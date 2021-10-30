Польша: Экстракласса 2021-2022
4:3
Конец матча
Стадион: Брук-Бет
0:1
6' ГолПих Роберт
1:1
14' ГолСтефаник Самуэль
41' Желтая карточкаГлоушек Адам
2:1
50' ГолМешанович Мурис
55' Желтая карточкаВердаска Диогу
3:1
59' ГолKacper Spiewak
3:1
66' Не забитый пенальтиPiotr Wlazlo
79' Желтая карточкаСтефаник Самуэль
3:2
84' ГолЛыщаш Адриан
85' Желтая карточкаМешанович Мурис
3:3
87' ГолЛыщаш Адриан
90' Желтая карточкаКинтана Кайе
4:3
90' ГолMateusz Grzybek
99
Лоска
Томаш
14
Глоушек
Адам
18
Piotr
Wlazlo
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
17
Шварц
Петр
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Глоушек АдамЗащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Земан МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
87 Jakub Pek
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Левкот ШимонЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кинтана КайеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
Ход матча
6'
0:1
14'
1:1
41'
50'
55'
59'
3:1
66'
3:1
79'
84'
3:2
85'
87'
3:3
90'
90'
4:3
История личных встреч
Брук-Бет Термалица
Шлёнск
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|5 (3)
|0.42
|Adam Radwanski
|2
|0.17
|Мешанович Мурис
|2
|0.17
|Kacper Spiewak
|2
|0.17
|Mateusz Grzybek
|1
|0.08
|Стефаник Самуэль
|1
|0.08
|Patryk Czarnowski
|1
|0.08
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.08
|Ernest Terpilowski
|1
|0.08
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|8 (1)
|0.62
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.38
|Прашелик Матеуш
|3
|0.23
|Лыщаш Адриан
|2
|0.15
|Штиглец Дино
|1
|0.08
|Вердаска Диогу
|1
|0.08
|Гарсия Виктор III
|1
|0.08
|Пясецки Фабиан
|1
|0.08
|Цилла Марсель
|1
|0.08
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Маковски Рафал
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
Карточки
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|4
|0
|Васьелевски Марцин
|3
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|2
|0
|Wiktor Biedrzycki
|2
|0
|Nemanja Tekijaski
|2
|0
|Земан Мартин
|1
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Путивцев Артём
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Adam Radwanski
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левкот Шимон
|4
|0
|Шварц Петр
|2
|1
|Вердаска Диогу
|3
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Штиглец Дино
|2
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|Тамаш Марк
|0
|1
|Собота Вальдемар
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Маковски Рафал
|1
|0
|Поправа Конрад
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
1
8%
4
25%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
3
25%
6
38%
76-90
Пропущено
14
11
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
21%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
43%
4
36%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Забито
17
24
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
18%
4
17%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
2
12%
3
13%
31-45
4
24%
1
4%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
4
24%
8
33%
76-90
Пропущено
20
17
4 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
15%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
8
40%
4
24%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
6
30%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1
Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Брук-Бет Термалица - Стомиль Ольштын 0:0 ЛКС Лодзь - Брук-Бет Термалица 3:2 Одра Ополе - Брук-Бет Термалица 1:0 Тыхы - Брук-Бет Термалица 0:2 Брук-Бет Термалица - Хробры 0:0 Видзев Лодзь - Брук-Бет Термалица 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 0:1
Шлёнск
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0
Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Краковия - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Арарат 3:3 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Арарат - Шлёнск 2:4 Шлёнск - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Шлёнск 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|8
|4
|1
|27 - 7
|28
|2.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|3.
|Лехия Гданьск
|0:0
|13
|6
|6
|1
|21 - 10
|24
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|Шлёнск
|13
|5
|5
|3
|23 - 18
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|7
|2
|17 - 13
|19
|7.
|Пяст
|12
|5
|2
|5
|18 - 16
|17
|8.
|Сталь Мелец
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|9.
|Краковия
|13
|4
|5
|4
|20 - 21
|17
|10.
|Ягеллония
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|12.
|Висла Краков
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|13.
|Гурник Забже
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|14.
|Висла Плоцк
|12
|4
|1
|7
|19 - 21
|13
|15.
|Брук-Бет Термалица
|12
|2
|4
|6
|16 - 21
|10
|16.
|Легия
|10
|3
|0
|7
|11 - 17
|9
|17.
|Варта Познань
|0:0
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|12
|1
|3
|8
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Лехия Гданьск
|0:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|7.
|Ягеллония
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|10.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|15.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|17.
|Варта Познань
|0:0
|7
|0
|5
|2
|2 - 6
|5
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|4.
|Лехия Гданьск
|0:0
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Заглембе Любин
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|10.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Сталь Мелец
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|13.
|Ягеллония
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|Варта Познань
|0:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0