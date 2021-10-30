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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 12080
Аякс
0'
11' Желтая карточка
Бакбоорд Навайо
38' Желтая карточка
Кваглиата Джакомо
58' Желтая карточка
Ренте Марко
75' Желтая карточка
Бюргзорг Делано
80' Желтая карточка
Алле Себастьян
90'+6
1
Бласвих
Янис
19
Бакбоорд
Навайо
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
23
Фадига
Ноа
14
Де
ла
Торре
Лука
6
Киомурцоглу
Орестис
37
Бюргзорг
Делано
16
Сирхейс
Кай
10
Влут
Рай
32
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
Хераклес
4-4-2
Аякс
4-2-3-1

Ход матча

11'
Бакбоорд Навайо
 
38'
Кваглиата Джакомо
 
58'
Ренте Марко
 
63'
 
Классен Дэви
Бергёйс Стивен
71'
 
Нерес Давид
Антони
75'
Бюргзорг Делано
 
78'
Аззауи Исмаил
Сирхейс Кай
 
78'
 
Шуурс Перр
Ренсх Девайн
80'
 
Алле Себастьян
83'
Поллей Робин
Бакбоорд Навайо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

История личных встреч

Хераклес
Аякс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
160%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 18 побед

27 матчей

11.1%
18.5%
70.4%
3 победы 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

7.4%
48.1%
44.5%
2 победы 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

14.8%
18.5%
66.7%
4 победы 5 ничьих 18 побед

История матчей

Э
0:2
Э
5:0
Э
1:0
Э
4:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
4:0
Э
3:3
Э
6:0
Э
2:3
Э
3:0
Э
1:4
Э
4:0
Э
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.4
Влут Рай 3 (1) 0.3
Сирхейс Кай 1 0.1
Бакыш Синан 1 0.1
Аззауи Исмаил 1 0.1
Ренте Марко 1 0.1
Кваглиата Джакомо 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 7 0.64
Тадич Душан 5 0.45
Мазрауи Нуссер 4 0.36
Бергёйс Стивен 3 0.27
Нерес Давид 3 0.27
Антони 3 0.27
Классен Дэви 2 0.18
Альварес Эдсон 2 0.18
Дарами Мохаммед 1 0.09
Тальяфико Николас 1 0.09
Кудус Мохаммед 1 0.09
Перейра Данило II 1 0.09
Гравенберх Райан 1 0.09
Тимбер Юррьен 1 0.09
Мартинес Лисандро 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Шуурс Перр 0 0
Тейлор Кеннет 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фадига Ноа 4 0
Влут Рай 3 0
Кваглиата Джакомо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Бюргзорг Делано 2 0
Бласвих Янис 1 0
Басачикоглу Билал 1 0
Кнустер Матс 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Де ла Торре Лука 1 0
Ренте Марко 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алле Себастьян 2 0
Гравенберх Райан 2 0
Антони 1 0
Классен Дэви 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0
Альварес Эдсон 1 0
Мартинес Лисандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90

Забито

5
25
1 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
3
12%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
1
20%
5
20%
31-45
1
20%
3
12%
46-60
1
20%
4
16%
61-75
2
40%
5
20%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

