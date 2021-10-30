Словакия: Суперлига 2021-2022
3:1
Второй тайм: 88'
Стадион: Ружомберок
1:0
4' ГолМасло Ян
1:1
19' ГолРадич Доминик
2:1
52' ГолБодя Мартин
3:1
60' ГолБодя Мартин
81' Желтая карточкаOliver Luteran
82' Желтая карточкаКочан Матей
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
11
Кочан
Матей
18
Бодя
Мартин
23
Roberto
Dias
12
Потома
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Танцик ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
99 Jakub Luka
-
39 Tomas Kubik
-
Главный тренер: Гаспра Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Roberto DiasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Якубу МэттьюВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Яо Янн МайклПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
Ход матча
4'
1:0
19'
1:1
52'
2:1
60'
3:1
81'
82'
История личных встреч
Ружомберок
Середь
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|4
|0.31
|Масло Ян
|4
|0.31
|Кочан Матей
|3 (2)
|0.23
|Бренкус Адам
|3 (1)
|0.23
|Бодя Мартин
|2
|0.15
|Такач Далибор
|1
|0.08
|Костадинов Тихомир
|1
|0.08
|Мадленяк Матей
|1
|0.08
|Допатер Михал
|1
|0.08
|Герец Штефан
|0
|0
|Рымаренко Мартин
|0
|0
|Oliver Luteran
|0
|0
Середь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаша Роман
|2
|0.15
|Юрешкин Роко
|2
|0.15
|Гатарич Никола
|2 (2)
|0.15
|Радич Доминик
|2
|0.15
|Кадлец Андрей
|1
|0.08
|Моронг Адам
|1
|0.08
|Яо Янн Майкл
|1
|0.08
|Roberto Dias
|1
|0.08
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Регали Мартин
|4
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Крайчирик Иван
|2
|0
|Мадленяк Матей
|2
|0
|Oliver Luteran
|2
|0
|Кочан Матей
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Танцик Якуб
|1
|0
Середь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаша Роман
|5
|0
|Roberto Dias
|4
|0
|Кадлец Андрей
|3
|0
|Моронг Адам
|1
|1
|Гучко Томаш
|2
|0
|Любичич Марин
|2
|0
|Гатарич Никола
|2
|0
|Потома Денис
|2
|0
|Haiderson Palomino
|2
|0
|Mihajilo Popovic
|2
|0
|Bernard Karrica
|2
|0
|Дани Иглесиас
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Махуча Ондржей
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Matus Katunsky
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
18%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
2
12%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
4
24%
3
25%
61-75
2
12%
2
17%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
9%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
4
36%
2
14%
61-75
3
27%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2
Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Нитра 2:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Земплин - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Середь 2:1 Ружомберок - Погронье 1:0 Сеница - Ружомберок 0:1 Ружомберок - ДАК 1:3
Середь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Середь - Жилина 1:1 Злате Моравце - Середь 2:2 Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1
Спартак Трнава - Середь 2:0 Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Тренчин - Середь 0:0 Середь - Слован Братислава 0:1 Погронье - Середь 1:1 Середь - ДАК 1:0 Середь - Ружомберок 2:3 Жилина - Середь 3:0 Жилина - Середь 4:2 Середь - Сеница 4:1 Земплин - Середь 2:2 Нитра - Середь 0:1 Середь - Погронье 0:1 Ружомберок - Середь 2:1 Середь - Земплин 2:0 Середь - Нитра 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|12
|9
|2
|1
|22 - 5
|29
|2.
|Слован Братислава
|11
|8
|2
|1
|29 - 8
|26
|3.
|Ружомберок
|3:1
|13
|6
|6
|1
|21 - 11
|24
|4.
|ДАК
|0:1
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|5.
|Жилина
|4:1
|13
|5
|3
|5
|20 - 16
|18
|6.
|Тренчин
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Земплин
|0:2
|13
|5
|2
|6
|14 - 16
|17
|8.
|Сеница
|13
|3
|5
|5
|13 - 20
|14
|9.
|Середь
|1:3
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1:0
|13
|4
|1
|8
|17 - 30
|13
|11.
|Погронье
|2:0
|13
|2
|3
|8
|12 - 27
|9
|12.
|Злате Моравце
|1:4
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|2.
|Спартак Трнава
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Земплин
|0:2
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|4.
|Ружомберок
|3:1
|7
|3
|3
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1:0
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|6.
|Жилина
|4:1
|7
|4
|0
|3
|14 - 9
|12
|7.
|ДАК
|0:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|Середь
|1:3
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|9.
|Сеница
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|10.
|Злате Моравце
|1:4
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Тренчин
|5
|1
|3
|1
|8 - 5
|6
|12.
|Погронье
|2:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|2.
|Ружомберок
|3:1
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|3.
|Тренчин
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|4.
|Слован Братислава
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|ДАК
|0:1
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|6.
|Жилина
|4:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|7.
|Сеница
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|8.
|Земплин
|0:2
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|9.
|Середь
|1:3
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|10.
|Погронье
|2:0
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1:0
|7
|0
|1
|6
|5 - 21
|1
|12.
|Злате Моравце
|1:4
|6
|0
|0
|6
|5 - 20
|0