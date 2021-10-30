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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Синт-Трейден
1:2
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
0:1
1' Гол
Дост Бас
1:1
24' Гол
Бауэр Роберт
1:2
49' Гол
Дост Бас
53' Желтая карточка
Хендри Джек
57' Желтая карточка
Бауэр Роберт
64' Желтая карточка
Ланг Ноа
66' Желтая карточка
Ритс Матс
68' Желтая карточка
Койта Абубакари
79' Желтая карточка
Хара Таити
90'+5
21
Шмидт
Даниэль
40
Пий
Джуниор
26
Тейшейра
Жорже
27
Лавале
Димитри
4
Хасиока
Даики
32
Дуркин
Кристофер
20
Бауэр
Роберт
13
Какас
Либерато
16
Де
Риддер
Стив
18
Хара
Таити
44
Брюлс
Кристиан
22
Миньоле
Симон
2
Соболь
Эдуард
44
Мехеле
Брэндон
5
Хендри
Джек
77
Мата
Клинтон
3
Баланта
Эдер
25
Вормер
Руд
90
Де
Кетеларе
Шарль
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
29
Дост
Бас
Синт-Трейден
3-4-3
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Синт-Трейден
Брюгге

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед

21 матч

9.5%
28.6%
61.9%
2 победы 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

9.5%
47.6%
42.9%
2 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
6:0
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
0:1
ПДА
4:1
ЛП
2:2
ЛП
0:1
ЛП
3:0
ЛП
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Синт-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мори 2 0.15
Брюлс Кристиан 1 0.08
Номбе Мбойо 1 0.08
Хаяси Даити 1 0.08
Де Риддер Стив 1 0.08
Ляйстнер Тони 1 0.08
Бауэр Роберт 1 0.08
Судзуки Юма 1 0.08
Лавале Димитри 1 0.08
Балонго Нельсон 1 0.08
Хара Таити 1 0.08
Райтц Рокко 1 0.08
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Хасиока Даики 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 4 0.31
Вормер Руд 4 0.31
Ванакен Ханс 4 0.31
Ланг Ноа 3 0.23
Дост Бас 3 (1) 0.23
Соболь Эдуард 1 0.08
Ритс Матс 1 0.08
Мата Клинтон 1 0.08
Баланта Эдер 1 0.08
Персин Тибо 1 0.08
Сова Камаль 0 0
Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

Синт-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 6 0
Ляйстнер Тони 2 1
Кофрие Максимилиано 3 0
Дуркин Кристофер 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Судзуки Юма 2 0
Койта Абубакари 2 0
Конате Мори 2 0
Хара Таити 2 0
Райтц Рокко 0 1
Тейшейра Жорже 1 0
Бауэр Роберт 1 0
Янсенс Вольке 1 0
Шмидт Даниэль 1 0
Хасиока Даики 1 0
Какас Либерато 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсоки Стенли 3 2
Ланг Ноа 5 0
Соболь Эдуард 3 1
Баланта Эдер 3 0
Де Кетеларе Шарль 3 0
Вормер Руд 2 0
Мата Клинтон 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Ритс Матс 1 0
Рикка Федерико 1 0
Хендри Джек 1 0
Персин Тибо 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Пропущено

14
8
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
21%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Забито

13
24
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
2
15%
3
13%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
2
15%
5
21%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
3
23%
4
17%
61-75
2
15%
6
25%
76-90

Пропущено

21
14
5 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
14%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
1
5%
4
29%
31-45
5
24%
1
7%
46-60
4
19%
3
21%
61-75
7
33%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Синт-Трейден
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1 Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1
Стандард - Синт-Трейден 1:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Вестерло - Синт-Трейден 0:5 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Синт-Трейден - Вестерло 2:1 Синт-Трейден - Моленбек 1:0 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1 Berg en Dal - Синт-Трейден 1:4
Брюгге
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0
Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Утрехт 2:4 Брюгге - АЕК 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 13 7 5 1 23 - 15 26
2. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 27 - 13 25
3. Мехелен 13 7 2 4 25 - 23 23
4. Шарлеруа 13 6 5 2 25 - 14 23
5. Антверпен 12 6 3 3 22 - 16 21
6. Андерлехт 12 5 5 2 25 - 16 20
7. Эйпен 13 6 2 5 23 - 20 20
8. Кортрейк 13 5 4 4 16 - 15 19
9. Остенде 13 5 2 6 18 - 24 17
10. Гент 12 5 2 5 21 - 13 17
11. Генк 12 5 2 5 21 - 20 17
12. Стандард 13 4 4 5 14 - 21 16
13. Синт-Трейден 13 4 3 6 14 - 20 15
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 19 - 26 13
15. АХ Лёвен 12 2 7 3 15 - 20 13
16. Серен Юнайтед 13 4 0 9 16 - 27 12
17. Серкль Брюгге 12 2 3 7 14 - 19 9
18. Беерсхот-Вильрейк 13 1 2 10 12 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 6 4 1 1 16 - 7 13
2. Мехелен 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Андерлехт 6 3 2 1 17 - 9 11
6. Антверпен 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
8. Кортрейк 6 3 2 1 9 - 6 11
9. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
10. Генк 6 3 1 2 12 - 8 10
11. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
12. АХ Лёвен 6 2 3 1 9 - 8 9
13. Эйпен 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 7 4 2 1 11 - 9 14
2. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
4. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
5. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Синт-Трейден 6 3 1 2 6 - 7 10
7. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
8. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
9. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Зульте-Варегем 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Остенде 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
14. Генк 6 2 1 3 9 - 12 7
15. Гент 6 1 1 4 5 - 6 4
16. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 12 4
17. Серен Юнайтед 7 1 0 6 5 - 18 3
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 2 4 9 - 17 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Бауэр Роберт бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Дост Бас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Синт-Трейден 1:2 Брюгге онлайн




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