Польша: Экстракласса 2021-2022
2:2
Второй тайм: 75'
Стадион: Городской стадион Белостока
20' Желтая карточкаАвгустин Блажей
0:1
22' ГолПырка Аркадиуш
29' Желтая карточкаЧерных Фёдор
0:2
41' ПенальтиКадзиор Дамиан
1:2
51' ПенальтиЧерных Фёдор
2:2
63' ГолИмас Хесус
67' Желтая карточкаПоспишил Мартин
25
Цэру
Богдан
16
Жиро
Михал
10
Черных
Фёдор
11
Имас
Хесус
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Жиро МихалПолузащитник
-
10 Черных ФёдорПолузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Kacper Tabis
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
20'
22'
0:1
29'
41'
0:2
51'
1:2
63'
2:2
67'
История личных встреч
Ягеллония
Пяст
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
25 матчей
40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|6
|0.46
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.31
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.15
|Романчук Тарас
|2
|0.15
|Пуэрто Исраэль
|1
|0.08
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alberto Toril
|5
|0.38
|Вида Кристофер
|3
|0.23
|Соколовски Патрик
|3
|0.23
|Кадзиор Дамиан
|2 (1)
|0.15
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.15
|Храпек Михал
|1
|0.08
|Стоилькович Никола
|1
|0.08
|Червински Якуб
|1
|0.08
|Michael Ameyaw
|1
|0.08
|Липски Патрик
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуэрто Исраэль
|3
|1
|Августин Блажей
|4
|0
|Черных Фёдор
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|Романчук Тарас
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Kacper Tabis
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Поспишил Мартин
|1
|0
|Квецень Бартош
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|4
|0
|Соколовски Патрик
|2
|0
|Alberto Toril
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Червински Якуб
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
5
38%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
2
15%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
3
30%
4
29%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Забито
13
17
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
0
0%
6
35%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
3
23%
2
12%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
2
15%
4
24%
61-75
1
8%
2
12%
76-90
Пропущено
16
17
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
4
25%
5
29%
29%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
3
19%
4
24%
61-75
2
13%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0
Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Ракув 0:0 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Краковия 2:1 Ягеллония - Шлёнск 0:1
Пяст
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0
Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Ракув 2:3 Пяст - Висла Краков 2:3 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Подбескидзе 2:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Пяст - Легия 0:1 Лехия Гданьск - Пяст 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|8
|4
|1
|27 - 7
|28
|2.
|Лехия Гданьск
|13
|7
|5
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|Шлёнск
|13
|5
|5
|3
|23 - 18
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|7
|2
|17 - 13
|19
|7.
|Пяст
|2:2
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|8.
|Сталь Мелец
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|9.
|Краковия
|13
|4
|5
|4
|20 - 21
|17
|10.
|Ягеллония
|2:2
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|11.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|12.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|13.
|Висла Краков
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|14.
|Висла Плоцк
|12
|4
|1
|7
|19 - 21
|13
|15.
|Брук-Бет Термалица
|12
|2
|4
|6
|16 - 21
|10
|16.
|Легия
|10
|3
|0
|7
|11 - 17
|9
|17.
|Варта Познань
|13
|1
|5
|7
|8 - 17
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|12
|1
|3
|8
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Ягеллония
|2:2
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|7.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|8.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Пяст
|2:2
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|10.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|15.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Пяст
|2:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Заглембе Любин
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|9.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Сталь Мелец
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|13.
|Ягеллония
|2:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0