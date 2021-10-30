Второй тайм

95' После классного второго тайма Витесс совершает камбэк и уходит с поля победителем!

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 17187 болельщиков

95' Удар от ворот произведет Витесс

91' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Верман Йоэй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Херенвен

87' Икома Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Кайб Рами из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Даан Хейсман из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

84' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Гости сейчас реально начинают давить соперника

83' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Базур Рихедли нанес удар издали, а Хавьер Мус отбил его обратно в игру!

83' Икома Луис из команды Витесс делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

82' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Херенвен

82' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

81' Базур Рихедли не смог попасть в створ ударом издали

81' Домджони Тони из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Даан Хейсман из команды Витесс отправил кросс в штрафную...

79' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Удар от ворот произведет Херенвен

76' Какой промах! Даан Хейсман имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

75' Удар от ворот произведет Херенвен

74' Хорошую попытку сделал Духи Данило . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Даан Хейсман из команды Витесс отдал передачу, которая была заблокирована.

73' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Отличный пас сделал Гбоо Янн из команды Витесс , но его одноклубник не смог ничего сделать с ним.

72' Кайб Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Духи Данило из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

71' Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Витесс пробьет пенальти!

70' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

69' Удар от ворот произведет Херенвен

68' Гбоо Янн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Шуберт Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Хороший удар издали нанес Ван Эвейк Милан , но отличный сейв сделал Маркус Шуберт. Угловой.

66' Тактическая замена. Дарфалу Усама уходит с поля и его заменяет Даан Хейсман

66' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Икома Луис грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

62' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Херенвен

59' Икома Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Духи Данило из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

57' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Г О О О О Л - Икома Луис забивает с левой ноги!

52' Удар от ворот произведет Херенвен

52' Базур Рихедли не смог попасть в створ ударом издали

52' Кайб Рами из команды Херенвен делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

52' Отличные скиллы показывает Кайб Рами , обводя своих соперников

51' Удар от ворот произведет Херенвен

49' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Тронстад Сондре из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля