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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Херенвен
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 17187
Витесс
0'
10' Красная карточка
Дрешевич Ибрахим
25' Желтая карточка
Тронстад Сондре
1:0
45' Гол
Ван Эвейк Милан
1:1
55' Гол
Икома Луис
64' Желтая карточка
Икома Луис
1:2
90' Гол
Икома Луис
90'+5
22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
13
Кайб
Рами
29
Мадсен
Николас
21
Конголо
Родни
10
Халилович
Тибор
11
Мусаба
Антони
6
Де
Йонг
Сим
7
Стеванович
Филип
1
Шуберт
Маркус
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
8
Тронстад
Сондре
20
Гбоо
Янн
18
Гайек
Томаш
11
Фредериксен
Николай
7
Икома
Луис
9
Дарфалу
Усама
Херенвен
4-3-3
Витесс
3-4-2-1

Ход матча

10'
Дрешевич Ибрахим
 
14'
Баккер Ник
Стеванович Филип
 
25'
 
Тронстад Сондре
45'
Ван Эвейк Милан
(Конголо Родни)
1:0
46'
 
Домджони Тони
Гайек Томаш
46'
 
Фон Моос Юлиан
Фредериксен Николай
55'
1:1
Икома Луис
(Фон Моос Юлиан)
59'
 
Бёйтинк Томас
Тронстад Сондре
61'
Верман Хенк
Де Йонг Сим
 
64'
 
Икома Луис
66'
 
Уйсман Дан
Дарфалу Усама
82'
Верман Йоэй
Халилович Тибор
 
82'
Акуджоби Хамди
Мусаба Антони
 
90'
 
Ороз Алоис
Базур Рихедли
90'
1:2
Икома Луис
(Даса Элазар)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 11
  • 3 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

История личных встреч

Херенвен
Витесс

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

32 матча

31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
8 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:1
ТМС
1:2
Э
4:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:4
Э
4:2
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
ЛЕ
5:2
ЛЕ
2:2
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:1
К
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
7:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 5 (1) 0.45
Халилович Тибор 3 0.27
Верман Йоэй 1 0.09
Ван Эвейк Милан 1 0.09
Конголо Родни 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Стеванович Филип 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 5 (1) 0.45
Фредериксен Николай 3 0.27
Гбоо Янн 2 0.18
Дарфалу Усама 1 0.09
Духи Данило 1 0.09
Виттек Максимилиан 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Базур Рихедли 0 0
Даса Элазар 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 2 1
Ван Эвейк Милан 3 0
Мадсен Николас 2 0
Мусаба Антони 2 0
Ван Бик Свен 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Кайб Рами 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Стеванович Филип 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 6 1
Базур Рихедли 4 0
Расмуссен Якоб 3 0
Виттек Максимилиан 3 0
Тронстад Сондре 3 0
Духи Данило 1 1
Бёйтинк Томас 1 1
Таннан Уссама 2 0
Икома Луис 2 0
Ороз Алоис 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Уйсман Дан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
3
38%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
1
8%
3
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
33%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Забито

11
13
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
4
36%
3
23%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
15%
3
18%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
5
25%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1
Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1 Херенвен - Осс 3:2 Херенвен - Маккаби Тель-Авив 0:2 Херенвен - Кортрейк 2:2 Херенвен - Утрехт-2 3:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:2 Эммен - Херенвен 3:1
Витесс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0
Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Витесс - Виллем II 0:3 Андерлехт - Витесс 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 2 1 37 - 2 26
2. ПСВ 11 8 0 3 27 - 19 24
3. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Витесс 11 6 1 4 12 - 18 19
5. Фейеноорд 9 6 1 2 25 - 13 19
6. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
7. Твенте 11 4 3 4 18 - 18 15
8. АЗ Алкмаар 10 5 0 5 22 - 17 15
9. НЕК Неймеген 10 4 2 4 12 - 17 14
10. Херенвен 11 4 1 6 13 - 18 13
11. Гоу Эхед Иглс 10 4 1 5 13 - 19 13
12. Камбюр 10 4 0 6 18 - 25 12
13. Хераклес 10 3 2 5 11 - 15 11
14. Ваалвейк 10 2 4 4 13 - 15 10
15. Гронинген 10 2 4 4 10 - 15 10
16. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
17. Спарта Роттердам 10 1 4 5 8 - 18 7
18. ПЕК Зволле 11 1 1 9 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
2. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
3. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
6. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
7. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
8. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
9. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
10. Твенте 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Ваалвейк 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
13. Спарта Роттердам 5 1 3 1 6 - 8 6
14. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
15. Гронинген 5 1 3 1 4 - 3 6
16. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
17. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
18. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
3. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
4. Фейеноорд 5 3 0 2 13 - 7 9
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
8. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 9 - 11 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Херенвен 1:2 Витесс онлайн




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