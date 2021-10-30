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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Брук-Бет Термалица
1:1
Перерыв

Стадион:
Шлёнск
0'
0:1
6' Гол
Пих Роберт
1:1
14' Гол
Стефаник Самуэль
41' Желтая карточка
Глоушек Адам
99
Лоска
Томаш
13
Mateusz
Grzybek
6
Nemanja
Tekijaski
19
Безпалец
Михал
14
Глоушек
Адам
18
Piotr
Wlazlo
22
Губинек
Михал
8
Стефаник
Самуэль
11
Мешанович
Мурис
9
Kacper
Spiewak
7
Гергел
Роман
22
Шромник
Михал
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
2
Вердаска
Диогу
19
Янасик
Патрик
29
Мончиньски
Кжиштоф
17
Шварц
Петр
4
Штиглец
Дино
7
Пих
Роберт
8
Прашелик
Матеуш
9
Экспозито
Эрик
Брук-Бет Термалица
4-1-2-3
Шлёнск
3-4-2-1

История личных встреч

Брук-Бет Термалица
Шлёнск

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:2
ЭГБ
2:1
Э
1:1
Э
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 5 (3) 0.42
Adam Radwanski 2 0.17
Мешанович Мурис 1 0.08
Стефаник Самуэль 1 0.08
Patryk Czarnowski 1 0.08
Nemanja Tekijaski 1 0.08
Kacper Spiewak 1 0.08
Ernest Terpilowski 1 0.08
Mateusz Grzybek 0 0
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Глоушек Адам 0 0
Губинек Михал 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 8 (1) 0.62
Пих Роберт 5 (3) 0.38
Прашелик Матеуш 3 0.23
Штиглец Дино 1 0.08
Вердаска Диогу 1 0.08
Гарсия Виктор III 1 0.08
Пясецки Фабиан 1 0.08
Цилла Марсель 1 0.08
Павловски Бартоломей 0 0
Маковски Рафал 0 0
Собота Вальдемар 0 0
Голла Войцех 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0

Карточки

Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 4 0
Васьелевски Марцин 3 0
Mateusz Grzybek 2 0
Wiktor Biedrzycki 2 0
Nemanja Tekijaski 2 0
Земан Мартин 1 0
Глоушек Адам 1 0
Путивцев Артём 1 0
Гергел Роман 1 0
Мешанович Мурис 1 0
Жира Павел 1 0
Adam Radwanski 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левкот Шимон 4 0
Шварц Петр 2 1
Экспозито Эрик 3 0
Штиглец Дино 2 0
Мончиньски Кжиштоф 2 0
Вердаска Диогу 2 0
Тамаш Марк 0 1
Собота Вальдемар 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Маковски Рафал 1 0
Поправа Конрад 1 0
Бейгер Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
13%
4
31%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Пропущено

11
7
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
18%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
55%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Забито

13
21
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
15%
3
14%
1-15
1
8%
5
24%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
3
23%
6
29%
76-90

Пропущено

17
13
3 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
12%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
8
47%
2
15%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
4
24%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1
Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Брук-Бет Термалица - Стомиль Ольштын 0:0 ЛКС Лодзь - Брук-Бет Термалица 3:2 Одра Ополе - Брук-Бет Термалица 1:0 Тыхы - Брук-Бет Термалица 0:2 Брук-Бет Термалица - Хробры 0:0 Видзев Лодзь - Брук-Бет Термалица 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 0:1
Шлёнск
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0
Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Краковия - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Арарат 3:3 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Арарат - Шлёнск 2:4 Шлёнск - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Шлёнск 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 8 4 1 27 - 7 28
2. Ракув 11 7 3 1 24 - 16 24
3. Лехия Гданьск 12 6 5 1 21 - 10 23
4. Погонь Щецин 12 6 4 2 20 - 10 22
5. Шлёнск 1:1 13 5 6 2 21 - 15 21
6. Радомьяк Радом 13 4 7 2 17 - 13 19
7. Пяст 12 5 2 5 18 - 16 17
8. Сталь Мелец 13 4 5 4 15 - 18 17
9. Краковия 13 4 5 4 20 - 21 17
10. Ягеллония 12 4 4 4 13 - 16 16
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 14 - 18 16
12. Висла Краков 12 4 2 6 14 - 21 14
13. Гурник Забже 11 4 2 5 14 - 16 14
14. Висла Плоцк 12 4 1 7 19 - 21 13
15. Легия 10 3 0 7 11 - 17 9
16. Брук-Бет Термалица 1:1 12 1 5 6 13 - 19 8
17. Варта Познань 12 1 5 6 8 - 15 8
18. Гурник Ленчна 12 1 3 8 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Лехия Гданьск 6 4 2 0 11 - 4 14
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 10 - 1 13
5. Сталь Мелец 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
7. Ягеллония 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Пяст 7 3 1 3 14 - 13 10
10. Гурник Забже 6 3 0 3 7 - 7 9
11. Шлёнск 1:1 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
13. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
14. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
15. Легия 4 2 0 2 6 - 5 6
16. Брук-Бет Термалица 1:1 7 1 3 3 9 - 12 6
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 6 0 4 2 2 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Шлёнск 1:1 7 3 3 1 13 - 9 12
3. Лех 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Лехия Гданьск 6 2 3 1 10 - 6 9
5. Краковия 7 2 3 2 9 - 11 9
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Заглембе Любин 5 2 0 3 5 - 11 6
10. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
11. Гурник Забже 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Сталь Мелец 6 0 4 2 6 - 10 4
13. Ягеллония 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 1:1 5 0 2 3 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
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Лучшие коэффициенты
Брук-Бет Термалица
Ничья
Шлёнск
4.18
3.56
2.18
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Где смотреть матч Брук-Бет Термалица 1:1 Шлёнск онлайн




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