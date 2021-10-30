Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Эрнест Поль
14' Желтая карточкаМанне Аласана
31' Желтая карточкаШиш Патрик
83' Желтая карточкаOliwier Slawinski
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
74
Крук
Камиль
32
Солер
Ян
20
Жигулёв
Илья
17
Шиш
Патрик
11
Заиц
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
-
32 Солер ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заиц ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
14'
31'
История личных встреч
Гурник Забже
Заглембе Любин
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед
22 матча
45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|6 (1)
|0.5
|Кубица Кшиштоф
|3
|0.25
|Новак Бартош
|2
|0.17
|Кравчик Пётр
|2
|0.17
|Яницки Рафал
|1
|0.08
|Янжа Эрик
|0
|0
|Манне Аласана
|0
|0
|Подольски Лукас
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|3
|0.25
|Даниэл Эрик
|2
|0.17
|Заиц Томаш
|2
|0.17
|Стажиньски Филип
|1
|0.08
|Пореба Лукаш
|1
|0.08
|Башкиров Евгений
|1
|0.08
|Живец Саша
|1
|0.08
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.08
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|4
|0
|Янжа Эрик
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Яницки Рафал
|2
|0
|Манне Аласана
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартолевски Матеуш
|4
|0
|Пореба Лукаш
|4
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Пантич Александар
|1
|1
|Балич Саша
|2
|0
|Жигулёв Илья
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Крук Камиль
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Вуйцицки Якуб
|1
|0
|Стажиньски Филип
|1
|0
|Шиш Патрик
|1
|0
|Oliwier Slawinski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
2
14%
3
23%
76-90
Пропущено
16
19
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
4
21%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
5
31%
3
16%
61-75
3
19%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2
Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Шлёнск 1:1 Пяст - Гурник Забже 2:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1
Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Подбескидзе 2:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|8
|4
|1
|27 - 7
|28
|2.
|Лехия Гданьск
|13
|7
|5
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|Шлёнск
|13
|5
|5
|3
|23 - 18
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|7
|2
|17 - 13
|19
|7.
|Пяст
|12
|5
|2
|5
|18 - 16
|17
|8.
|Сталь Мелец
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|9.
|Краковия
|13
|4
|5
|4
|20 - 21
|17
|10.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Ягеллония
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|12.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|13.
|Висла Краков
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|14.
|Висла Плоцк
|12
|4
|1
|7
|19 - 21
|13
|15.
|Брук-Бет Термалица
|12
|2
|4
|6
|16 - 21
|10
|16.
|Легия
|10
|3
|0
|7
|11 - 17
|9
|17.
|Варта Познань
|13
|1
|5
|7
|8 - 17
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|12
|1
|3
|8
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|7.
|Ягеллония
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|10.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|15.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|7.
|Заглембе Любин
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|8.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Ягеллония
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Сталь Мелец
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0