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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Шарлеруа
3:0
Конец матча

Стадион:
Эйпен
0'
75' Желтая карточка
Нгой Жульен
1:0
78' Гол
Николсон Шамар
79' Желтая карточка
Колс Йенс
2:0
84' Гол
Голизадех Али
3:0
87' Гол
Ван Клеемпут Жюль
90'+5
16
Коффи
Херве
4
Ван
Клеемпут
Жюль
21
Андреу
Стелиос
3
Кнежевич
Стефан
7
Зедадка
Карим
26
Илаймахаритра
Марко
6
Adem
Zorgane
12
Кайембе
Йорис
8
Голизадех
Али
44
Мориока
Риота
10
Николсон
Шамар
30
Химмельман
Робин
28
Эрис
Жонатан
22
Агбаду
Эммануэль
5
Амат
Хорди
32
Бек
Андреас
14
Деом
Жером
26
Колс
Йенс
39
Каембе
Эдо
11
Н'Дри
Конан
9
Превляк
Смаил
7
Нгой
Жульен
Шарлеруа
3-4-2-1
Эйпен
3-5-2

История личных встреч

Шарлеруа
Эйпен

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

26 матчей

50%
19.2%
30.8%
13 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.6%
50%
15.4%
9 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:2
ПДА
2:3
К
5:1
ПДА
3:1
ТМС
0:4
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ПДАТЗПВЛЕПО
0:1
ПДА
1:2
ТМК
0:0
ПДА
1:4
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ЛП
2:2
ТМК
0:3
ЛП
3:2
КБ
2:0
2ЙК
3:0
2ЙК
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 8 0.62
Голизадех Али 4 0.31
Мориока Риота 3 0.23
Anass Zaroury 3 0.23
Кайембе Йорис 1 0.08
Adem Zorgane 1 0.08
Бедья Крис 1 0.08
Фалл Мамаду 1 0.08
Ван Клеемпут Жюль 1 0.08
Jackson Tchatchoua 0 0
Беншаиб Амин 0 0
Martin Wasinski 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 4 (1) 0.31
Каембе Эдо 4 0.31
Агбаду Эммануэль 4 0.31
Нгой Жульен 2 0.15
Эрис Жонатан 2 0.15
Петерс Стеф 1 0.08
Бек Андреас 1 0.08
Ламбер Борис 1 0.08
Н'Дри Конан 1 0.08
Колс Йенс 1 0.08
Эмбало Карлос 1 0.08
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 3 1
Jackson Tchatchoua 4 0
Мориока Риота 2 0
Кнежевич Стефан 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Зедадка Карим 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Martin Wasinski 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агбаду Эммануэль 5 0
Превляк Смаил 4 0
Нуху Айзек 4 0
Амат Хорди 2 1
Бек Андреас 3 0
Петерс Стеф 3 0
Ламбер Борис 3 0
Колс Йенс 2 0
Деом Жером 2 0
Каембе Эдо 2 0
Н'Дри Конан 2 0
Эрис Жонатан 1 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Нгой Жульен 1 0
Роча Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
14
1 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
7
58%
6
43%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
5
50%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
5
38%
0
0%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
2
15%
3
38%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Забито

25
22
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
5
20%
1
5%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
7
28%
3
14%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
9
36%
9
41%
76-90

Пропущено

13
21
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
4
31%
4
19%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
4
31%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Шарлеруа - Ломмель 0:0 Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Генк 2:0
Дессель - Шарлеруа 1:1 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Хейст - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Шарлеруа 0:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Остенде - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - ПАОК 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Амьен 3:3
Эйпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2
Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Моленбек - Эйпен 0:1 Генк - Эйпен 2:0 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Шарлеруа - Эйпен 2:3 Эйпен - Стандард 0:4 Зульте-Варегем - Эйпен 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 27 - 13 25
2. Брюгге 12 6 5 1 21 - 14 23
3. Мехелен 13 7 2 4 25 - 23 23
4. Шарлеруа 13 6 5 2 25 - 14 23
5. Кортрейк 1:0 13 6 3 4 16 - 14 21
6. Антверпен 12 6 3 3 22 - 16 21
7. Андерлехт 12 5 5 2 25 - 16 20
8. Эйпен 13 6 2 5 23 - 20 20
9. Остенде 13 5 2 6 18 - 24 17
10. Гент 12 5 2 5 21 - 13 17
11. Генк 12 5 2 5 21 - 20 17
12. Синт-Трейден 12 4 3 5 13 - 18 15
13. Стандард 0:1 13 4 3 6 13 - 21 15
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 19 - 26 13
15. АХ Лёвен 12 2 7 3 15 - 20 13
16. Серен Юнайтед 0:1 13 4 0 9 16 - 25 12
17. Серкль Брюгге 12 2 3 7 14 - 19 9
18. Беерсхот-Вильрейк 1:0 13 1 2 10 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 6 4 1 1 16 - 7 13
2. Мехелен 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Андерлехт 6 3 2 1 17 - 9 11
6. Антверпен 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
8. Кортрейк 1:0 6 3 2 1 9 - 6 11
9. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
10. Генк 6 3 1 2 12 - 8 10
11. Серен Юнайтед 0:1 6 3 0 3 11 - 9 9
12. АХ Лёвен 6 2 3 1 9 - 8 9
13. Эйпен 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Синт-Трейден 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Стандард 0:1 7 1 2 4 7 - 12 5
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
17. Беерсхот-Вильрейк 1:0 7 1 0 6 1 - 11 3
18. Серкль Брюгге 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
3. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Брюгге 6 3 2 1 9 - 8 11
5. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
6. Кортрейк 1:0 7 3 1 3 7 - 8 10
7. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
8. Синт-Трейден 6 3 1 2 6 - 7 10
9. Стандард 0:1 6 3 1 2 6 - 9 10
10. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
11. Зульте-Варегем 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Остенде 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
14. Генк 6 2 1 3 9 - 12 7
15. Гент 6 1 1 4 5 - 6 4
16. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 12 4
17. Серен Юнайтед 0:1 7 1 0 6 5 - 16 3
18. Беерсхот-Вильрейк 1:0 6 0 2 4 9 - 17 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шарлеруа 3:0 Эйпен онлайн




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