Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Регали Мартин уходит с поля. Jakub Tancik выходит вместо него

82' Кочан Матей получил желтую карточку от судьи

81' Oliver Luteran получил желтую карточку от судьи

71' Martin Boda уходит с поля. Бобчек Томаш выходит вместо него

59' Г О О О О Л - Martin Boda бьет в цель!

52' Г О О О О Л - Martin Boda бьет в цель!