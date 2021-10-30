Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Эрнест Поль
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
74
Крук
Камиль
32
Солер
Ян
20
Жигулёв
Илья
17
Шиш
Патрик
11
Заиц
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
17 Новак БартошНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
-
32 Солер ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заиц ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
История личных встреч
Гурник Забже
Заглембе Любин
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед
22 матча
45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|6 (1)
|0.55
|Кубица Кшиштоф
|3
|0.27
|Новак Бартош
|2
|0.18
|Кравчик Пётр
|2
|0.18
|Яницки Рафал
|1
|0.09
|Янжа Эрик
|0
|0
|Манне Аласана
|0
|0
|Подольски Лукас
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|3
|0.27
|Даниэл Эрик
|2
|0.18
|Заиц Томаш
|2
|0.18
|Стажиньски Филип
|1
|0.09
|Пореба Лукаш
|1
|0.09
|Башкиров Евгений
|1
|0.09
|Живец Саша
|1
|0.09
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.09
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|4
|0
|Янжа Эрик
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Яницки Рафал
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартолевски Матеуш
|4
|0
|Пореба Лукаш
|4
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Пантич Александар
|1
|1
|Балич Саша
|2
|0
|Жигулёв Илья
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Крук Камиль
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Вуйцицки Якуб
|1
|0
|Стажиньски Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
2
14%
3
23%
76-90
Пропущено
16
19
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
4
21%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
5
31%
3
16%
61-75
3
19%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2
Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Шлёнск 1:1 Пяст - Гурник Забже 2:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1
Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Подбескидзе 2:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|8
|4
|1
|27 - 7
|28
|2.
|Лехия Гданьск
|13
|7
|5
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|Шлёнск
|13
|5
|5
|3
|23 - 18
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|7
|2
|17 - 13
|19
|7.
|Пяст
|12
|5
|2
|5
|18 - 16
|17
|8.
|Сталь Мелец
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|9.
|Краковия
|13
|4
|5
|4
|20 - 21
|17
|10.
|Заглембе Любин
|0:0
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Ягеллония
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|12.
|Гурник Забже
|0:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|13.
|Висла Краков
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|14.
|Висла Плоцк
|12
|4
|1
|7
|19 - 21
|13
|15.
|Брук-Бет Термалица
|12
|2
|4
|6
|16 - 21
|10
|16.
|Легия
|10
|3
|0
|7
|11 - 17
|9
|17.
|Варта Познань
|13
|1
|5
|7
|8 - 17
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|12
|1
|3
|8
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|7.
|Ягеллония
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Заглембе Любин
|0:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|10.
|Гурник Забже
|0:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|15.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|7.
|Заглембе Любин
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|8.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Гурник Забже
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Ягеллония
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Сталь Мелец
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0