Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Erve Asito
11' Желтая карточкаБакбоорд Навайо
38' Желтая карточкаКваглиата Джакомо
13
Кнустер
Матс
23
Фадига
Ноа
16
Сирхейс
Кай
10
Влут
Рай
32
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
-
23 Фадига НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сирхейс КайНападающий
-
10 Влут РайНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
-
12 Роскен РубенЗащитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Полузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Регер ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
История личных встреч
Хераклес
Аякс
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
160%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 18 побед
27 матчей
11.1%
18.5%
70.4%
3 победы 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
7.4%
48.1%
44.5%
2 победы 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
14.8%
18.5%
66.7%
4 победы 5 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюргзорг Делано
|4
|0.4
|Влут Рай
|3 (1)
|0.3
|Сирхейс Кай
|1
|0.1
|Бакыш Синан
|1
|0.1
|Аззауи Исмаил
|1
|0.1
|Ренте Марко
|1
|0.1
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|7
|0.64
|Тадич Душан
|5
|0.45
|Мазрауи Нуссер
|4
|0.36
|Бергёйс Стивен
|3
|0.27
|Нерес Давид
|3
|0.27
|Антони
|3
|0.27
|Классен Дэви
|2
|0.18
|Альварес Эдсон
|2
|0.18
|Дарами Мохаммед
|1
|0.09
|Тальяфико Николас
|1
|0.09
|Кудус Мохаммед
|1
|0.09
|Перейра Данило II
|1
|0.09
|Гравенберх Райан
|1
|0.09
|Тимбер Юррьен
|1
|0.09
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Тейлор Кеннет
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фадига Ноа
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Кваглиата Джакомо
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Бласвих Янис
|1
|0
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|Кнустер Матс
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Де ла Торре Лука
|1
|0
|Бюргзорг Делано
|1
|0
|Бакбоорд Навайо
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравенберх Райан
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Алле Себастьян
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|Альварес Эдсон
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90
Забито
5
25
1 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
3
12%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
1
20%
5
20%
31-45
1
20%
3
12%
46-60
1
20%
4
16%
61-75
2
40%
5
20%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
12
35
3 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
0
0%
4
11%
1-15
0
0%
8
23%
16-30
3
25%
6
17%
31-45
3
25%
4
11%
46-60
2
17%
7
20%
61-75
4
33%
6
17%
76-90
Пропущено
14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2
Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Эммен - Хераклес 4:1 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Хераклес - ПАОК 1:2 Хераклес - Рёдингхаузен 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0
Аякс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1
Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 Бавария - Аякс 2:2 Андерлехт - Аякс 0:2 Аякс - Падерборн 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|11
|8
|2
|1
|37 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|27 - 19
|24
|3.
|Утрехт
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Фейеноорд
|9
|6
|1
|2
|25 - 13
|19
|5.
|Виллем II
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|6.
|Витесс
|10
|5
|1
|4
|10 - 17
|16
|7.
|Твенте
|11
|4
|3
|4
|18 - 18
|15
|8.
|НЕК Неймеген
|10
|4
|2
|4
|12 - 17
|14
|9.
|Херенвен
|10
|4
|1
|5
|12 - 16
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|11.
|АЗ Алкмаар
|9
|4
|0
|5
|19 - 15
|12
|12.
|Камбюр
|10
|4
|0
|6
|18 - 25
|12
|13.
|Хераклес
|0:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|14.
|Ваалвейк
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|15.
|Гронинген
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|6
|5
|0
|1
|27 - 1
|15
|2.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|19 - 11
|15
|3.
|Утрехт
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Хераклес
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|6.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|7.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|9.
|Твенте
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Ваалвейк
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|12.
|Херенвен
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|13.
|Гронинген
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|14.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|15.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|16.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|5
|4
|0
|1
|5 - 6
|12
|2.
|Аякс
|0:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|4.
|Фейеноорд
|5
|3
|0
|2
|13 - 7
|9
|5.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Виллем II
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|7.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|8.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Херенвен
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|13.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|14.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Хераклес
|0:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0