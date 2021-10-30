Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Второй тайм: 70'
Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
16
Коффи
Херве
28
Эрис
Жонатан
32
Бек
Андреас
14
Деом
Жером
26
Колс
Йенс
39
Каембе
Эдо
11
Н'Дри
Конан
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Фалл МамадуЗащитник
-
30 Жийе ГийомПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Гнака СиласЗащитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
-
13 Кейта СибириПолузащитник
-
29 Нуху АйзекПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
Ход матча
64'
История личных встреч
Шарлеруа
Эйпен
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
26 матчей
50%
19.2%
30.8%
13 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.6%
50%
15.4%
9 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|7
|0.54
|Мориока Риота
|3
|0.23
|Голизадех Али
|3
|0.23
|Anass Zaroury
|3
|0.23
|Кайембе Йорис
|1
|0.08
|Adem Zorgane
|1
|0.08
|Бедья Крис
|1
|0.08
|Фалл Мамаду
|1
|0.08
|Jackson Tchatchoua
|0
|0
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|4 (1)
|0.31
|Каембе Эдо
|4
|0.31
|Агбаду Эммануэль
|4
|0.31
|Нгой Жульен
|2
|0.15
|Эрис Жонатан
|2
|0.15
|Петерс Стеф
|1
|0.08
|Бек Андреас
|1
|0.08
|Ламбер Борис
|1
|0.08
|Н'Дри Конан
|1
|0.08
|Колс Йенс
|1
|0.08
|Эмбало Карлос
|1
|0.08
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|3
|1
|Jackson Tchatchoua
|4
|0
|Мориока Риота
|2
|0
|Кнежевич Стефан
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Зедадка Карим
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Нуху Айзек
|4
|0
|Амат Хорди
|2
|1
|Бек Андреас
|3
|0
|Петерс Стеф
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Деом Жером
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Н'Дри Конан
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Колс Йенс
|1
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
14
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
4
44%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
44%
6
43%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
5
38%
0
0%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
2
15%
3
38%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Забито
22
22
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
5
23%
1
5%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
7
32%
3
14%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
6
27%
9
41%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
4
22%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
4
31%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Шарлеруа - Ломмель 0:0 Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Генк 2:0
Дессель - Шарлеруа 1:1 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Хейст - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Шарлеруа 0:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Остенде - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - ПАОК 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Амьен 3:3
Эйпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2
Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Моленбек - Эйпен 0:1 Генк - Эйпен 2:0 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Шарлеруа - Эйпен 2:3 Эйпен - Стандард 0:4 Зульте-Варегем - Эйпен 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|27 - 13
|25
|2.
|Брюгге
|12
|6
|5
|1
|21 - 14
|23
|3.
|Мехелен
|13
|7
|2
|4
|25 - 23
|23
|4.
|Антверпен
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|5.
|Эйпен
|0:0
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|6.
|Шарлеруа
|0:0
|13
|5
|6
|2
|22 - 14
|21
|7.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|25 - 16
|20
|8.
|Кортрейк
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|9.
|Остенде
|13
|5
|2
|6
|18 - 24
|17
|10.
|Гент
|12
|5
|2
|5
|21 - 13
|17
|11.
|Генк
|12
|5
|2
|5
|21 - 20
|17
|12.
|Синт-Трейден
|12
|4
|3
|5
|13 - 18
|15
|13.
|Стандард
|12
|4
|3
|5
|13 - 20
|15
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|19 - 26
|13
|15.
|АХ Лёвен
|12
|2
|7
|3
|15 - 20
|13
|16.
|Серен Юнайтед
|12
|4
|0
|8
|16 - 24
|12
|17.
|Серкль Брюгге
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|2
|10
|9 - 28
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|2
|1
|17 - 9
|11
|6.
|Кортрейк
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|8.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|9.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|10.
|Шарлеруа
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 6
|9
|11.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|12.
|АХ Лёвен
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Эйпен
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Синт-Трейден
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Стандард
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|17.
|Серкль Брюгге
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|0:0
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Шарлеруа
|0:0
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Брюгге
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|5.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Синт-Трейден
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|8.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|9.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|11.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|12.
|Генк
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|13.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Остенде
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Гент
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|16.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|2
|4
|9 - 17
|2