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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Стандард
0:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Кортрейк
0'
38' Желтая карточка
Д'Эне Кристоф
43' Желтая карточка
Mathias Fixelles
45' Желтая карточка
Марлос Морено
0:1
52' Гол
Марлос Морено
56'
16
Бодар
Арно
2
Сике
Уго
5
Сиссако
Мусса
6
Дюссенн
Ноэ
14
Нкунку
Нильс
23
Тапсоба
Абдул
8
Цимирот
Гойко
26
Раскин
Николас
28
Бастьен
Самюэль
9
Клаусс
Жоао
7
Драгус
Денис
31
Илич
Марко
2
Девале
Жиль
5
Сейнсбери
Трент
66
Радованович
Александар
30
Д'Эне
Кристоф
29
Марлос
Морено
11
Mathias
Fixelles
18
Abdelhak
Kadri
26
Вандандриш
Кевин
10
Селемани
Фаиз
17
Гейе
Папе
Хабиб
Стандард
4-4-2
Кортрейк
4-5-1

История личных встреч

Стандард
Кортрейк

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

27 матчей

51.9%
14.8%
33.3%
14 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ТМС
3:2
ПДА
3:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ПДА
3:1
ЛП
0:3
ЛП
3:3
ЛП
1:0
ЛП
1:1
К
2:0
ЛП
1:1
ЛП
2:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:5
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 3 0.23
Амалла Селим 2 (1) 0.15
Клаусс Жоао 2 (1) 0.15
Тапсоба Абдул 2 0.15
Николя Гавори 1 0.08
Лайфис Константинос 1 0.08
Бастьен Самюэль 1 0.08
Мулека Джексон 1 0.08
Доннум Арон 0 0
Сике Уго 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 6 (3) 0.46
Гейе Папе Хабиб 4 0.31
Шевалье Тедди 2 0.15
Алиуи Рашид 1 0.08
Д'Эне Кристоф 1 0.08
Оканси Эрик 1 0.08
Марлос Морено 1 0.08
Ружо Лукас 0 0
Палаверса Анте 0 0
Abdelhak Kadri 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Дахиль Амин 4 1
Сиссако Мусса 3 1
Клаусс Жоао 4 0
Сике Уго 4 0
Амалла Селим 3 0
Петерс Дауда 3 0
Бастьен Самюэль 2 0
Раскин Николас 2 0
Тапсоба Абдул 2 0
Рафья Хамза 2 0
Павлович Дамьян 2 0
Фаи Коллинс 0 1
Дюссенн Ноэ 1 0
Цимирот Гойко 1 0
Николя Гавори 1 0
Лайфис Константинос 1 0
Бодар Арно 1 0
Доннум Арон 1 0
Драгус Денис 1 0
Мулека Джексон 1 0
Нкунку Нильс 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ружо Лукас 5 0
Палаверса Анте 5 0
Mathias Fixelles 3 1
Д'Эне Кристоф 4 0
Сейнсбери Трент 4 0
Радованович Александар 2 1
Вандандриш Кевин 3 0
Селемани Фаиз 3 0
Марлос Морено 3 0
Дерейк Тимоти 2 0
Девале Жиль 2 0
Гейе Папе Хабиб 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Илич Марко 1 0
Бадамоси Мохамед 1 0
Мбайо Дилан 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
38%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
1
20%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

13
15
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
4
31%
4
27%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
20%
2
15%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
3
15%
3
23%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
4
20%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1
Стандард - Синт-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1 Стандард - Ренн 3:3 Стандард - Мехелен 2:2 Ланс - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Рошфор 1:3 Стандард - Остенде 1:3
Кортрейк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2
Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Херенвен - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Валансьен 0:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Вестхук - Кортрейк 0:3 Кортрейк - Мехелен 1:4 Васланд-Беверен - Кортрейк 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 27 - 13 25
2. Брюгге 12 6 5 1 21 - 14 23
3. Мехелен 13 7 2 4 25 - 23 23
4. Шарлеруа 13 6 5 2 25 - 14 23
5. Кортрейк 1:0 13 6 3 4 16 - 14 21
6. Антверпен 12 6 3 3 22 - 16 21
7. Андерлехт 12 5 5 2 25 - 16 20
8. Эйпен 13 6 2 5 23 - 20 20
9. Остенде 13 5 2 6 18 - 24 17
10. Гент 12 5 2 5 21 - 13 17
11. Генк 12 5 2 5 21 - 20 17
12. Синт-Трейден 12 4 3 5 13 - 18 15
13. Стандард 0:1 13 4 3 6 13 - 21 15
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 19 - 26 13
15. АХ Лёвен 12 2 7 3 15 - 20 13
16. Серен Юнайтед 0:1 13 4 0 9 16 - 25 12
17. Серкль Брюгге 12 2 3 7 14 - 19 9
18. Беерсхот-Вильрейк 1:0 13 1 2 10 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 6 4 1 1 16 - 7 13
2. Мехелен 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Андерлехт 6 3 2 1 17 - 9 11
6. Антверпен 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
8. Кортрейк 1:0 6 3 2 1 9 - 6 11
9. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
10. Генк 6 3 1 2 12 - 8 10
11. Серен Юнайтед 0:1 6 3 0 3 11 - 9 9
12. АХ Лёвен 6 2 3 1 9 - 8 9
13. Эйпен 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Синт-Трейден 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Стандард 0:1 7 1 2 4 7 - 12 5
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
17. Беерсхот-Вильрейк 1:0 7 1 0 6 1 - 11 3
18. Серкль Брюгге 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
3. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Брюгге 6 3 2 1 9 - 8 11
5. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
6. Кортрейк 1:0 7 3 1 3 7 - 8 10
7. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
8. Синт-Трейден 6 3 1 2 6 - 7 10
9. Стандард 0:1 6 3 1 2 6 - 9 10
10. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
11. Зульте-Варегем 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Остенде 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
14. Генк 6 2 1 3 9 - 12 7
15. Гент 6 1 1 4 5 - 6 4
16. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 12 4
17. Серен Юнайтед 0:1 7 1 0 6 5 - 16 3
18. Беерсхот-Вильрейк 1:0 6 0 2 4 9 - 17 2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Марлос Морено получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Mathias Fixelles получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Д'Эне Кристоф получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Abdelhak Kadri уходит с поля. Оканси Эрик выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Кортрейк
2.18
3.60
4.64
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стандард 0:1 Кортрейк онлайн




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