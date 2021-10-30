Второй тайм

96' Команда Аякс играла лучше, но игра закончилась вничью.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

93' После штрафного удара,который нанес Тадич Душан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

92' Аякс выполняет удар от ворот.

92' Отличный пас сделал Киомурцоглу Орестис из команды Хераклес . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Джакомо Квальята наказан за толчок Нерес Давид

90' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Хераклес

89' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шуурс Перр из команды Аякс

88' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Сегодняшная посещаемость составляет 12080 болельщиков

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Гравенберх Райан не смог попасть в створ ударом издали

86' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Почти гол! Тадич Душан пробил головой по воротам, но Янис Бласвич спас!

84' Тадич Душан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

84' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

83' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Тимбер Юррьен из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Алле Себастьян получил желтую карточку от судьи

80' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Джакомо Квальята выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Матч возобновлен

78' Девайн Ренш получил травму и заменен. Шуурс Перр выходит на поле.

78' Девайн Ренш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

76' Джакомо Квальята выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Классен Дэви имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

75' Тадич Душан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Бюргзорг Делано получает желтую карточку за неспортивное поведение

74' Девайн Ренш из команды Аякс пасует в штрафную, но Бласвих Янис выходит и ловит мяч.

74' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Де ла Торре Лука нанес удар, мяч был парирован, но Ремко Пасвеер не удержал его в руках.

72' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Ремко Пасвеер отбил мяч на угловой после удара Фадига Ноа из штрафной площади.

71' Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

70' Отличные скиллы показывает Блинд Дэйли , обводя своих соперников

70' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Блинд Дэйли из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

65' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Аякс пробьет пенальти!

65' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Девайн Ренш из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

64' Антони из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.

64' Кнустер Матс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Антони из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...

64' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Киомурцоглу Орестис нанес удар издали, а Ремко Пасвеер отбил его обратно в игру!

63' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Ремко Пасвеер не дал случится голу! Фадига Ноа должен был забивать, но Ремко Пасвеер сделал отличный сейв

62' Бергёйс Стивен из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Судья свистит. Мартинес Лисандро атаковал сзади соперника. Это Джакомо Квальята заработал своей команде штрафной

59' Мартинес Лисандро бьет ударом через себя, но Янис Бласвич блокирует удар!

59' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

59' Влут Рай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Матч возобновлен

58' Ренте Марко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Хераклес

57' Антони не смог попасть в створ ударом издали

56' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Гравенберх Райан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Удар от ворот произведет Хераклес

52' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Антони из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

50' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Антони из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

47' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

46' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля