  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
2:2
Второй тайм: 52'

Стадион:
Твенте
0'
0:1
13' Гол
Влап Михел
1:1
14' Гол
Вертессен Йорбе
2:1
27' Гол
Захави Эран
42' Желтая карточка
Влап Михел
2:2
44' Гол
Зерруки Рамиз
52'
16
Дроммел
Йоэл
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
8
Ван
Гинкел
Марко
18
Боскальи
Оливье
6
Сангаре
Ибрахим
32
Вертессен
Йорбе
9
Винисиус
Карлос
7
Захави
Эран
22
Де
Ланге
Жеффри
35
Mees
Hilgers
4
Плегесуэло
Хулио
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
10
Мисиджан
Вирджил
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
ПСВ
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

Ход матча

13'
0:1
Влап Михел
(Смал Гийс)
14'
Вертессен Йорбе
(Ван Гинкел Марко)
1:1
27'
Захави Эран
(Тезе Джордан)
2:1
42'
 
Влап Михел
44'
2:2
Зерруки Рамиз
(Ван Волфсвинкель Рикки)

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

История личных встреч

ПСВ
Твенте

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

27 матчей

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.6%
51.9%
18.5%
8 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
4:3
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:2
Э
1:3
Э
0:5
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
2:6
К
1:2
Э
2:2
Э
2:0
К
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 4 0.36
Гакпо Коди 3 0.27
Боскальи Оливье 3 0.27
Вертессен Йорбе 2 0.18
Брума Арминду 2 0.18
Рамальо Андре 2 0.18
Мадуэке Нони 2 0.18
Ван Гинкел Марко 1 0.09
Прёппер Дэви 1 0.09
Томас Райан 1 0.09
Доан Рицу 1 0.09
Сангаре Ибрахим 1 0.09
Тезе Джордан 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Мвене Филипп 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 4 (2) 0.36
Проппер Робин 4 0.36
Влап Михел 2 0.18
Лимниос Димитрис 2 0.18
Daan Rots 2 0.18
Мисиджан Вирджил 1 0.09
Manfred Ugalde 1 0.09
Зерруки Рамиз 1 0.09
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Садилек Михал 0 0
Смал Гийс 0 0
Mees Hilgers 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гётце Марио 2 0
Ван Гинкел Марко 2 0
Макс Филипп 2 0
Рамальо Андре 2 0
Обиспо Армандо 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Жуниор Мауро 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 3 1
Садилек Михал 3 0
Илич Лука 1 1
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Брама Вут 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Трупе Джованни 1 0
Влап Михел 1 0
Смал Гийс 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Mees Hilgers 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
8%
2
22%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
7
54%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
4
50%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
22%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

22
16
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
14%
4
25%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
2
9%
3
19%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
9
41%
3
19%
76-90

