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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ягеллония
2:2
Второй тайм: 75'

Стадион:
Пяст
0'
20' Желтая карточка
Августин Блажей
0:1
22' Гол
Пырка Аркадиуш
29' Желтая карточка
Черных Фёдор
0:2
41' Пенальти
Кадзиор Дамиан
1:2
51' Пенальти
Черных Фёдор
2:2
63' Гол
Имас Хесус
67' Желтая карточка
Поспишил Мартин
75'
55
Дзеконски
Ксавье
99
Квецень
Бартош
25
Цэру
Богдан
3
Августин
Блажей
14
Пржикрыл
Томаш
7
Налепа
Михал
II
6
Романчук
Тарас
27
Вдовик
Бартломей
16
Жиро
Михал
10
Черных
Фёдор
11
Имас
Хесус
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
5
Гук
Томаш
23
Miguel
Munoz2
98
Катранис
Александрос
18
Соколовски
Патрик
24
Хэйтли
Том
92
Кадзиор
Дамиан
6
Храпек
Михал
77
Пырка
Аркадиуш
9
Alberto
Toril
Ягеллония
3-4-2-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Ягеллония
Пяст

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

25 матчей

40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:1
Э
0:1
ЭГА
2:0
Э
0:2
Э
3:1
ЭГА
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
4:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:0
OE
1:1
OE
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 6 0.46
Черных Фёдор 4 (1) 0.31
Пржикрыл Томаш 2 0.15
Романчук Тарас 2 0.15
Пуэрто Исраэль 1 0.08
Поспишил Мартин 0 0
Настич Боян 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alberto Toril 5 0.38
Вида Кристофер 3 0.23
Соколовски Патрик 3 0.23
Кадзиор Дамиан 2 (1) 0.15
Пырка Аркадиуш 2 0.15
Храпек Михал 1 0.08
Стоилькович Никола 1 0.08
Червински Якуб 1 0.08
Michael Ameyaw 1 0.08
Липски Патрик 0 0
Кончковски Мартин 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуэрто Исраэль 3 1
Августин Блажей 4 0
Черных Фёдор 4 0
Пржикрыл Томаш 2 0
Романчук Тарас 2 0
Имас Хесус 2 0
Kacper Tabis 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Настич Боян 1 0
Поспишил Мартин 1 0
Квецень Бартош 1 0
Цэру Богдан 1 0
Струски Кароль 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 4 0
Соколовски Патрик 2 0
Alberto Toril 2 0
Стечик Доминик 2 0
Червински Якуб 1 0
Гук Томаш 1 0
Моква Томаш 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
5
38%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
2
15%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
3
30%
4
29%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
0
0%
6
35%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
3
23%
2
12%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
2
15%
4
24%
61-75
1
8%
2
12%
76-90

Пропущено

16
17
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
4
25%
5
29%
29%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
3
19%
4
24%
61-75
2
13%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0
Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Ракув 0:0 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Краковия 2:1 Ягеллония - Шлёнск 0:1
Пяст
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0
Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Ракув 2:3 Пяст - Висла Краков 2:3 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Подбескидзе 2:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Пяст - Легия 0:1 Лехия Гданьск - Пяст 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 8 4 1 27 - 7 28
2. Лехия Гданьск 13 7 5 1 23 - 10 26
3. Ракув 11 7 3 1 24 - 16 24
4. Погонь Щецин 12 6 4 2 20 - 10 22
5. Шлёнск 13 5 5 3 23 - 18 20
6. Радомьяк Радом 13 4 7 2 17 - 13 19
7. Пяст 2:2 13 5 3 5 20 - 18 18
8. Сталь Мелец 13 4 5 4 15 - 18 17
9. Краковия 13 4 5 4 20 - 21 17
10. Ягеллония 2:2 13 4 5 4 15 - 18 17
11. Заглембе Любин 12 5 2 5 14 - 18 17
12. Гурник Забже 12 4 3 5 14 - 16 15
13. Висла Краков 12 4 2 6 14 - 21 14
14. Висла Плоцк 12 4 1 7 19 - 21 13
15. Брук-Бет Термалица 12 2 4 6 16 - 21 10
16. Легия 10 3 0 7 11 - 17 9
17. Варта Познань 13 1 5 7 8 - 17 8
18. Гурник Ленчна 12 1 3 8 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Лехия Гданьск 6 4 2 0 11 - 4 14
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 10 - 1 13
5. Сталь Мелец 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Ягеллония 2:2 8 3 4 1 11 - 8 13
7. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
8. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Пяст 2:2 7 3 1 3 14 - 13 10
10. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
13. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
14. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
15. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
16. Легия 4 2 0 2 6 - 5 6
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 7 0 4 3 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Лехия Гданьск 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Лех 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
5. Краковия 7 2 3 2 9 - 11 9
6. Пяст 2:2 6 2 2 2 6 - 5 8
7. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Заглембе Любин 6 2 1 3 5 - 11 7
9. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
11. Гурник Забже 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Сталь Мелец 6 0 4 2 6 - 10 4
13. Ягеллония 2:2 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Кадзиор Дамиан из команды Пяст забивает с точки!
  • Желтая карточка
    29'
    Черных Фёдор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Arkadiusz Pyrka бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Августин Блажей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Пяст
9.54
3.69
3.43
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ягеллония 2:2 Пяст онлайн




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