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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
0:0
Перерыв

Стадион:
Аякс
0'
11' Желтая карточка
Бакбоорд Навайо
38' Желтая карточка
Кваглиата Джакомо
1
Бласвих
Янис
19
Бакбоорд
Навайо
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
23
Фадига
Ноа
14
Де
ла
Торре
Лука
6
Киомурцоглу
Орестис
37
Бюргзорг
Делано
16
Сирхейс
Кай
10
Влут
Рай
32
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
Хераклес
4-4-2
Аякс
4-2-3-1

Ход матча

11'
Бакбоорд Навайо
 
38'
Кваглиата Джакомо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

История личных встреч

Хераклес
Аякс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
160%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 18 побед

27 матчей

11.1%
18.5%
70.4%
3 победы 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

7.4%
48.1%
44.5%
2 победы 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

14.8%
18.5%
66.7%
4 победы 5 ничьих 18 побед

История матчей

Э
0:2
Э
5:0
Э
1:0
Э
4:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
4:0
Э
3:3
Э
6:0
Э
2:3
Э
3:0
Э
1:4
Э
4:0
Э
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.4
Влут Рай 3 (1) 0.3
Сирхейс Кай 1 0.1
Бакыш Синан 1 0.1
Аззауи Исмаил 1 0.1
Ренте Марко 1 0.1
Кваглиата Джакомо 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 7 0.64
Тадич Душан 5 0.45
Мазрауи Нуссер 4 0.36
Бергёйс Стивен 3 0.27
Нерес Давид 3 0.27
Антони 3 0.27
Классен Дэви 2 0.18
Альварес Эдсон 2 0.18
Дарами Мохаммед 1 0.09
Тальяфико Николас 1 0.09
Кудус Мохаммед 1 0.09
Перейра Данило II 1 0.09
Гравенберх Райан 1 0.09
Тимбер Юррьен 1 0.09
Мартинес Лисандро 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Шуурс Перр 0 0
Тейлор Кеннет 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фадига Ноа 4 0
Влут Рай 3 0
Кваглиата Джакомо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Бласвих Янис 1 0
Басачикоглу Билал 1 0
Кнустер Матс 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Де ла Торре Лука 1 0
Бюргзорг Делано 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравенберх Райан 2 0
Антони 1 0
Алле Себастьян 1 0
Классен Дэви 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0
Альварес Эдсон 1 0
Мартинес Лисандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90

Забито

5
25
1 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
3
12%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
1
20%
5
20%
31-45
1
20%
3
12%
46-60
1
20%
4
16%
61-75
2
40%
5
20%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

