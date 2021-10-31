Второй тайм

94' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Г О О О О Л - Дессерс Сириль забивает ударом с правой ноги!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Бейло Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Сметс Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Сенеси Маркос - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' Сегодняшная посещаемость составляет 10599 болельщиков

88' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

88' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Матч возобновлен

83' Эмега Эмануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

82' Педерсен Маркус Гольмгрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Маласиа Тирелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Мейнанс Свен не смог попасть в створ ударом издали

79' Плохо сыграл Кекчю Оркун - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

79' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

77' Синистерра Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Оассар Адиль получил желтую карточку от судьи

75' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Матч возобновлен

68' Матч остановлен

68' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Маласиа Тирелл не смог попасть в створ ударом издали

66' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

65' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' Эмега Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

62' Мейнанс Свен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

62' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Тоорнстра Йенс не смог попасть в створ ударом издали

60' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Масурас Яннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Синистерра Луис нанес удар, мяч был парирован, но Мадука Окойe не удержал его в руках.

57' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

53' Маласиа Тирелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Линссен Брайан имел все шансы забить, но Мадука Окойe сделал отличный сейв!

51' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Мейнанс Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля