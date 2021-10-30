Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Морис Дюфран
38' Желтая карточкаД'Эне Кристоф
43' Желтая карточкаMathias Fixelles
45' Желтая карточкаМарлос Морено
0:1
52' ГолМарлос Морено
69' Желтая карточкаДоннум Арон
72' Желтая карточкаИлич Марко
77' Желтая карточкаКлаусс Жоао
1:1
82' ГолБокади Мервей
90' Желтая карточкаРужо Лукас
16
Бодар
Арно
2
Сике
Уго
14
Нкунку
Нильс
31
Илич
Марко
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
2 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нкунку НильсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Доннум АронНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Делле ЖорисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Алиуи РашидНападающий
-
Главный тренер: Karim Belhocine
Ход матча
38'
43'
45'
52'
0:1
69'
72'
77'
82'
90'
История личных встреч
Стандард
Кортрейк
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
27 матчей
51.9%
14.8%
33.3%
14 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|3
|0.23
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.15
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.15
|Тапсоба Абдул
|2
|0.15
|Николя Гавори
|1
|0.08
|Лайфис Константинос
|1
|0.08
|Бастьен Самюэль
|1
|0.08
|Бокади Мервей
|1
|0.08
|Мулека Джексон
|1
|0.08
|Карсела-Гонсалес Мехди
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|6 (3)
|0.46
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.31
|Шевалье Тедди
|2
|0.15
|Алиуи Рашид
|1
|0.08
|Д'Эне Кристоф
|1
|0.08
|Оканси Эрик
|1
|0.08
|Марлос Морено
|1
|0.08
|Ружо Лукас
|0
|0
|Палаверса Анте
|0
|0
|Abdelhak Kadri
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Клаусс Жоао
|5
|0
|Сиссако Мусса
|3
|1
|Сике Уго
|4
|0
|Амалла Селим
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Раскин Николас
|2
|0
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|Рафья Хамза
|2
|0
|Павлович Дамьян
|2
|0
|Фаи Коллинс
|0
|1
|Дюссенн Ноэ
|1
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ружо Лукас
|6
|0
|Палаверса Анте
|5
|0
|Mathias Fixelles
|3
|1
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|Сейнсбери Трент
|4
|0
|Радованович Александар
|2
|1
|Вандандриш Кевин
|3
|0
|Селемани Фаиз
|3
|0
|Марлос Морено
|3
|0
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Илич Марко
|2
|0
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Бадамоси Мохамед
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Пропущено
12
9
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
4
44%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
1
20%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
14
16
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
5
36%
4
25%
76-90
Пропущено
21
14
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
19%
2
14%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
4
19%
3
21%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
4
19%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1
Стандард - Синт-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1 Стандард - Ренн 3:3 Стандард - Мехелен 2:2 Ланс - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Рошфор 1:3 Стандард - Остенде 1:3
Кортрейк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2
Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Херенвен - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Валансьен 0:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Вестхук - Кортрейк 0:3 Кортрейк - Мехелен 1:4 Васланд-Беверен - Кортрейк 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|27 - 13
|25
|2.
|Брюгге
|1:1
|13
|6
|6
|1
|22 - 15
|24
|3.
|Мехелен
|13
|7
|2
|4
|25 - 23
|23
|4.
|Шарлеруа
|13
|6
|5
|2
|25 - 14
|23
|5.
|Антверпен
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|25 - 16
|20
|7.
|Эйпен
|13
|6
|2
|5
|23 - 20
|20
|8.
|Кортрейк
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|9.
|Остенде
|13
|5
|2
|6
|18 - 24
|17
|10.
|Гент
|12
|5
|2
|5
|21 - 13
|17
|11.
|Генк
|12
|5
|2
|5
|21 - 20
|17
|12.
|Синт-Трейден
|1:1
|13
|4
|4
|5
|14 - 19
|16
|13.
|Стандард
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|19 - 26
|13
|15.
|АХ Лёвен
|12
|2
|7
|3
|15 - 20
|13
|16.
|Серен Юнайтед
|13
|4
|0
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Серкль Брюгге
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|1
|2
|10
|12 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Брюгге
|1:1
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|2
|1
|17 - 9
|11
|6.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|8.
|Кортрейк
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|10.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|11.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|12.
|АХ Лёвен
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Эйпен
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Синт-Трейден
|1:1
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|3.
|Брюгге
|1:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|4.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|5.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Синт-Трейден
|1:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|8.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|9.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Остенде
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|14.
|Генк
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|15.
|Гент
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|16.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|2
|4
|9 - 17
|2