 1:1 Брюгге онлайн




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