12
35
3 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
0
0%
4
11%
1-15
0
0%
8
23%
16-30
3
25%
6
17%
31-45
3
25%
4
11%
46-60
2
17%
7
20%
61-75
4
33%
6
17%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2
Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Эммен - Хераклес 4:1 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Хераклес - ПАОК 1:2 Хераклес - Рёдингхаузен 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0
Аякс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1
Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 Бавария - Аякс 2:2 Андерлехт - Аякс 0:2 Аякс - Падерборн 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 2 1 37 - 2 26
2. ПСВ 11 8 0 3 27 - 19 24
3. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Фейеноорд 9 6 1 2 25 - 13 19
5. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
6. Витесс 1:1 11 5 2 4 11 - 18 17
7. Твенте 11 4 3 4 18 - 18 15
8. НЕК Неймеген 10 4 2 4 12 - 17 14
9. Херенвен 1:1 11 4 2 5 13 - 17 14
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 1 5 13 - 19 13
11. АЗ Алкмаар 1:2 10 4 0 6 20 - 17 12
12. Камбюр 10 4 0 6 18 - 25 12
13. Хераклес 10 3 2 5 11 - 15 11
14. Ваалвейк 10 2 4 4 13 - 15 10
15. Гронинген 10 2 4 4 10 - 15 10
16. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
17. Спарта Роттердам 10 1 4 5 8 - 18 7
18. ПЕК Зволле 2:1 11 2 1 8 6 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
2. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
3. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
6. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
7. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
8. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
9. Твенте 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Херенвен 1:1 6 2 1 3 8 - 11 7
11. Ваалвейк 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
13. Гронинген 5 1 3 1 4 - 3 6
14. АЗ Алкмаар 1:2 4 2 0 2 11 - 6 6
15. Спарта Роттердам 5 1 3 1 6 - 8 6
16. Витесс 1:1 5 1 1 3 5 - 11 4
17. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
18. ПЕК Зволле 2:1 5 1 1 3 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 1:1 6 4 1 1 6 - 7 13
2. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
3. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
4. Фейеноорд 5 3 0 2 13 - 7 9
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
8. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 1:1 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 1:2 6 2 0 4 9 - 11 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. ПЕК Зволле 2:1 6 1 0 5 4 - 13 3
16. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
18. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
  • Второй тайм
  • 96'
    Команда Аякс играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Хераклес: 29%, Аякс: 71%.
  • Фол, нарушение
    96'
    Судья сигнализирует, что Гравенберх Райан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Фадига Ноа
  • 95'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Аякс контролирует мяч.
  • 94'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Блинд Дэйли из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    После штрафного удара,который нанес Тадич Душан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Фол, нарушение
    92'
    Бюргзорг Делано наказан за толчок Нерес Давид
  • 92'
    Аякс выполняет удар от ворот.
  • 92'
    Отличный пас сделал Киомурцоглу Орестис из команды Хераклес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 92'
    Хераклес пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    91'
    Блинд Дэйли наказан за толчок Ренте Марко
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Джакомо Квальята наказан за толчок Нерес Давид
  • 90'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 90'
    Контроль мяча: Хераклес: 29%, Аякс: 71%.
  • 89'
    Мартинес Лисандро из команды Аякс делает неудачный навес.
  • 89'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 89'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шуурс Перр из команды Аякс.
  • 89'
    Бюргзорг Делано из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 89'
    Бюргзорг Делано из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
  • 89'
    Хераклес начинает контратаку
  • 88'
    Аякс контролирует мяч.
  • 88'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12080 болельщиков
  • 87'
    Матч возобновлен
  • 86'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 86'
    Гравенберх Райан не смог попасть в створ ударом издали
  • 86'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Тадич Душан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 85'
    Почти гол! Тадич Душан пробил головой по воротам, но Янис Бласвич спас!
  • 85'
    Нерес Давид из команды Аякс делает отличный кросс...
  • 85'
    Контроль мяча: Хераклес: 29%, Аякс: 71%.
  • 84'
    Тадич Душан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 83'
    Тактическая замена. Бакбоорд Навайо уходит с поля и его заменяет Поллей Робин
  • 83'
    Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
  • 83'
    Гравенберх Райан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    83'
    Нерес Давид из команды Аякс подал угловой справа.
  • 82'
    Нерес Давид из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 82'
    Тимбер Юррьен из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.
  • 82'
    Алле Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 81'
    Гравенберх Райан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 81'
    Тадич Душан из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 81'
    Матч возобновлен
  • 80'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    80'
    Алле Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    80'
    Безумный фол. Алле Себастьян грубо играет против соперника. Пострадал Влут Рай
  • 80'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 80'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: Хераклес: 33%, Аякс: 67%.
  • Офсайд
    79'
    Аззауи Исмаил из команды Хераклес в офсайде
  • 79'
    Хераклес начинает контратаку
  • 79'
    Джакомо Квальята выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 79'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Матч возобновлен
  • 78'
    Девайн Ренш получил травму и заменен. Шуурс Перр выходит на поле.
  • 78'
    Тактическая замена. Сирхейс Кай уходит с поля и его заменяет Аззауи Исмаил
  • Травма, повреждение
    78'
    Девайн Ренш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 77'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    77'
    Киомурцоглу Орестис из команды Хераклес заходит слишком далеко, он валит Альварес Эдсон.
  • 77'
    Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
  • 77'
    Сирхейс Кай из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Хераклес начинает контратаку
  • 76'
    Джакомо Квальята выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Блинд Дэйли из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 76'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Классен Дэви имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
  • 75'
    Киомурцоглу Орестис ошибается в защите.
  • 75'
    Тадич Душан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 75'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    75'
    Бюргзорг Делано получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 75'
    Контроль мяча: Хераклес: 31%, Аякс: 69%.
  • 74'
    Девайн Ренш из команды Аякс пасует в штрафную, но Бласвих Янис выходит и ловит мяч.
  • 74'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 74'
    Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 73'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 73'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    72'
    Кнустер Матс из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Тимбер Юррьен пострадал.
  • 72'
    Де ла Торре Лука нанес удар, мяч был парирован, но Ремко Пасвеер не удержал его в руках.
  • 72'
    Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    72'
    Фадига Ноа из команды Хераклес подал угловой справа.
  • 71'
    Тактическая замена. Антони уходит с поля и его заменяет Нерес Давид
  • 71'
    Ремко Пасвеер отбил мяч на угловой после удара Фадига Ноа из штрафной площади.
  • 71'
    Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Блинд Дэйли из команды Аякс пасует в штрафную, но Бласвих Янис выходит и ловит мяч.
  • 70'
    Отличные скиллы показывает Блинд Дэйли, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    70'
    Судья сигнализирует, что Бюргзорг Делано из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Тимбер Юррьен
  • 70'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: Хераклес: 31%, Аякс: 69%.
  • 69'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Бюргзорг Делано из команды Хераклес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сирхейс Кай мяча так и не получил
  • 68'
    Хераклес начинает контратаку
  • 68'
    Аякс контролирует мяч.
  • 67'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Гравенберх Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 66'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 66'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Матч возобновлен
  • 65'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Аякс пробьет пенальти!
  • 65'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 65'
    Контроль мяча: Хераклес: 31%, Аякс: 69%.
  • 65'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 64'
    Девайн Ренш из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    64'
    Антони из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
  • 64'
    Кнустер Матс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 64'
    Антони из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
  • 64'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Бюргзорг Делано нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 63'
    Киомурцоглу Орестис нанес удар издали, а Ремко Пасвеер отбил его обратно в игру!
  • 63'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Тактическая замена. Бергёйс Стивен уходит с поля и его заменяет Классен Дэви
  • 62'
    Ремко Пасвеер не дал случится голу! Фадига Ноа должен был забивать, но Ремко Пасвеер сделал отличный сейв
  • 62'
    Влут Рай из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 62'
    Хераклес начинает контратаку
  • 62'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 62'
    Аякс контролирует мяч.
  • 61'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Кнустер Матс из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Контроль мяча: Хераклес: 30%, Аякс: 70%.
  • 60'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья свистит. Мартинес Лисандро атаковал сзади соперника. Это Джакомо Квальята заработал своей команде штрафной
  • 59'
    Мартинес Лисандро бьет ударом через себя, но Янис Бласвич блокирует удар!
  • 59'
    Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Влут Рай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 59'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    58'
    Ренте Марко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 58'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    58'
    Безумный фол. Ренте Марко грубо играет против соперника. Пострадал Антони
  • 57'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 57'
    Антони не смог попасть в створ ударом издали
  • 57'
    Аякс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    56'
    Судья сигнализирует, что Фадига Ноа из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Мартинес Лисандро
  • 56'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 55'
    Контроль мяча: Хераклес: 31%, Аякс: 69%.
  • 55'
    Гравенберх Райан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья свистит. Киомурцоглу Орестис атаковал сзади соперника. Это Антони заработал своей команде штрафной
  • 53'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • Фол, нарушение
    53'
    Киомурцоглу Орестис из команды Хераклес заходит слишком далеко, он валит Гравенберх Райан.
  • 53'
    Аякс контролирует мяч.
  • 52'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Аякс контролирует мяч.
  • 51'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Хераклес: 33%, Аякс: 67%.
  • 50'
    Антони из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 50'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 50'
    Гравенберх Райан из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Угловой
    49'
    Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
  • 49'
    Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 49'
    Алле Себастьян из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 49'
    Гравенберх Райан из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 49'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Аякс контролирует мяч.
  • 48'
    Антони из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 47'
    Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    47'
    Альварес Эдсон из команды Аякс подал угловой справа.
  • 47'
    Алле Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 46'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 46'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 48'
    Команда Аякс имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Хераклес: 33%, Аякс: 67%.
