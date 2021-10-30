Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Захави Эран . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Г О О О О Л - Зерруки Рамиз из команды Твенте правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

44' Отличный пас сделал Даан Ротс из команды Твенте . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

42' Влап Михел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Смал Гийс из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Твенте выполняет удар от ворот.

41' Тезе Джордан из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

40' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Обиспо Армандо из команды ПСВ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Плегесуэло Хулио получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Плегесуэло Хулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Ван Гинкел Марко нанес удар головой, но Джеффри де Ланге спокойно отбил мяч.

35' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Гинкел Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Ван Гинкел Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Г О О О О Л - Захави Эран забивает с правой ноги!

27' ПСВ выполняет удар от ворот.

27' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Мисиджан Вирджил пробует нанести удар издали, но Джоэл Дроммел держит все под контролем

26' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Вертессен Йорбе получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Вертессен Йорбе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Г О О О О Л - Вертессен Йорбе забивает с правой ноги!

14' Игрок команды ПСВ делает подачу своему товарищу по команде.

13' Г О О О О Л - Влап Михел забивает с правой ноги!

13' ШАНС! Влап Михел вышел один на один с голкипером...

12' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Твенте выполняет удар от ворот.

9' Как он промахнулся? Вертессен Йорбе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

9' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Игрок Садилек Михал из команды Твенте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

7' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

6' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Мисиджан Вирджил имел все шансы забить, но Джоэл Дроммел сделал отличный сейв!

4' ШАНС! Мисиджан Вирджил вышел один на один с голкипером...

4' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Твенте начинает с центра поля