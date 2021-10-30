Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
13' ГолВлап Михел
1:1
14' ГолВертессен Йорбе
2:1
27' ГолЗахави Эран
42' Желтая карточкаВлап Михел
2:2
44' ГолЗерруки Рамиз
16
Дроммел
Йоэл
31
Макс
Филипп
35
Mees
Hilgers
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
-
14 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Daan RotsПолузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
13'
0:1
14'
27'
2:1
42'
44'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
История личных встреч
ПСВ
Твенте
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
27 матчей
37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.6%
51.9%
18.5%
8 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|4
|0.36
|Гакпо Коди
|3
|0.27
|Боскальи Оливье
|3
|0.27
|Вертессен Йорбе
|2
|0.18
|Брума Арминду
|2
|0.18
|Рамальо Андре
|2
|0.18
|Мадуэке Нони
|2
|0.18
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.09
|Прёппер Дэви
|1
|0.09
|Томас Райан
|1
|0.09
|Доан Рицу
|1
|0.09
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.09
|Тезе Джордан
|0
|0
|Гётце Марио
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Мвене Филипп
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4 (2)
|0.36
|Проппер Робин
|4
|0.36
|Влап Михел
|2
|0.18
|Лимниос Димитрис
|2
|0.18
|Daan Rots
|2
|0.18
|Мисиджан Вирджил
|1
|0.09
|Manfred Ugalde
|1
|0.09
|Зерруки Рамиз
|1
|0.09
|Мениг Квинси
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Садилек Михал
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
|Mees Hilgers
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гётце Марио
|2
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Обиспо Армандо
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
|Жуниор Мауро
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|3
|1
|Садилек Михал
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|Проппер Робин
|2
|0
|Мениг Квинси
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
8%
2
22%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
7
54%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
4
50%
61-75
3
30%
3
38%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
22%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Забито
22
16
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
14%
4
25%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
2
9%
3
19%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
9
41%
3
19%
76-90
Пропущено
17
13
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
12%
1
8%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
4
31%
61-75
6
35%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1
Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 0:4 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Галатасарай - ПСВ 1:2 ПСВ - Галатасарай 5:1
Твенте
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1
Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2 ХСК-21 - Твенте 0:2 Спарта Энсхеде - Твенте 1:8 Твенте - АДО Ден Хааг 3:2 Ваалвейк - Твенте 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|1
|1
|37 - 2
|25
|2.
|ПСВ
|2:2
|11
|7
|1
|3
|24 - 19
|22
|3.
|Утрехт
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Фейеноорд
|9
|6
|1
|2
|25 - 13
|19
|5.
|Виллем II
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|6.
|Твенте
|2:2
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|7.
|Витесс
|10
|5
|1
|4
|10 - 17
|16
|8.
|НЕК Неймеген
|10
|4
|2
|4
|12 - 17
|14
|9.
|Херенвен
|10
|4
|1
|5
|12 - 16
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|11.
|АЗ Алкмаар
|9
|4
|0
|5
|19 - 15
|12
|12.
|Камбюр
|10
|4
|0
|6
|18 - 25
|12
|13.
|Хераклес
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|14.
|Ваалвейк
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|15.
|Гронинген
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|27 - 1
|15
|2.
|Утрехт
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|3.
|ПСВ
|2:2
|6
|4
|1
|1
|16 - 11
|13
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|6.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Твенте
|2:2
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Ваалвейк
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|12.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|13.
|Херенвен
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Гронинген
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|15.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|16.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|5
|4
|0
|1
|5 - 6
|12
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|4.
|Фейеноорд
|5
|3
|0
|2
|13 - 7
|9
|5.
|ПСВ
|2:2
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Виллем II
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|7.
|Твенте
|2:2
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|8.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Херенвен
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|13.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|14.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Хераклес
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0