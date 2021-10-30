Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Абе Ленстра Зрители: 17187
10' Красная карточкаДрешевич Ибрахим
25' Желтая карточкаТронстад Сондре
1:0
45' ГолВан Эвейк Милан
1:1
55' ГолИкома Луис
64' Желтая карточкаИкома Луис
1:2
90' ГолИкома Луис
22
Маус
Ксавье
13
Кайб
Рами
20
Гбоо
Янн
18
Гайек
Томаш
- Основной состав
-
22 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
-
18 Гайек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Уйсман ДанНападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Ход матча
10'
25'
45'
1:0
55'
1:1
64'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 9
-
2 Угловые 11
-
3 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
История личных встреч
Херенвен
Витесс
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
32 матча
31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
8 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|5 (1)
|0.45
|Халилович Тибор
|3
|0.27
|Верман Йоэй
|1
|0.09
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.09
|Конголо Родни
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Стеванович Филип
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|5 (1)
|0.45
|Фредериксен Николай
|3
|0.27
|Гбоо Янн
|2
|0.18
|Дарфалу Усама
|1
|0.09
|Духи Данило
|1
|0.09
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Базур Рихедли
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|2
|1
|Ван Эвейк Милан
|3
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Мусаба Антони
|2
|0
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|6
|1
|Базур Рихедли
|4
|0
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|Тронстад Сондре
|3
|0
|Духи Данило
|1
|1
|Бёйтинк Томас
|1
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Икома Луис
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
3
38%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
1
8%
3
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
33%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Забито
11
13
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
4
36%
3
23%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Пропущено
20
17
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
15%
3
18%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
5
25%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1
Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1 Херенвен - Осс 3:2 Херенвен - Маккаби Тель-Авив 0:2 Херенвен - Кортрейк 2:2 Херенвен - Утрехт-2 3:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:2 Эммен - Херенвен 3:1
Витесс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0
Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Витесс - Виллем II 0:3 Андерлехт - Витесс 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|8
|2
|1
|37 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|27 - 19
|24
|3.
|Утрехт
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Витесс
|11
|6
|1
|4
|12 - 18
|19
|5.
|Фейеноорд
|9
|6
|1
|2
|25 - 13
|19
|6.
|Виллем II
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|7.
|Твенте
|11
|4
|3
|4
|18 - 18
|15
|8.
|АЗ Алкмаар
|10
|5
|0
|5
|22 - 17
|15
|9.
|НЕК Неймеген
|10
|4
|2
|4
|12 - 17
|14
|10.
|Херенвен
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Камбюр
|10
|4
|0
|6
|18 - 25
|12
|13.
|Хераклес
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|14.
|Ваалвейк
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|15.
|Гронинген
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|11
|1
|1
|9
|6 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|27 - 1
|15
|2.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|19 - 11
|15
|3.
|Утрехт
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Хераклес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|6.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|7.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|8.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|10.
|Твенте
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Ваалвейк
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|13.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|14.
|Херенвен
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|15.
|Гронинген
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|16.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|6
|5
|0
|1
|7 - 7
|15
|2.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|4.
|Фейеноорд
|5
|3
|0
|2
|13 - 7
|9
|5.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Виллем II
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|7.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|8.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Херенвен
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|13.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|14.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Хераклес
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0