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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
5:2
Конец матча

Стадион:
Твенте
0'
0:1
13' Гол
Влап Михел
1:1
14' Гол
Вертессен Йорбе
2:1
27' Гол
Захави Эран
42' Желтая карточка
Влап Михел
2:2
44' Гол
Зерруки Рамиз
3:2
54' Гол
Вертессен Йорбе
4:2
58' Гол
Винисиус Карлос
5:2
63' Гол
Винисиус Карлос
90'+3
16
Дроммел
Йоэл
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
8
Ван
Гинкел
Марко
18
Боскальи
Оливье
6
Сангаре
Ибрахим
32
Вертессен
Йорбе
9
Винисиус
Карлос
7
Захави
Эран
22
Де
Ланге
Жеффри
35
Mees
Hilgers
4
Плегесуэло
Хулио
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
10
Мисиджан
Вирджил
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
ПСВ
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Твенте

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

27 матчей

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.6%
51.9%
18.5%
8 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
4:3
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:2
Э
1:3
Э
0:5
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
2:6
К
1:2
Э
2:2
Э
2:0
К
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 4 0.36
Гакпо Коди 3 0.27
Вертессен Йорбе 3 0.27
Боскальи Оливье 3 0.27
Брума Арминду 2 0.18
Винисиус Карлос 2 0.18
Рамальо Андре 2 0.18
Мадуэке Нони 2 0.18
Ван Гинкел Марко 1 0.09
Прёппер Дэви 1 0.09
Томас Райан 1 0.09
Доан Рицу 1 0.09
Сангаре Ибрахим 1 0.09
Тезе Джордан 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Мвене Филипп 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 4 (2) 0.36
Проппер Робин 4 0.36
Влап Михел 2 0.18
Лимниос Димитрис 2 0.18
Daan Rots 2 0.18
Мисиджан Вирджил 1 0.09
Manfred Ugalde 1 0.09
Зерруки Рамиз 1 0.09
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Садилек Михал 0 0
Смал Гийс 0 0
Mees Hilgers 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гётце Марио 2 0
Ван Гинкел Марко 2 0
Макс Филипп 2 0
Рамальо Андре 2 0
Обиспо Армандо 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Жуниор Мауро 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 3 1
Садилек Михал 3 0
Илич Лука 1 1
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Брама Вут 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Трупе Джованни 1 0
Влап Михел 1 0
Смал Гийс 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Mees Hilgers 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
11
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
11%
3
27%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
4
36%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
7
39%
0
0%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
25%
2
15%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
17%
5
38%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
22%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

27
18
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
4
15%
5
28%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
2
7%
4
22%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
9
33%
3
17%
76-90

Пропущено

19
18
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
16%
2
11%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
3
16%
5
28%
61-75
6
32%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1
Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 0:4 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Галатасарай - ПСВ 1:2 ПСВ - Галатасарай 5:1
Твенте
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1
Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2 ХСК-21 - Твенте 0:2 Спарта Энсхеде - Твенте 1:8 Твенте - АДО Ден Хааг 3:2 Ваалвейк - Твенте 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 11 8 2 1 37 - 2 26
2. ПСВ 11 8 0 3 27 - 19 24
3. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Фейеноорд 9 6 1 2 25 - 13 19
5. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
6. Витесс 10 5 1 4 10 - 17 16
7. Твенте 11 4 3 4 18 - 18 15
8. НЕК Неймеген 10 4 2 4 12 - 17 14
9. Херенвен 10 4 1 5 12 - 16 13
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 1 5 13 - 19 13
11. АЗ Алкмаар 9 4 0 5 19 - 15 12
12. Камбюр 10 4 0 6 18 - 25 12
13. Хераклес 0:0 10 3 2 5 11 - 15 11
14. Ваалвейк 10 2 4 4 13 - 15 10
15. Гронинген 10 2 4 4 10 - 15 10
16. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
17. Спарта Роттердам 10 1 4 5 8 - 18 7
18. ПЕК Зволле 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 6 5 0 1 27 - 1 15
2. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
3. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Хераклес 0:0 6 3 1 2 7 - 7 10
6. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
7. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
8. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
9. Твенте 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Ваалвейк 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
12. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
13. Гронинген 5 1 3 1 4 - 3 6
14. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
15. Спарта Роттердам 5 1 3 1 6 - 8 6
16. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
17. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
18. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 5 4 0 1 5 - 6 12
2. Аякс 0:0 5 3 2 0 10 - 1 11
3. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
4. Фейеноорд 5 3 0 2 13 - 7 9
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
8. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 9 - 11 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Хераклес 0:0 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПСВ 5:2 Твенте онлайн




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