12
35
3 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
0
0%
4
11%
1-15
0
0%
8
23%
16-30
3
25%
6
17%
31-45
3
25%
4
11%
46-60
2
17%
7
20%
61-75
4
33%
6
17%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2
Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Эммен - Хераклес 4:1 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Хераклес - ПАОК 1:2 Хераклес - Рёдингхаузен 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0
Аякс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1
Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 Бавария - Аякс 2:2 Андерлехт - Аякс 0:2 Аякс - Падерборн 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 11 8 2 1 37 - 2 26
2. ПСВ 11 8 0 3 27 - 19 24
3. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Фейеноорд 9 6 1 2 25 - 13 19
5. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
6. Витесс 10 5 1 4 10 - 17 16
7. Твенте 11 4 3 4 18 - 18 15
8. НЕК Неймеген 10 4 2 4 12 - 17 14
9. Херенвен 10 4 1 5 12 - 16 13
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 1 5 13 - 19 13
11. АЗ Алкмаар 9 4 0 5 19 - 15 12
12. Камбюр 10 4 0 6 18 - 25 12
13. Хераклес 0:0 10 3 2 5 11 - 15 11
14. Ваалвейк 10 2 4 4 13 - 15 10
15. Гронинген 10 2 4 4 10 - 15 10
16. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
17. Спарта Роттердам 10 1 4 5 8 - 18 7
18. ПЕК Зволле 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 6 5 0 1 27 - 1 15
2. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
3. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Хераклес 0:0 6 3 1 2 7 - 7 10
6. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
7. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
8. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
9. Твенте 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Ваалвейк 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
12. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
13. Гронинген 5 1 3 1 4 - 3 6
14. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
15. Спарта Роттердам 5 1 3 1 6 - 8 6
16. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
17. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
18. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 5 4 0 1 5 - 6 12
2. Аякс 0:0 5 3 2 0 10 - 1 11
3. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
4. Фейеноорд 5 3 0 2 13 - 7 9
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
8. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 9 - 11 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Хераклес 0:0 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 48'
    Команда Аякс имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Хераклес: 33%, Аякс: 67%.
  • 47'
    Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 47'
    Аякс контролирует мяч.
  • 46'
    Сильный дождь сегодня.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Хераклес: 33%, Аякс: 67%.
  • Офсайд
    45'
    Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
  • 45'
    Игрок Фадига Ноа из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 45'
    Фадига Ноа из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
  • 44'
    Хераклес начинает контратаку
  • 44'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 43'
    Аякс контролирует мяч.
  • 42'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 42'
    Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Бюргзорг Делано из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Влут Рай из команды Хераклес навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 40'
    Контроль мяча: Хераклес: 31%, Аякс: 69%.
  • Офсайд
    40'
    Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
  • 40'
    Гравенберх Райан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 40'
    Фадига Ноа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Матч возобновлен
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    38'
    Джакомо Квальята получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    38'
    Безумный фол. Джакомо Квальята грубо играет против соперника. Пострадал Девайн Ренш
  • 38'
    Джакомо Квальята из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 37'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Сирхейс Кай нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Киомурцоглу Орестис из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 36'
    Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом
  • 35'
    Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    35'
    Гравенберх Райан из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
  • 35'
    Контроль мяча: Хераклес: 29%, Аякс: 71%.
  • 34'
    Алле Себастьян мяч отрикошетил от ворот
  • 34'
    Тадич Душан из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
  • 34'
    Алле Себастьян нанес удар головой, но Янис Бласвич спокойно отбил мяч.
  • 34'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает заброс на партнера по команде.
  • 33'
    Аякс контролирует мяч.
  • 33'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 32'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Фадига Ноа из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 31'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Девайн Ренш из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Хераклес: 26%, Аякс: 74%.
  • 30'
    Аякс выполняет удар от ворот.
  • 30'
    Кнустер Матс наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
  • Угловой
    30'
    Бюргзорг Делано из команды Хераклес подал угловой слева.
  • 29'
    Ремко Пасвеер отбил мяч на угловой после удара Бюргзорг Делано из штрафной площади.
  • 29'
    Мартинес Лисандро ошибается в защите.
  • 28'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Фадига Ноа из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Альварес Эдсон
  • 27'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Аякс контролирует мяч.
  • 25'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Хераклес: 22%, Аякс: 78%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Девайн Ренш из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Бюргзорг Делано.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 24'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 23'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Тимбер Юррьен нанес удар головой, но Янис Бласвич спокойно отбил мяч.
  • 22'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
  • 22'
    Мартинес Лисандро из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 22'
    Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Бакбоорд Навайо из команды Хераклес заходит слишком далеко, он валит Тадич Душан.
  • 21'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Хераклес: 16%, Аякс: 84%.
  • 19'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 18'
    Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 18'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 18'
    Тадич Душан из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    18'
    Тадич Душан из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
  • 17'
    Янис Бласвич отбил мяч на угловой после удара Антони из штрафной площади.
  • 17'
    Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 17'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 16'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
  • 15'
    Блинд Дэйли из команды Аякс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 15'
    Контроль мяча: Хераклес: 17%, Аякс: 83%.
  • Офсайд
    15'
    Сирхейс Кай из команды Хераклес в офсайде
  • Фол, нарушение
    15'
    Антони наказан за толчок Джакомо Квальята
  • 14'
    Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Бакбоорд Навайо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Аякс контролирует мяч.
  • 13'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    13'
    Тадич Душан возвращается на поле.
  • 12'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    12'
    Ох, нехорошо это выглядит. Тадич Душан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    12'
    Тадич Душан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    11'
    Бакбоорд Навайо получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    11'
    Бакбоорд Навайо из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Тадич Душан пострадал.
  • 10'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Хераклес: 16%, Аякс: 84%.
  • 10'
    Аякс контролирует мяч.
  • 9'
    Алле Себастьян из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 9'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 8'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Аякс контролирует мяч.
  • 8'
    Гравенберх Райан из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 6'
    Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Алле Себастьян из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 6'
    Аякс контролирует мяч.
  • 5'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 5'
    Контроль мяча: Хераклес: 25%, Аякс: 75%.
  • 4'
    Аякс контролирует мяч.
  • 3'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Аякс контролирует мяч.
  • 2'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 1'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Хераклес начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Аякс
9.93
7.50
1.50
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