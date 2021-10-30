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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ружомберок
3:1
Второй тайм: 88'

Стадион:
Середь
0'
1:0
4' Гол
Масло Ян
1:1
19' Гол
Радич Доминик
2:1
52' Гол
Бодя Мартин
3:1
60' Гол
Бодя Мартин
81' Желтая карточка
Oliver Luteran
82' Желтая карточка
Кочан Матей
88'
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
5
Мрва
Марио
13
Мадленяк
Матей
4
Oliver
Luteran
11
Кочан
Матей
31
Рымаренко
Мартин
8
Такач
Далибор
9
Регали
Мартин
18
Бодя
Мартин
99
Икупамитан
Айтунде
11
Mihajilo
Popovic
23
Roberto
Dias
5
Любичич
Марин
13
Haiderson
Palomino
9
Юрешкин
Роко
10
Гатарич
Никола
20
Дани
Иглесиас
12
Потома
Денис
32
Bernard
Karrica
17
Радич
Доминик
Ружомберок
4-2-3-1
Середь
5-4-1

История личных встреч

Ружомберок
Середь

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:3
СГБ
2:1
СГБ
1:0
С
0:0
С
0:0
К
0:2
С
2:2
С
1:1
СГА
1:0
СГА
0:1
С
3:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 4 0.31
Масло Ян 4 0.31
Кочан Матей 3 (2) 0.23
Бренкус Адам 3 (1) 0.23
Бодя Мартин 2 0.15
Такач Далибор 1 0.08
Костадинов Тихомир 1 0.08
Мадленяк Матей 1 0.08
Допатер Михал 1 0.08
Герец Штефан 0 0
Рымаренко Мартин 0 0
Oliver Luteran 0 0
Середь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаша Роман 2 0.15
Юрешкин Роко 2 0.15
Гатарич Никола 2 (2) 0.15
Радич Доминик 2 0.15
Кадлец Андрей 1 0.08
Моронг Адам 1 0.08
Яо Янн Майкл 1 0.08
Roberto Dias 1 0.08

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Регали Мартин 4 0
Костадинов Тихомир 2 0
Крайчирик Иван 2 0
Мадленяк Матей 2 0
Oliver Luteran 2 0
Кочан Матей 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Жигмунд Марек 1 0
Танцик Якуб 1 0
Середь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаша Роман 5 0
Roberto Dias 4 0
Кадлец Андрей 3 0
Моронг Адам 1 1
Гучко Томаш 2 0
Любичич Марин 2 0
Гатарич Никола 2 0
Потома Денис 2 0
Haiderson Palomino 2 0
Mihajilo Popovic 2 0
Bernard Karrica 2 0
Дани Иглесиас 1 0
Илиев Деян 1 0
Махуча Ондржей 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Matus Katunsky 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
18%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
2
12%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
4
24%
3
25%
61-75
2
12%
2
17%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
9%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
4
36%
2
14%
61-75
3
27%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2
Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Нитра 2:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Земплин - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Середь 2:1 Ружомберок - Погронье 1:0 Сеница - Ружомберок 0:1 Ружомберок - ДАК 1:3
Середь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Середь - Жилина 1:1 Злате Моравце - Середь 2:2 Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1
Спартак Трнава - Середь 2:0 Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Тренчин - Середь 0:0 Середь - Слован Братислава 0:1 Погронье - Середь 1:1 Середь - ДАК 1:0 Середь - Ружомберок 2:3 Жилина - Середь 3:0 Жилина - Середь 4:2 Середь - Сеница 4:1 Земплин - Середь 2:2 Нитра - Середь 0:1 Середь - Погронье 0:1 Ружомберок - Середь 2:1 Середь - Земплин 2:0 Середь - Нитра 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 12 9 2 1 22 - 5 29
2. Слован Братислава 11 8 2 1 29 - 8 26
3. Ружомберок 3:1 13 6 6 1 21 - 11 24
4. ДАК 0:1 13 6 3 4 19 - 16 21
5. Жилина 4:1 13 5 3 5 20 - 16 18
6. Тренчин 12 4 5 3 18 - 14 17
7. Земплин 0:2 13 5 2 6 14 - 16 17
8. Сеница 13 3 5 5 13 - 20 14
9. Середь 1:3 13 3 4 6 12 - 18 13
10. Татран Липтовски-Микулаш 1:0 13 4 1 8 17 - 30 13
11. Погронье 2:0 13 2 3 8 12 - 27 9
12. Злате Моравце 1:4 13 1 4 8 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 6 5 1 0 20 - 5 16
2. Спартак Трнава 6 5 1 0 13 - 2 16
3. Земплин 0:2 7 4 0 3 11 - 9 12
4. Ружомберок 3:1 7 3 3 1 9 - 4 12
5. Татран Липтовски-Микулаш 1:0 6 4 0 2 12 - 9 12
6. Жилина 4:1 7 4 0 3 14 - 9 12
7. ДАК 0:1 6 3 2 1 10 - 8 11
8. Середь 1:3 7 3 1 3 8 - 7 10
9. Сеница 6 2 2 2 5 - 8 8
10. Злате Моравце 1:4 7 1 4 2 8 - 9 7
11. Тренчин 5 1 3 1 8 - 5 6
12. Погронье 2:0 6 1 3 2 7 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 6 4 1 1 9 - 3 13
2. Ружомберок 3:1 6 3 3 0 12 - 7 12
3. Тренчин 7 3 2 2 10 - 9 11
4. Слован Братислава 5 3 1 1 9 - 3 10
5. ДАК 0:1 7 3 1 3 9 - 8 10
6. Жилина 4:1 6 1 3 2 6 - 7 6
7. Сеница 7 1 3 3 8 - 12 6
8. Земплин 0:2 6 1 2 3 3 - 7 5
9. Середь 1:3 6 0 3 3 4 - 11 3
10. Погронье 2:0 7 1 0 6 5 - 17 3
11. Татран Липтовски-Микулаш 1:0 7 0 1 6 5 - 21 1
12. Злате Моравце 1:4 6 0 0 6 5 - 20 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Радич Доминик бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Масло Ян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Середь
1.86
3.52
4.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ружомберок 3:1 Середь онлайн




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