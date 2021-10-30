Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Стааен
0:1
1' ГолДост Бас
1:1
24' ГолБауэр Роберт
1:2
49' ГолДост Бас
53' Желтая карточкаХендри Джек
57' Желтая карточкаБауэр Роберт
64' Желтая карточкаЛанг Ноа
66' Желтая карточкаРитс Матс
68' Желтая карточкаКойта Абубакари
79' Желтая карточкаХара Таити
40
Пий
Джуниор
20
Бауэр
Роберт
18
Хара
Таити
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
29
Дост
Бас
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бауэр РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хара ТаитиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
10 Ланг НоаПолузащитник
-
29 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
-
11 Мауасса ФетЗащитник
-
72 Мбамба НоаЗащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
24'
1:1
49'
1:2
53'
57'
64'
66'
68'
79'
82'
87'
История личных встреч
Синт-Трейден
Брюгге
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед
21 матч
9.5%
28.6%
61.9%
2 победы 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
9.5%
47.6%
42.9%
2 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Синт-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мори
|2
|0.15
|Брюлс Кристиан
|1
|0.08
|Номбе Мбойо
|1
|0.08
|Хаяси Даити
|1
|0.08
|Де Риддер Стив
|1
|0.08
|Ляйстнер Тони
|1
|0.08
|Бауэр Роберт
|1
|0.08
|Судзуки Юма
|1
|0.08
|Лавале Димитри
|1
|0.08
|Балонго Нельсон
|1
|0.08
|Хара Таити
|1
|0.08
|Райтц Рокко
|1
|0.08
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|4
|0.31
|Вормер Руд
|4
|0.31
|Ванакен Ханс
|4
|0.31
|Ланг Ноа
|3
|0.23
|Дост Бас
|3 (1)
|0.23
|Соболь Эдуард
|1
|0.08
|Ритс Матс
|1
|0.08
|Мата Клинтон
|1
|0.08
|Баланта Эдер
|1
|0.08
|Персин Тибо
|1
|0.08
|Сова Камаль
|0
|0
|Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
Синт-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|6
|0
|Ляйстнер Тони
|2
|1
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Судзуки Юма
|2
|0
|Койта Абубакари
|2
|0
|Конате Мори
|2
|0
|Хара Таити
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Тейшейра Жорже
|1
|0
|Бауэр Роберт
|1
|0
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Шмидт Даниэль
|1
|0
|Хасиока Даики
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Ланг Ноа
|5
|0
|Соболь Эдуард
|3
|1
|Баланта Эдер
|3
|0
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0
|Вормер Руд
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Пропущено
14
8
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
21%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90
Забито
13
24
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
2
15%
3
13%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
2
15%
5
21%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
3
23%
4
17%
61-75
2
15%
6
25%
76-90
Пропущено
21
14
5 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
14%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
1
5%
4
29%
31-45
5
24%
1
7%
46-60
4
19%
3
21%
61-75
7
33%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Синт-Трейден
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1 Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1
Стандард - Синт-Трейден 1:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Вестерло - Синт-Трейден 0:5 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Синт-Трейден - Вестерло 2:1 Синт-Трейден - Моленбек 1:0 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1 Berg en Dal - Синт-Трейден 1:4
Брюгге
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0
Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Утрехт 2:4 Брюгге - АЕК 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|13
|7
|5
|1
|23 - 15
|26
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|27 - 13
|25
|3.
|Мехелен
|13
|7
|2
|4
|25 - 23
|23
|4.
|Шарлеруа
|13
|6
|5
|2
|25 - 14
|23
|5.
|Антверпен
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|25 - 16
|20
|7.
|Эйпен
|13
|6
|2
|5
|23 - 20
|20
|8.
|Кортрейк
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|9.
|Остенде
|13
|5
|2
|6
|18 - 24
|17
|10.
|Гент
|12
|5
|2
|5
|21 - 13
|17
|11.
|Генк
|12
|5
|2
|5
|21 - 20
|17
|12.
|Стандард
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|13.
|Синт-Трейден
|13
|4
|3
|6
|14 - 20
|15
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|19 - 26
|13
|15.
|АХ Лёвен
|12
|2
|7
|3
|15 - 20
|13
|16.
|Серен Юнайтед
|13
|4
|0
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Серкль Брюгге
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|1
|2
|10
|12 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|2
|1
|17 - 9
|11
|6.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|8.
|Кортрейк
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|10.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|11.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|12.
|АХ Лёвен
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Эйпен
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|4.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|5.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Синт-Трейден
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|8.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|9.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Остенде
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|14.
|Генк
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|15.
|Гент
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|16.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|2
|4
|9 - 17
|2