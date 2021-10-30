Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Olympisch Stadion
1:0
24' ГолХольцхаузер Рафаэль
38' Желтая карточкаIbrahima Cisse1
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
2
Берг
Ян
16
Питермат
Том
20
Вака
Рамиро
30
Диш
Гийом
36
Джаллоу
Абли
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Stipe RadicЗащитник
-
15 Бурден ПьерЗащитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
-
20 Вака РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Javier Torrente
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Поати МорганЗащитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кондом Хорди
Ход матча
24'
38'
История личных встреч
Беерсхот-Вильрейк
Серен Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольцхаузер Рафаэль
|2
|0.15
|Дом Джорен
|2
|0.15
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0.08
|Берг Ян
|1
|0.08
|Нубисси Мариус
|1
|0.08
|Саньянг Абдулия
|1
|0.08
|Сумаре Исса
|1
|0.08
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Бурден Пьер
|0
|0
|Вака Рамиро
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|5
|0.38
|Микаутадзе Жорж
|5 (1)
|0.38
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.15
|Джаллоу Абли
|2
|0.15
|Fabrice Sambu
|1
|0.08
|Gerald Kilota
|0
|0
|Бернье Антуан
|0
|0
|Ibrahima Cisse1
|0
|0
Карточки
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|5
|2
|Берг Ян
|3
|1
|Хольцхаузер Рафаэль
|4
|0
|Питермат Том
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Stipe Radic
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Халемия Мохамед Реда
|2
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Бурден Пьер
|1
|0
|Нубисси Мариус
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|2
|1
|Gerald Kilota
|3
|0
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Ibrahima Cisse1
|3
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Wagane Faye
|2
|0
|Yahya Nadrani
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Диш Гийом
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
1
10%
6
43%
76-90
Забито
9
10
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
4
44%
3
30%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
18%
2
20%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
3
30%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
4
24%
1
10%
76-90
Забито
9
16
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
3
33%
5
31%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
4
44%
4
25%
76-90
Пропущено
27
24
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
19%
2
8%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
6
22%
5
21%
46-60
4
15%
5
21%
61-75
5
19%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0
Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Ломмель 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Васланд-Беверен 2:0 Дуйсбург - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Ферль 2:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 1:1
Серен Юнайтед
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1
Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Ломмель - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Льерс Кемпензонен 0:0 Серен Юнайтед - Дейнзе 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Моленбек 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|27 - 13
|25
|2.
|Брюгге
|12
|6
|5
|1
|21 - 14
|23
|3.
|Мехелен
|13
|7
|2
|4
|25 - 23
|23
|4.
|Шарлеруа
|13
|6
|5
|2
|25 - 14
|23
|5.
|Кортрейк
|1:0
|13
|6
|3
|4
|16 - 14
|21
|6.
|Антверпен
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|7.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|25 - 16
|20
|8.
|Эйпен
|13
|6
|2
|5
|23 - 20
|20
|9.
|Остенде
|13
|5
|2
|6
|18 - 24
|17
|10.
|Гент
|12
|5
|2
|5
|21 - 13
|17
|11.
|Генк
|12
|5
|2
|5
|21 - 20
|17
|12.
|Синт-Трейден
|12
|4
|3
|5
|13 - 18
|15
|13.
|Стандард
|0:1
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|19 - 26
|13
|15.
|АХ Лёвен
|12
|2
|7
|3
|15 - 20
|13
|16.
|Серен Юнайтед
|0:1
|13
|4
|0
|9
|16 - 25
|12
|17.
|Серкль Брюгге
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:0
|13
|1
|2
|10
|10 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|2
|1
|17 - 9
|11
|6.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|8.
|Кортрейк
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|10.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|11.
|Серен Юнайтед
|0:1
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|12.
|АХ Лёвен
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Эйпен
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Синт-Трейден
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Стандард
|0:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:0
|7
|1
|0
|6
|1 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|3.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Брюгге
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|5.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|6.
|Кортрейк
|1:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|7.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|8.
|Синт-Трейден
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Стандард
|0:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|10.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|11.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Остенде
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|14.
|Генк
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|15.
|Гент
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|16.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|0:1
|7
|1
|0
|6
|5 - 16
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:0
|6
|0
|2
|4
|9 - 17
|2