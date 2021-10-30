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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Беерсхот-Вильрейк
3:0
Конец матча

Стадион:
Серен Юнайтед
0'
1:0
23' Гол
Хольцхаузер Рафаэль
38' Желтая карточка
Ibrahima Cisse1
64' Желтая карточка
Буланже Бенжамен
2:0
78' Гол
Нубисси Мариус
3:0
81' Гол
Нубисси Мариус
89' Желтая карточка
Gerald Kilota
89' Желтая карточка
Yahya Nadrani
3:0
90' Не забитый пенальти
Хольцхаузер Рафаэль
90'+6
31
Ванхамел
Майк
27
Халемия
Мохамед
Реда
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
2
Берг
Ян
5
Дом
Джорен
8
Хольцхаузер
Рафаэль
16
Питермат
Том
20
Вака
Рамиро
6
Кайседо
Мойсес
17
Шенклэнд
Лоуренс
30
Диш
Гийом
26
Дель
Фабро
Дарио
20
Yahya
Nadrani
24
Буланже
Бенжамен
36
Джаллоу
Абли
44
Ibrahima
Cisse1
15
Сами
Лахссаини
8
Gerald
Kilota
88
Мазиз
Юссеф
12
Бернье
Антуан
9
Микаутадзе
Жорж
Беерсхот-Вильрейк
4-5-1
Серен Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
Серен Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛД
0:3
ПЛД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нубисси Мариус 3 0.23
Хольцхаузер Рафаэль 2 0.15
Дом Джорен 2 0.15
Шенклэнд Лоуренс 1 0.08
Берг Ян 1 0.08
Саньянг Абдулия 1 0.08
Сумаре Исса 1 0.08
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Бурден Пьер 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 5 0.38
Микаутадзе Жорж 5 (1) 0.38
Муандилмаджи Мариус 2 0.15
Джаллоу Абли 2 0.15
Fabrice Sambu 1 0.08
Gerald Kilota 0 0
Бернье Антуан 0 0
Ibrahima Cisse1 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 5 2
Берг Ян 3 1
Хольцхаузер Рафаэль 4 0
Питермат Том 4 0
Франс Фредерик 2 1
Stipe Radic 2 1
Исмаила Кулибали 3 0
Сумаре Исса 3 0
Халемия Мохамед Реда 2 0
Ванхамел Майк 1 0
Бурден Пьер 1 0
Нубисси Мариус 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 3 1
Gerald Kilota 4 0
Мазиз Юссеф 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Ibrahima Cisse1 3 0
Yahya Nadrani 3 0
Джаллоу Абли 2 0
Wagane Faye 2 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Бернье Антуан 1 0
Поати Морган 1 0
Диш Гийом 1 0
Zakaria Silini 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
2
20%
3
18%
61-75
1
10%
8
47%
76-90

Забито

9
10
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
4
44%
3
30%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
18%
2
20%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
3
30%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
4
24%
1
10%
76-90

Забито

12
16
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
3
25%
5
31%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
6
50%
4
25%
76-90

Пропущено

27
27
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
5
19%
2
7%
1-15
3
11%
3
11%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
6
22%
5
19%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
5
19%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0
Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Ломмель 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Васланд-Беверен 2:0 Дуйсбург - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Ферль 2:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 1:1
Серен Юнайтед
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1
Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Ломмель - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Льерс Кемпензонен 0:0 Серен Юнайтед - Дейнзе 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Моленбек 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 27 - 13 25
2. Брюгге 1:1 13 6 6 1 22 - 15 24
3. Мехелен 13 7 2 4 25 - 23 23
4. Шарлеруа 13 6 5 2 25 - 14 23
5. Антверпен 12 6 3 3 22 - 16 21
6. Андерлехт 12 5 5 2 25 - 16 20
7. Эйпен 13 6 2 5 23 - 20 20
8. Кортрейк 13 5 4 4 16 - 15 19
9. Остенде 13 5 2 6 18 - 24 17
10. Гент 12 5 2 5 21 - 13 17
11. Генк 12 5 2 5 21 - 20 17
12. Синт-Трейден 1:1 13 4 4 5 14 - 19 16
13. Стандард 13 4 4 5 14 - 21 16
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 19 - 26 13
15. АХ Лёвен 12 2 7 3 15 - 20 13
16. Серен Юнайтед 13 4 0 9 16 - 27 12
17. Серкль Брюгге 12 2 3 7 14 - 19 9
18. Беерсхот-Вильрейк 13 1 2 10 12 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 6 4 1 1 16 - 7 13
2. Мехелен 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Брюгге 1:1 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Андерлехт 6 3 2 1 17 - 9 11
6. Антверпен 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
8. Кортрейк 6 3 2 1 9 - 6 11
9. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
10. Генк 6 3 1 2 12 - 8 10
11. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
12. АХ Лёвен 6 2 3 1 9 - 8 9
13. Эйпен 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Синт-Трейден 1:1 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
3. Брюгге 1:1 7 3 3 1 10 - 9 12
4. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
5. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Синт-Трейден 1:1 6 3 1 2 6 - 7 10
7. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
8. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
9. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Зульте-Варегем 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Остенде 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
14. Генк 6 2 1 3 9 - 12 7
15. Гент 6 1 1 4 5 - 6 4
16. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 12 4
17. Серен Юнайтед 7 1 0 6 5 - 18 3
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 2 4 9 - 17 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Ибрахима Сиссе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Хольцхаузер Рафаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Беерсхот-Вильрейк 3:0 Серен Юнайтед онлайн




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