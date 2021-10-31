Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Джаханбакш Алиреза нанес удар, мяч был парирован, но Мадука Окойe не удержал его в руках.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Отличные скиллы показывает Джаханбакш Алиреза , обводя своих соперников

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Хороший удар издали нанес Синистерра Луис , но отличный сейв сделал Мадука Окойe. Угловой.

44' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

39' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Маласиа Тирелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Оассар Адиль нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

36' Педерсен Маркус Гольмгрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Джаханбакш Алиреза нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

34' Отличные скиллы показывает Джаханбакш Алиреза , обводя своих соперников

34' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Эмега Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Сметс Бриан пробует нанести удар издали, но Джастин Бейло держит все под контролем

27' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Бейло Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Маласиа Тирелл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Пинту Мика предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

21' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Сенеси Маркос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фейеноорд начинает с центра поля