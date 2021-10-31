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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Спарта Роттердам
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 10599
Фейеноорд
0'
12' Желтая карточка
Абелс Дирк
75' Желтая карточка
Оассар Адиль
89' Желтая карточка
Сенеси Маркос
0:1
90' Гол
Дессерс Сириль
90'+4
1
Окойе
Мадука
7
Масурас
Яннис
3
Вриндс
Барт
4
Бёгелсдейк
Том
5
Пинту
Мика
2
Абелс
Дирк
8
Мейнанс
Свен
10
Сметс
Бриан
6
Оассар
Адиль
9
Тай
Леннарт
11
Эмега
Эмануэль
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
11
Линссен
Брайан
Спарта Роттердам
4-1-2-1-2
Фейеноорд
4-2-3-1

Ход матча

12'
Абелс Дирк
 
62'
 
Эурснес Фредрик
Тоорнстра Йенс
66'
 
Дессерс Сириль
Линссен Брайан
75'
Оассар Адиль
 
79'
Энгельс Марио
Тай Леннарт
 
83'
 
Нелсон Райс
Джаханбакш Алиреза
83'
 
Гертрейда Лютсхарел
Педерсен Маркус Гольмгрен
84'
Ван Крой Вито
Эмега Эмануэль
 
89'
 
Сенеси Маркос
90'
0:1
Дессерс Сириль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

История личных встреч

Спарта Роттердам
Фейеноорд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

17 матчей

23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

EEP
2:0
Э
0:2
Э
1:1
ТМС
3:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:7
Э
1:0
Э
6:1
ТМК
2:0
ТМС
2:4
Э
3:0
Э
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сметс Бриан 2 0.18
Тай Леннарт 2 0.18
Мейнанс Свен 1 0.09
Вриндс Барт 1 0.09
Ван Крой Вито 1 0.09
Эмега Эмануэль 1 0.09
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 7 0.7
Линссен Брайан 6 0.6
Синистерра Луис 3 0.3
Тоорнстра Йенс 3 0.3
Дессерс Сириль 3 0.3
Кекчю Оркун 1 (1) 0.1
Эурснес Фредрик 1 0.1
Маласиа Тирелл 1 0.1
Баннис Науфаль 1 0.1
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Джаханбакш Алиреза 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абелс Дирк 5 0
Оассар Адиль 3 0
Ван Крой Вито 3 0
Окойе Мадука 3 0
Пинту Мика 1 1
Сметс Бриан 2 0
Бёгелсдейк Том 2 0
Мейерс Арон 0 1
Вриндс Барт 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоорнстра Йенс 2 0
Тиль Гус 2 0
Сенеси Маркос 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Линссен Брайан 1 0
Нелсон Райс 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
14
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
4
29%
16-30
3
50%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
4
57%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
50%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
5
42%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Забито

8
26
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 0
1
13%
2
8%
1-15
2
25%
5
19%
16-30
3
38%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
1
13%
1
4%
61-75
1
13%
9
35%
76-90

Пропущено

19
13
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
3
16%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
5%
5
38%
31-45
2
11%
4
31%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
7
37%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1
Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 3:1 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Рейнбургс Бойс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Волендам-2 - Спарта Роттердам 2:6 Спарта Роттердам - Де Трефферс 1:1
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1
Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - АДО Ден Хааг 1:1 Фейеноорд - Дрита 3:2 Фейеноорд - ПАОК 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 2 1 37 - 2 26
2. ПСВ 11 8 0 3 27 - 19 24
3. Фейеноорд 10 7 1 2 26 - 13 22
4. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
5. Витесс 11 6 1 4 12 - 18 19
6. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
7. НЕК Неймеген 1:0 11 5 2 4 13 - 17 17
8. Твенте 11 4 3 4 18 - 18 15
9. АЗ Алкмаар 10 5 0 5 22 - 17 15
10. Херенвен 11 4 1 6 13 - 18 13
11. Гоу Эхед Иглс 10 4 1 5 13 - 19 13
12. Камбюр 10 4 0 6 18 - 25 12
13. Хераклес 10 3 2 5 11 - 15 11
14. Ваалвейк 10 2 4 4 13 - 15 10
15. Гронинген 0:1 11 2 4 5 10 - 16 10
16. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 8 - 19 7
18. ПЕК Зволле 11 1 1 9 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
2. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
3. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
6. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
7. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
8. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
9. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
10. Твенте 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Ваалвейк 5 2 1 2 5 - 5 7
12. НЕК Неймеген 1:0 5 2 1 2 3 - 4 7
13. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
14. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
15. Гронинген 0:1 5 1 3 1 4 - 3 6
16. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
18. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
4. НЕК Неймеген 1:0 6 3 1 2 10 - 13 10
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
8. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 9 - 11 6
11. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
12. Гронинген 0:1 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Спарта Роттердам 0:1 Фейеноорд онлайн




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