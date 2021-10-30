Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Stadion Dyskobolii
21' Желтая карточкаBassekou Diabate
24' Желтая карточкаКубицки Ярослав
38' Желтая карточкаКьельб Якуб
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
20
Чиж
Шимон
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
20
Конрадо
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
20 Чиж ШимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
Ход матча
21'
24'
38'
История личных встреч
Варта Познань
Лехия Гданьск
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коррин Милан
|2
|0.15
|Гжесик Ян
|2
|0.15
|Зреляк Адам
|1
|0.08
|Кузимски Матеуш
|1
|0.08
|Иванов Роберт
|1
|0.08
|Чижички Матеуш
|1
|0.08
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|6
|0.46
|Пайшау Флавиу
|3
|0.23
|Гаёс Мацей
|3
|0.23
|Кубицки Ярослав
|2
|0.15
|Жуковски Матеуш
|2
|0.15
|Конрадо
|1
|0.08
|Дурмуш Илкай
|1
|0.08
|Kacper Sezonienko
|1
|0.08
|Маковский Томаш
|1
|0.08
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Малоча Марио
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Тралка Лукаш
|2
|1
|Иванов Роберт
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Зреляк Адам
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Кузимски Матеуш
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|5
|0
|Kacper Sezonienko
|4
|0
|Малоча Марио
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Налепа Михал
|3
|0
|Куцяк Душан
|2
|0
|Гаёс Мацей
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Bassekou Diabate
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
50%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
1
10%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
3
30%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
8
20
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
8 Не забивали 2
0
0%
3
15%
1-15
2
25%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
25%
5
25%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
3
38%
3
15%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
5
33%
2
18%
46-60
2
13%
4
36%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0
Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1
Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Легия 0:1 Лех - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Пяст 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|8
|4
|1
|27 - 7
|28
|2.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|3.
|Лехия Гданьск
|0:0
|13
|6
|6
|1
|21 - 10
|24
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|Шлёнск
|13
|5
|5
|3
|23 - 18
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|7
|2
|17 - 13
|19
|7.
|Пяст
|12
|5
|2
|5
|18 - 16
|17
|8.
|Сталь Мелец
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|9.
|Краковия
|13
|4
|5
|4
|20 - 21
|17
|10.
|Ягеллония
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|12.
|Висла Краков
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|13.
|Гурник Забже
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|14.
|Висла Плоцк
|12
|4
|1
|7
|19 - 21
|13
|15.
|Брук-Бет Термалица
|12
|2
|4
|6
|16 - 21
|10
|16.
|Легия
|10
|3
|0
|7
|11 - 17
|9
|17.
|Варта Познань
|0:0
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|12
|1
|3
|8
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Лехия Гданьск
|0:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|7.
|Ягеллония
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|10.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|15.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|17.
|Варта Познань
|0:0
|7
|0
|5
|2
|2 - 6
|5
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|4.
|Лехия Гданьск
|0:0
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Заглембе Любин
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|10.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Сталь Мелец
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|13.
|Ягеллония
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|Варта Познань
|0:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0