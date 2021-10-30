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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Херенвен
1:1
Второй тайм: 79'

Стадион:
Витесс
0'
10' Красная карточка
Дрешевич Ибрахим
25' Желтая карточка
Тронстад Сондре
1:0
45' Гол
Ван Эвейк Милан
1:1
55' Гол
Икома Луис
64' Желтая карточка
Икома Луис
79'
22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
13
Кайб
Рами
29
Мадсен
Николас
21
Конголо
Родни
10
Халилович
Тибор
11
Мусаба
Антони
6
Де
Йонг
Сим
7
Стеванович
Филип
1
Шуберт
Маркус
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
8
Тронстад
Сондре
20
Гбоо
Янн
18
Гайек
Томаш
11
Фредериксен
Николай
7
Икома
Луис
9
Дарфалу
Усама
Херенвен
4-3-3
Витесс
3-4-2-1

Ход матча

10'
Дрешевич Ибрахим
 
14'
Баккер Ник
Стеванович Филип
 
25'
 
Тронстад Сондре
45'
Ван Эвейк Милан
(Конголо Родни)
1:0
46'
 
Домджони Тони
Гайек Томаш
46'
 
Фон Моос Юлиан
Фредериксен Николай
55'
1:1
Икома Луис
(Фон Моос Юлиан)
59'
 
Бёйтинк Томас
Тронстад Сондре
61'
Верман Хенк
Де Йонг Сим
 
64'
 
Икома Луис
66'
 
Уйсман Дан
Дарфалу Усама

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 10
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

История личных встреч

Херенвен
Витесс

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

32 матча

31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
8 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:1
ТМС
1:2
Э
4:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:4
Э
4:2
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
ЛЕ
5:2
ЛЕ
2:2
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:1
К
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
7:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 5 (1) 0.45
Халилович Тибор 3 0.27
Верман Йоэй 1 0.09
Ван Эвейк Милан 1 0.09
Конголо Родни 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Стеванович Филип 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 4 (1) 0.36
Фредериксен Николай 3 0.27
Гбоо Янн 2 0.18
Дарфалу Усама 1 0.09
Духи Данило 1 0.09
Виттек Максимилиан 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Базур Рихедли 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 2 1
Ван Эвейк Милан 3 0
Мадсен Николас 2 0
Мусаба Антони 2 0
Ван Бик Свен 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Кайб Рами 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Стеванович Филип 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 6 1
Базур Рихедли 4 0
Расмуссен Якоб 3 0
Виттек Максимилиан 3 0
Тронстад Сондре 3 0
Духи Данило 1 1
Бёйтинк Томас 1 1
Таннан Уссама 2 0
Икома Луис 2 0
Ороз Алоис 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Уйсман Дан 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
3
43%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
33%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Забито

10
11
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
4
40%
3
27%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
17%
3
19%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
5
28%
1
6%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1
Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1 Херенвен - Осс 3:2 Херенвен - Маккаби Тель-Авив 0:2 Херенвен - Кортрейк 2:2 Херенвен - Утрехт-2 3:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:2 Эммен - Херенвен 3:1
Витесс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0
Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Витесс - Виллем II 0:3 Андерлехт - Витесс 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 2 1 37 - 2 26
2. ПСВ 11 8 0 3 27 - 19 24
3. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Фейеноорд 9 6 1 2 25 - 13 19
5. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
6. Витесс 1:1 11 5 2 4 11 - 18 17
7. Твенте 11 4 3 4 18 - 18 15
8. НЕК Неймеген 10 4 2 4 12 - 17 14
9. Херенвен 1:1 11 4 2 5 13 - 17 14
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 1 5 13 - 19 13
11. АЗ Алкмаар 1:2 10 4 0 6 20 - 17 12
12. Камбюр 10 4 0 6 18 - 25 12
13. Хераклес 10 3 2 5 11 - 15 11
14. Ваалвейк 10 2 4 4 13 - 15 10
15. Гронинген 10 2 4 4 10 - 15 10
16. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
17. Спарта Роттердам 10 1 4 5 8 - 18 7
18. ПЕК Зволле 2:1 11 2 1 8 6 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
2. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
3. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
6. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
7. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
8. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
9. Твенте 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Херенвен 1:1 6 2 1 3 8 - 11 7
11. Ваалвейк 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
13. Гронинген 5 1 3 1 4 - 3 6
14. АЗ Алкмаар 1:2 4 2 0 2 11 - 6 6
15. Спарта Роттердам 5 1 3 1 6 - 8 6
16. Витесс 1:1 5 1 1 3 5 - 11 4
17. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
18. ПЕК Зволле 2:1 5 1 1 3 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 1:1 6 4 1 1 6 - 7 13
2. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
3. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
4. Фейеноорд 5 3 0 2 13 - 7 9
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
8. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 1:1 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 1:2 6 2 0 4 9 - 11 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. ПЕК Зволле 2:1 6 1 0 5 4 - 13 3
16. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
18. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Витесс
6.43
3.70
2.78
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Херенвен 1:1 Витесс онлайн




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