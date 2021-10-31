  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Спарта Роттердам
0:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Фейеноорд
0'
12' Желтая карточка
Абелс Дирк
66'
1
Окойе
Мадука
7
Масурас
Яннис
3
Вриндс
Барт
4
Бёгелсдейк
Том
5
Пинту
Мика
2
Абелс
Дирк
8
Мейнанс
Свен
10
Сметс
Бриан
6
Оассар
Адиль
9
Тай
Леннарт
11
Эмега
Эмануэль
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
11
Линссен
Брайан
Спарта Роттердам
4-1-2-1-2
Фейеноорд
4-2-3-1

Ход матча

12'
Абелс Дирк
 
62'
 
Эурснес Фредрик
Тоорнстра Йенс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

История личных встреч

Спарта Роттердам
Фейеноорд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

17 матчей

23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

EEP
2:0
Э
0:2
Э
1:1
ТМС
3:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:7
Э
1:0
Э
6:1
ТМК
2:0
ТМС
2:4
Э
3:0
Э
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сметс Бриан 2 0.18
Тай Леннарт 2 0.18
Мейнанс Свен 1 0.09
Вриндс Барт 1 0.09
Ван Крой Вито 1 0.09
Эмега Эмануэль 1 0.09
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 7 0.7
Линссен Брайан 6 0.6
Синистерра Луис 3 0.3
Тоорнстра Йенс 3 0.3
Дессерс Сириль 2 0.2
Кекчю Оркун 1 (1) 0.1
Эурснес Фредрик 1 0.1
Маласиа Тирелл 1 0.1
Баннис Науфаль 1 0.1
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Джаханбакш Алиреза 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абелс Дирк 5 0
Ван Крой Вито 3 0
Окойе Мадука 3 0
Пинту Мика 1 1
Оассар Адиль 2 0
Сметс Бриан 2 0
Бёгелсдейк Том 2 0
Мейерс Арон 0 1
Вриндс Барт 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоорнстра Йенс 2 0
Тиль Гус 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Линссен Брайан 1 0
Нелсон Райс 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
13
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
4
31%
16-30
3
50%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
4
57%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
50%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
5
42%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Забито

8
25
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
1
13%
2
8%
1-15
2
25%
5
20%
16-30
3
38%
4
16%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
1
13%
1
4%
61-75
1
13%
8
32%
76-90

Пропущено

18
13
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
3
17%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
6%
5
38%
31-45
2
11%
4
31%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
6
33%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1
Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 3:1 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Рейнбургс Бойс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Волендам-2 - Спарта Роттердам 2:6 Спарта Роттердам - Де Трефферс 1:1
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1
Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - АДО Ден Хааг 1:1 Фейеноорд - Дрита 3:2 Фейеноорд - ПАОК 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 2 1 37 - 2 26
2. ПСВ 11 8 0 3 27 - 19 24
3. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Фейеноорд 0:0 10 6 2 2 25 - 13 20
5. Витесс 11 6 1 4 12 - 18 19
6. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
7. Твенте 11 4 3 4 18 - 18 15
8. АЗ Алкмаар 10 5 0 5 22 - 17 15
9. НЕК Неймеген 10 4 2 4 12 - 17 14
10. Херенвен 11 4 1 6 13 - 18 13
11. Гоу Эхед Иглс 10 4 1 5 13 - 19 13
12. Камбюр 10 4 0 6 18 - 25 12
13. Хераклес 10 3 2 5 11 - 15 11
14. Ваалвейк 10 2 4 4 13 - 15 10
15. Гронинген 10 2 4 4 10 - 15 10
16. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
17. Спарта Роттердам 0:0 11 1 5 5 8 - 18 8
18. ПЕК Зволле 11 1 1 9 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
2. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
3. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
4. Фейеноорд 0:0 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
6. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
7. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
8. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
9. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
10. Твенте 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Ваалвейк 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Спарта Роттердам 0:0 6 1 4 1 6 - 8 7
13. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
14. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
15. Гронинген 5 1 3 1 4 - 3 6
16. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
17. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
18. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
3. Фейеноорд 0:0 6 3 1 2 13 - 7 10
4. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
8. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 9 - 11 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 0:0 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Фейеноорд
6.14
4.70
1.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спарта Роттердам 0:0 Фейеноорд онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 