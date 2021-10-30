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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Варта Познань
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
21' Желтая карточка
Bassekou Diabate
24' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
38' Желтая карточка
Кьельб Якуб
41'
1
Лис
Адриан
2
Гжесик
Ян
5
Килиба
Бартош
4
Иванов
Роберт
3
Кьельб
Якуб
7
Родригез
Марио
6
Тралка
Лукаш
15
Копчински
Михал
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
20
Чиж
Шимон
12
Куцяк
Душан
17
Жуковски
Матеуш
25
Налепа
Михал
5
Копац
Бартош
20
Конрадо
6
Кубицки
Ярослав
7
Гаёс
Мацей
99
Дурмуш
Илкай
28
Пайшау
Флавиу
10
Bassekou
Diabate
9
Зволински
Лукаш
Варта Познань
4-4-2
Лехия Гданьск
4-2-3-1

История личных встреч

Варта Познань
Лехия Гданьск

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:1
Э
0:1
ВД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коррин Милан 2 0.15
Гжесик Ян 2 0.15
Зреляк Адам 1 0.08
Кузимски Матеуш 1 0.08
Иванов Роберт 1 0.08
Чижички Матеуш 1 0.08
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 6 0.46
Пайшау Флавиу 3 0.23
Гаёс Мацей 3 0.23
Кубицки Ярослав 2 0.15
Жуковски Матеуш 2 0.15
Конрадо 1 0.08
Дурмуш Илкай 1 0.08
Kacper Sezonienko 1 0.08
Маковский Томаш 1 0.08
Сисей Йозеф 0 0
Малоча Марио 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Мусолитин Николай 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купчак Матеуш 4 0
Тралка Лукаш 2 1
Иванов Роберт 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Зреляк Адам 2 0
Папо Джейсон 2 0
Кузимски Матеуш 1 0
Гжесик Ян 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 5 0
Kacper Sezonienko 4 0
Малоча Марио 3 0
Конрадо 3 0
Налепа Михал 3 0
Куцяк Душан 2 0
Гаёс Мацей 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Bassekou Diabate 2 0
Пайшау Флавиу 1 0
Зволински Лукаш 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Кристерс Тоберс 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
50%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
1
10%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
3
30%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

8
20
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
8 Не забивали 2
0
0%
3
15%
1-15
2
25%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
25%
5
25%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
3
38%
3
15%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
5
33%
2
18%
46-60
2
13%
4
36%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0
Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1
Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Легия 0:1 Лех - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Пяст 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 8 4 1 27 - 7 28
2. Ракув 11 7 3 1 24 - 16 24
3. Лехия Гданьск 0:0 13 6 6 1 21 - 10 24
4. Погонь Щецин 12 6 4 2 20 - 10 22
5. Шлёнск 13 5 5 3 23 - 18 20
6. Радомьяк Радом 13 4 7 2 17 - 13 19
7. Пяст 12 5 2 5 18 - 16 17
8. Сталь Мелец 13 4 5 4 15 - 18 17
9. Краковия 13 4 5 4 20 - 21 17
10. Ягеллония 12 4 4 4 13 - 16 16
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 14 - 18 16
12. Висла Краков 12 4 2 6 14 - 21 14
13. Гурник Забже 11 4 2 5 14 - 16 14
14. Висла Плоцк 12 4 1 7 19 - 21 13
15. Брук-Бет Термалица 12 2 4 6 16 - 21 10
16. Легия 10 3 0 7 11 - 17 9
17. Варта Познань 0:0 13 1 6 6 8 - 15 9
18. Гурник Ленчна 12 1 3 8 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Лехия Гданьск 0:0 6 4 2 0 11 - 4 14
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 10 - 1 13
5. Сталь Мелец 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
7. Ягеллония 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Пяст 7 3 1 3 14 - 13 10
10. Гурник Забже 6 3 0 3 7 - 7 9
11. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
13. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
14. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
15. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
16. Легия 4 2 0 2 6 - 5 6
17. Варта Познань 0:0 7 0 5 2 2 - 6 5
18. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Лех 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
4. Лехия Гданьск 0:0 7 2 4 1 10 - 6 10
5. Краковия 7 2 3 2 9 - 11 9
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Заглембе Любин 5 2 0 3 5 - 11 6
10. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
11. Гурник Забже 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Сталь Мелец 6 0 4 2 6 - 10 4
13. Ягеллония 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Варта Познань 0:0 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Лехия Гданьск
3.92
3.30
2.21
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск онлайн




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