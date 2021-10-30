Первый тайм

48' Удар от ворот произведет Хераклес

48' Команда Аякс имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Сильный дождь сегодня.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Игрок Фадига Ноа из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

44' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Фадига Ноа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Джакомо Квальята получил желтую карточку от судьи

38' Безумный фол. Джакомо Квальята грубо играет против соперника. Пострадал Девайн Ренш

38' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

37' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Бергёйс Стивен из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом

35' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Алле Себастьян нанес удар головой, но Янис Бласвич спокойно отбил мяч.

33' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Девайн Ренш из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Аякс выполняет удар от ворот.

30' Кнустер Матс наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

29' Ремко Пасвеер отбил мяч на угловой после удара Бюргзорг Делано из штрафной площади.

28' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Хераклес

23' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Тимбер Юррьен нанес удар головой, но Янис Бласвич спокойно отбил мяч.

22' Мартинес Лисандро из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

22' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Хераклес

18' Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Янис Бласвич отбил мяч на угловой после удара Антони из штрафной площади.

16' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

15' Антони наказан за толчок Джакомо Квальята

14' Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Бакбоорд Навайо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Тадич Душан получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Тадич Душан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Бакбоорд Навайо получил желтую карточку от судьи

10' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Алле Себастьян из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Антони нанес удар, но тот был заблокирован.

5' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Хераклес

3' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Хераклес

1' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хераклес начинает с центра поля