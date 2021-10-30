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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Забже
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Заглембе Любин
0' 11'
99
Сандомерски
Гжегож
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
96
Дадок
Роберт
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
64
Янжа
Эрик
10
Подольски
Лукас
17
Новак
Бартош
9
Хименес
Хесус
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
74
Крук
Камиль
2
Пантич
Александар
32
Солер
Ян
8
Пореба
Лукаш
20
Жигулёв
Илья
17
Шиш
Патрик
18
Стажиньски
Филип
7
Живец
Саша
11
Заиц
Томаш
Гурник Забже
3-4-3
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Гурник Забже
Заглембе Любин

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед

22 матча

45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:0
Э
2:0
ЭГБ
0:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:4
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
5:1
Э
1:2
OE
0:1
OE
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 6 (1) 0.55
Кубица Кшиштоф 3 0.27
Новак Бартош 2 0.18
Кравчик Пётр 2 0.18
Яницки Рафал 1 0.09
Янжа Эрик 0 0
Манне Аласана 0 0
Подольски Лукас 0 0
Дадок Роберт 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 3 0.27
Даниэл Эрик 2 0.18
Заиц Томаш 2 0.18
Стажиньски Филип 1 0.09
Пореба Лукаш 1 0.09
Башкиров Евгений 1 0.09
Живец Саша 1 0.09
Бартолевски Матеуш 1 0.09
Жигулёв Илья 0 0
Солер Ян 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 4 0
Янжа Эрик 3 0
Подольски Лукас 2 0
Яницки Рафал 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Холевяк Матеуш 1 0
Баинович Филип 1 0
Дадок Роберт 1 0
Манне Аласана 1 0
Adrian Dziedzic 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартолевски Матеуш 4 0
Пореба Лукаш 4 0
Солер Ян 3 0
Ходына Кацпер 3 0
Пантич Александар 1 1
Балич Саша 2 0
Жигулёв Илья 2 0
Заиц Томаш 2 0
Крук Камиль 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Вуйцицки Якуб 1 0
Стажиньски Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
2
14%
3
23%
76-90

Пропущено

16
19
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
4
21%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
5
31%
3
16%
61-75
3
19%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2
Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Шлёнск 1:1 Пяст - Гурник Забже 2:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1
Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Подбескидзе 2:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 8 4 1 27 - 7 28
2. Лехия Гданьск 13 7 5 1 23 - 10 26
3. Ракув 11 7 3 1 24 - 16 24
4. Погонь Щецин 12 6 4 2 20 - 10 22
5. Шлёнск 13 5 5 3 23 - 18 20
6. Радомьяк Радом 13 4 7 2 17 - 13 19
7. Пяст 12 5 2 5 18 - 16 17
8. Сталь Мелец 13 4 5 4 15 - 18 17
9. Краковия 13 4 5 4 20 - 21 17
10. Заглембе Любин 0:0 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Ягеллония 12 4 4 4 13 - 16 16
12. Гурник Забже 0:0 12 4 3 5 14 - 16 15
13. Висла Краков 12 4 2 6 14 - 21 14
14. Висла Плоцк 12 4 1 7 19 - 21 13
15. Брук-Бет Термалица 12 2 4 6 16 - 21 10
16. Легия 10 3 0 7 11 - 17 9
17. Варта Познань 13 1 5 7 8 - 17 8
18. Гурник Ленчна 12 1 3 8 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Лехия Гданьск 6 4 2 0 11 - 4 14
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 10 - 1 13
5. Сталь Мелец 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
7. Ягеллония 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Заглембе Любин 0:0 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Пяст 7 3 1 3 14 - 13 10
10. Гурник Забже 0:0 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
13. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
14. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
15. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
16. Легия 4 2 0 2 6 - 5 6
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 7 0 4 3 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Лехия Гданьск 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Лех 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
5. Краковия 7 2 3 2 9 - 11 9
6. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
7. Заглембе Любин 0:0 6 2 1 3 5 - 11 7
8. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
9. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
11. Гурник Забже 0:0 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Ягеллония 5 1 1 3 4 - 10 4
13. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Сталь Мелец 6 0 4 2 6 - 10 4
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    13'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Заглембе Любин
1.85
3.91
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гурник Забже 0:0 Заглембе Любин онлайн




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