Пропущено

17
13
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
12%
1
8%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
4
31%
61-75
6
35%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1
Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 0:4 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Галатасарай - ПСВ 1:2 ПСВ - Галатасарай 5:1
Твенте
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1
Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2 ХСК-21 - Твенте 0:2 Спарта Энсхеде - Твенте 1:8 Твенте - АДО Ден Хааг 3:2 Ваалвейк - Твенте 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 1 1 37 - 2 25
2. ПСВ 2:2 11 7 1 3 24 - 19 22
3. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Фейеноорд 9 6 1 2 25 - 13 19
5. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
6. Твенте 2:2 11 4 4 3 18 - 15 16
7. Витесс 10 5 1 4 10 - 17 16
8. НЕК Неймеген 10 4 2 4 12 - 17 14
9. Херенвен 10 4 1 5 12 - 16 13
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 1 5 13 - 19 13
11. АЗ Алкмаар 9 4 0 5 19 - 15 12
12. Камбюр 10 4 0 6 18 - 25 12
13. Хераклес 9 3 1 5 11 - 15 10
14. Ваалвейк 10 2 4 4 13 - 15 10
15. Гронинген 10 2 4 4 10 - 15 10
16. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
17. Спарта Роттердам 10 1 4 5 8 - 18 7
18. ПЕК Зволле 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
2. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
3. ПСВ 2:2 6 4 1 1 16 - 11 13
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
6. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Твенте 2:2 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Ваалвейк 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
12. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
13. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
14. Гронинген 5 1 3 1 4 - 3 6
15. Спарта Роттердам 5 1 3 1 6 - 8 6
16. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
17. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
18. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 5 4 0 1 5 - 6 12
2. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
3. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
4. Фейеноорд 5 3 0 2 13 - 7 9
5. ПСВ 2:2 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Твенте 2:2 6 2 2 2 11 - 10 8
8. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 9 - 11 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Второй тайм
  • 55'
    Контроль мяча: ПСВ: 51%, Твенте: 49%.
  • 55'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСВ будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    55'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О О Л - Вертессен Йорбе из команды ПСВ легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
  • 54'
    Винисиус Карлос имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 54'
    Тезе Джордан из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
  • 53'
    Захави Эран из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 53'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 53'
    Влап Михел нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 53'
    Ван Волфсвинкель Рикки из команды Твенте делает пас партнеру.
  • 53'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Матч возобновлен
  • 52'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 52'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Контроль мяча: ПСВ: 50%, Твенте: 50%.
  • 51'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    51'
    Ван Волфсвинкель Рикки возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    51'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ван Волфсвинкель Рикки получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 50'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 50'
    Мисиджан Вирджил из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 49'
    Выглядело как неплохой момент. Вертессен Йорбе из команды ПСВ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 48'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Боскальи Оливье
  • 47'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Де Ланге Жеффри взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Тезе Джордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Меес Хилгерс из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: ПСВ: 46%, Твенте: 54%.
  • 47'
    Ван Гинкел Марко из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 46'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Хорошую попытку сделал Захави Эран. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 45'
    Тезе Джордан из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Контроль мяча: ПСВ: 46%, Твенте: 54%.
  • 44'
    Отличный гол забил Зерруки Рамиз
  • 44'
    Ван Волфсвинкель Рикки сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Зерруки Рамиз из команды Твенте правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 44'
    Зерруки Рамиз из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
  • 44'
    Отличный пас сделал Даан Ротс из команды Твенте. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 43'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    42'
    Влап Михел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    42'
    Влап Михел из команды Твенте заходит слишком далеко, он валит Ван Гинкел Марко.
  • 42'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Смал Гийс из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 41'
    Твенте выполняет удар от ворот.
  • 41'
    Тезе Джордан из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 40'
    Контроль мяча: ПСВ: 41%, Твенте: 59%.
  • 40'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Вертессен Йорбе из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 40'
    Вертессен Йорбе из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 39'
    Твенте контролирует мяч.
  • 39'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 38'
    Обиспо Армандо из команды ПСВ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 38'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    37'
    Плегесуэло Хулио возвращается на поле.
  • 37'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    37'
    Ох, нехорошо это выглядит. Плегесуэло Хулио получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    36'
    Плегесуэло Хулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 36'
    Ван Гинкел Марко нанес удар головой, но Джеффри де Ланге спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    36'
    Тезе Джордан из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 35'
    Боскальи Оливье из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 35'
    Контроль мяча: ПСВ: 40%, Твенте: 60%.
  • 35'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Тезе Джордан из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 34'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Даан Ротс
  • Травма, повреждение
    33'
    Ван Гинкел Марко возвращается на поле.
  • 33'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    33'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ван Гинкел Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    32'
    Ван Гинкел Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Контроль мяча: ПСВ: 42%, Твенте: 58%.
  • 31'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
  • 30'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Тезе Джордан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Захави Эран забивает с правой ноги!
  • 27'
    Тезе Джордан из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Зерруки Рамиз из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Ван Гинкел Марко
  • 27'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 27'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Контроль мяча: ПСВ: 39%, Твенте: 61%.
  • 26'
    Мисиджан Вирджил пробует нанести удар издали, но Джоэл Дроммел держит все под контролем
  • 26'
    Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Травма, повреждение
    26'
    Вертессен Йорбе возвращается на поле.
  • 25'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    25'
    Ох, нехорошо это выглядит. Вертессен Йорбе получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    24'
    Вертессен Йорбе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    22'
    Ван Гинкел Марко наказан за толчок Садилек Михал
  • 22'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Контроль мяча: ПСВ: 40%, Твенте: 60%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Плегесуэло Хулио
  • 20'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Ван Гинкел Марко из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
  • 19'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Мисиджан Вирджил из команды Твенте подал угловой слева.
  • 16'
    Контроль мяча: ПСВ: 41%, Твенте: 59%.
  • Офсайд
    16'
    Макс Филипп из команды ПСВ в офсайде
  • Фол, нарушение
    15'
    Ван Волфсвинкель Рикки наказан за толчок Боскальи Оливье
  • 14'
    Ван Гинкел Марко сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Вертессен Йорбе забивает с правой ноги!
  • 14'
    Игрок команды ПСВ делает подачу своему товарищу по команде.
  • 14'
    Ван Гинкел Марко из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 13'
    Смал Гийс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Влап Михел забивает с правой ноги!
  • 13'
    ШАНС! Влап Михел вышел один на один с голкипером...
  • 13'
    Смал Гийс из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 12'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: ПСВ: 34%, Твенте: 66%.
  • 10'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Твенте выполняет удар от ворот.
  • 9'
    Как он промахнулся? Вертессен Йорбе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 9'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
  • 9'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Игрок Садилек Михал из команды Твенте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 7'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Твенте контролирует мяч.
  • 6'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Мисиджан Вирджил из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Мисиджан Вирджил из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
  • 6'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: ПСВ: 37%, Твенте: 63%.
  • 5'
    Вертессен Йорбе пробивает по воротам...
  • 5'
    Вертессен Йорбе из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 4'
    Мисиджан Вирджил имел все шансы забить, но Джоэл Дроммел сделал отличный сейв!
  • 4'
    ШАНС! Мисиджан Вирджил вышел один на один с голкипером...
  • 4'
    Рамальо Андре ошибается в защите.
  • 4'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Мисиджан Вирджил из команды Твенте подал угловой слева.
  • 2'
    Ван Волфсвинкель Рикки мяч отрикошетил от ворот
  • 2'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Твенте контролирует мяч.
  • 2'
    Даан Ротс из команды Твенте отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Твенте начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Твенте
1.65
5.70
8.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПСВ 2:2 Твенте онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 