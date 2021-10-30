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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Земплин
0:2
Второй тайм: 87'

Стадион:
Погронье
0'
0:1
11' Гол
Лачны Милош
25' Желтая карточка
Takuto Oshima
0:2
37' Гол
Бадоло Седрик
65' Желтая карточка
Brian Pena
87'
1
Сараз
Беньямин
38
Котула
Юрай
19
Michael
Ranko
17
Вашко
Филип
21
Магда
Даниэль
13
Wisdom
Kanu
6
Alfonso
Artabe
7
Takuto
Oshima
9
Matus
Marcin
29
Труса
Матей
10
Жофчак
Игор
17
Грдличка
Либор
18
Благут
Патрик
52
Adam
Pajer
6
Andrej
Strba
5
Коковас
Стелиос
19
Ladji
Malle
4
Палюшек
Александр
27
Адамец
Мартин
10
Бадоло
Седрик
77
Мазань
Петер
31
Лачны
Милош
Земплин
3-4-3
Погронье
4-4-2

История личных встреч

Земплин
Погронье

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:0
СГБ
0:0
СГБ
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жофчак Игор 3 0.23
Труса Матей 2 0.15
Wisdom Kanu 2 0.15
Takuto Oshima 2 0.15
Попович Димитриос 1 0.08
Alfonso Artabe 1 0.08
Бегала Матуш 1 0.08
Matus Marcin 1 0.08
Вашко Филип 1 0.08
Котула Юрай 0 0
Магда Даниэль 0 0
Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 5 0.38
Ladji Malle 2 0.15
Бадоло Седрик 2 0.15
Загуменски Тимотей 1 0.08
Мазань Петер 1 (1) 0.08
Да Силва Адлер 0 0
Сцисляк Даниэль 0 0
Благут Патрик 0 0

Карточки

Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alfonso Artabe 5 0
Бегала Матуш 5 0
Takuto Oshima 3 1
Вашко Филип 4 0
Michael Ranko 2 0
Труса Матей 2 0
Неофитидис Георгиос 2 0
Жофчак Игор 1 0
Мендес Алехандро 1 0
Matus Marcin 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Квоцера Милан 1 0
Wisdom Kanu 1 0
Brian Pena 1 0
Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шпирьяк Доминик 4 2
Лачны Милош 4 0
Бадоло Седрик 3 0
Чмовш Павел 2 0
Мазань Петер 2 0
Adam Pajer 2 0
Благут Патрик 2 0
Коковас Стелиос 1 0
Палюшек Александр 1 0
Daniel Horak 1 0
Marek Vybostok 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
1
9%
1
33%
76-90

Пропущено

7
17
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
2
29%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
43%
4
24%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
2
14%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
2
14%
3
30%
61-75
2
14%
1
10%
76-90

Пропущено

14
27
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
21%
3
11%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
2
14%
6
22%
31-45
3
21%
4
15%
46-60
2
14%
4
15%
61-75
3
21%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Земплин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ДАК - Земплин 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Земплин - Жилина 1:0 Середь - Земплин 0:1
Земплин - Злате Моравце 2:1 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Слован Братислава - Земплин 3:1 Земплин - Тренчин 1:2 Погронье - Земплин 2:0 Земплин - ДАК 4:1 Нитра - Земплин 0:4 Земплин - Середь 2:2 Погронье - Земплин 0:0 Земплин - Ружомберок 2:1 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Земплин 2:0 Земплин - Погронье 1:2 Земплин - Сеница 1:0
Погронье
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2
Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1 Погронье - Нитра 0:0 Ружомберок - Погронье 1:0 Земплин - Погронье 1:2 Погронье - Петржалка 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 12 9 2 1 22 - 5 29
2. Слован Братислава 11 8 2 1 29 - 8 26
3. Ружомберок 3:1 13 6 6 1 21 - 11 24
4. ДАК 0:1 13 6 3 4 19 - 16 21
5. Жилина 4:1 13 5 3 5 20 - 16 18
6. Тренчин 12 4 5 3 18 - 14 17
7. Земплин 0:2 13 5 2 6 14 - 16 17
8. Сеница 13 3 5 5 13 - 20 14
9. Середь 1:3 13 3 4 6 12 - 18 13
10. Татран Липтовски-Микулаш 1:0 13 4 1 8 17 - 30 13
11. Погронье 2:0 13 2 3 8 12 - 27 9
12. Злате Моравце 1:4 13 1 4 8 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 6 5 1 0 20 - 5 16
2. Спартак Трнава 6 5 1 0 13 - 2 16
3. Земплин 0:2 7 4 0 3 11 - 9 12
4. Ружомберок 3:1 7 3 3 1 9 - 4 12
5. Татран Липтовски-Микулаш 1:0 6 4 0 2 12 - 9 12
6. Жилина 4:1 7 4 0 3 14 - 9 12
7. ДАК 0:1 6 3 2 1 10 - 8 11
8. Середь 1:3 7 3 1 3 8 - 7 10
9. Сеница 6 2 2 2 5 - 8 8
10. Злате Моравце 1:4 7 1 4 2 8 - 9 7
11. Тренчин 5 1 3 1 8 - 5 6
12. Погронье 2:0 6 1 3 2 7 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 6 4 1 1 9 - 3 13
2. Ружомберок 3:1 6 3 3 0 12 - 7 12
3. Тренчин 7 3 2 2 10 - 9 11
4. Слован Братислава 5 3 1 1 9 - 3 10
5. ДАК 0:1 7 3 1 3 9 - 8 10
6. Жилина 4:1 6 1 3 2 6 - 7 6
7. Сеница 7 1 3 3 8 - 12 6
8. Земплин 0:2 6 1 2 3 3 - 7 5
9. Середь 1:3 6 0 3 3 4 - 11 3
10. Погронье 2:0 7 1 0 6 5 - 17 3
11. Татран Липтовски-Микулаш 1:0 7 0 1 6 5 - 21 1
12. Злате Моравце 1:4 6 0 0 6 5 - 20 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Cedric Badolo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Takuto Oshima получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Лачны Милош бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Земплин
Ничья
Погронье
76.92
5.51
5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Земплин 0:2 Погронье онлайн




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