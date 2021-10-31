Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Спарта Зрители: 10599
12' Желтая карточкаАбелс Дирк
75' Желтая карточкаОассар Адиль
89' Желтая карточкаСенеси Маркос
0:1
90' ГолДессерс Сириль
10
Сметс
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Кореманс ТимВратарь
-
14 Хейлен МайклЗащитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
-
12 Жанс ЛоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Mo Osman3
-
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен ТейсВратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
12'
75'
89'
90'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
7 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
История личных встреч
Спарта Роттердам
Фейеноорд
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
17 матчей
23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сметс Бриан
|2
|0.18
|Тай Леннарт
|2
|0.18
|Мейнанс Свен
|1
|0.09
|Вриндс Барт
|1
|0.09
|Ван Крой Вито
|1
|0.09
|Эмега Эмануэль
|1
|0.09
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиль Гус
|7
|0.7
|Линссен Брайан
|6
|0.6
|Синистерра Луис
|3
|0.3
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.3
|Дессерс Сириль
|3
|0.3
|Кекчю Оркун
|1 (1)
|0.1
|Эурснес Фредрик
|1
|0.1
|Маласиа Тирелл
|1
|0.1
|Баннис Науфаль
|1
|0.1
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Сенеси Маркос
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абелс Дирк
|5
|0
|Оассар Адиль
|3
|0
|Ван Крой Вито
|3
|0
|Окойе Мадука
|3
|0
|Пинту Мика
|1
|1
|Сметс Бриан
|2
|0
|Бёгелсдейк Том
|2
|0
|Мейерс Арон
|0
|1
|Вриндс Барт
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Сенеси Маркос
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Линссен Брайан
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
14
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
4
29%
16-30
3
50%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
4
57%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
2
12
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
50%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
5
42%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Забито
8
26
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 0
1
13%
2
8%
1-15
2
25%
5
19%
16-30
3
38%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
1
13%
1
4%
61-75
1
13%
9
35%
76-90
Пропущено
19
13
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
3
16%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
5%
5
38%
31-45
2
11%
4
31%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
7
37%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1
Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 3:1 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Рейнбургс Бойс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Волендам-2 - Спарта Роттердам 2:6 Спарта Роттердам - Де Трефферс 1:1
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1
Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - АДО Ден Хааг 1:1 Фейеноорд - Дрита 3:2 Фейеноорд - ПАОК 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|8
|2
|1
|37 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|27 - 19
|24
|3.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|26 - 13
|22
|4.
|Утрехт
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|5.
|Витесс
|11
|6
|1
|4
|12 - 18
|19
|6.
|Виллем II
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|7.
|НЕК Неймеген
|1:0
|11
|5
|2
|4
|13 - 17
|17
|8.
|Твенте
|11
|4
|3
|4
|18 - 18
|15
|9.
|АЗ Алкмаар
|10
|5
|0
|5
|22 - 17
|15
|10.
|Херенвен
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Камбюр
|10
|4
|0
|6
|18 - 25
|12
|13.
|Хераклес
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|14.
|Ваалвейк
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|15.
|Гронинген
|0:1
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|11
|1
|1
|9
|6 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|27 - 1
|15
|2.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|19 - 11
|15
|3.
|Утрехт
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Хераклес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|6.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|7.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|8.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|10.
|Твенте
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Ваалвейк
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|НЕК Неймеген
|1:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|13.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|14.
|Херенвен
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|15.
|Гронинген
|0:1
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|16.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|6
|5
|0
|1
|7 - 7
|15
|2.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|4.
|НЕК Неймеген
|1:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|5.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Виллем II
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|7.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|8.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Херенвен
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|12.
|Гронинген
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|14.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Хераклес
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0