  • 47'
    Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 47'
    Аякс контролирует мяч.
  • 46'
    Сильный дождь сегодня.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Хераклес: 33%, Аякс: 67%.
  • Офсайд
    45'
    Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
  • 45'
    Игрок Фадига Ноа из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 45'
    Фадига Ноа из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
  • 44'
    Хераклес начинает контратаку
  • 44'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 43'
    Аякс контролирует мяч.
  • 42'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 42'
    Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Бюргзорг Делано из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Влут Рай из команды Хераклес навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 40'
    Контроль мяча: Хераклес: 31%, Аякс: 69%.
  • Офсайд
    40'
    Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
  • 40'
    Гравенберх Райан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 40'
    Фадига Ноа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Матч возобновлен
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    38'
    Джакомо Квальята получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    38'
    Безумный фол. Джакомо Квальята грубо играет против соперника. Пострадал Девайн Ренш
  • 38'
    Джакомо Квальята из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 37'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Сирхейс Кай нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Киомурцоглу Орестис из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 36'
    Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом
  • 35'
    Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    35'
    Гравенберх Райан из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
  • 35'
    Контроль мяча: Хераклес: 29%, Аякс: 71%.
  • 34'
    Алле Себастьян мяч отрикошетил от ворот
  • 34'
    Тадич Душан из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
  • 34'
    Алле Себастьян нанес удар головой, но Янис Бласвич спокойно отбил мяч.
  • 34'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает заброс на партнера по команде.
  • 33'
    Аякс контролирует мяч.
  • 33'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 32'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Фадига Ноа из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 31'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Девайн Ренш из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Хераклес: 26%, Аякс: 74%.
  • 30'
    Аякс выполняет удар от ворот.
  • 30'
    Кнустер Матс наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
  • Угловой
    30'
    Влут Рай из команды Хераклес подал угловой слева.
  • 29'
    Ремко Пасвеер отбил мяч на угловой после удара Бюргзорг Делано из штрафной площади.
  • 29'
    Мартинес Лисандро ошибается в защите.
  • 28'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Фадига Ноа из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Альварес Эдсон
  • 27'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Аякс контролирует мяч.
  • 25'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Хераклес: 22%, Аякс: 78%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Девайн Ренш из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Бюргзорг Делано.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 24'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 23'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Тимбер Юррьен нанес удар головой, но Янис Бласвич спокойно отбил мяч.
  • 22'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
  • 22'
    Мартинес Лисандро из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 22'
    Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Бакбоорд Навайо из команды Хераклес заходит слишком далеко, он валит Тадич Душан.
  • 21'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Бакбоорд Навайо
  • 20'
    Контроль мяча: Хераклес: 16%, Аякс: 84%.
  • 19'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 18'
    Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 18'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 18'
    Тадич Душан из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    18'
    Тадич Душан из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
  • 17'
    Янис Бласвич отбил мяч на угловой после удара Антони из штрафной площади.
  • 17'
    Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 17'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 16'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
  • 15'
    Блинд Дэйли из команды Аякс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 15'
    Контроль мяча: Хераклес: 17%, Аякс: 83%.
  • Офсайд
    15'
    Сирхейс Кай из команды Хераклес в офсайде
  • Фол, нарушение
    15'
    Антони наказан за толчок Джакомо Квальята
  • 14'
    Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Бакбоорд Навайо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Аякс контролирует мяч.
  • 13'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    13'
    Тадич Душан возвращается на поле.
  • 12'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    12'
    Ох, нехорошо это выглядит. Тадич Душан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    12'
    Тадич Душан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    11'
    Бакбоорд Навайо получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    11'
    Бакбоорд Навайо из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Тадич Душан пострадал.
  • 10'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Хераклес: 16%, Аякс: 84%.
  • 10'
    Аякс контролирует мяч.
  • 9'
    Алле Себастьян из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 9'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 8'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Аякс контролирует мяч.
  • 8'
    Гравенберх Райан из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 6'
    Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Алле Себастьян из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 6'
    Аякс контролирует мяч.
  • 5'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 5'
    Контроль мяча: Хераклес: 25%, Аякс: 75%.
  • 4'
    Аякс контролирует мяч.
  • 3'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Аякс контролирует мяч.
  • 2'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 1'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Хераклес начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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