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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Утрехт
2:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Виллем II
0'
7' Желтая карточка
Овюсу Лерой
1:0
10' Гол
Рамселар Барт
2:0
25' Гол
Рамселар Барт
28'
1
Пас
Мартен
2
Ван
дер
Марел
Марк
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
29
Силла
Мусса
23
Рамселар
Барт
26
Бауссайд
Отман
18
Дувикас
Анастасиос
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
5
Бергстрём
Эмиль
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
7
Нуннели
Че
17
Саддики
Дрейс
8
Льонч
Поль
11
Кёлерт
Матс
15
Свенссон
Макс
9
Вридт
Квази
Утрехт
4-2-3-1
Виллем II
4-4-2

Ход матча

7'
 
Овюсу Лерой
10'
Рамселар Барт
1:0
25'
Рамселар Барт
(Силла Мусса)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

История личных встреч

Утрехт
Виллем II

18 матчей

100%
18 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

24 матча

75%
8.3%
16.7%
18 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.2%
20.8%
25%
13 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Э
3:2
Э
0:6
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:5
Э
3:3
Э
3:0
Э
0:3
Э
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 4 (2) 0.36
Рамселар Барт 4 (1) 0.36
Силла Мусса 3 0.27
Густафссон Симон 3 (2) 0.27
Янссен Виллем 2 0.18
Тимбер Квинтен 1 0.09
Махи Мимаун 1 0.09
Вормердам Дьянго 1 0.09
Ван дер Марел Марк 1 0.09
Махер Адам 1 0.09
Ван де Стрек Сандер 1 0.09
Ван дер Хорн Майк 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Моконо Сильян 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 3 0.27
Кёлерт Матс 3 0.27
Нуннели Че 3 0.27
Саглам Геркем 1 0.09
Свенссон Макс 1 0.09
Саддики Дрейс 1 0.09
Спиерингс Уэсли 1 0.09
Кампецис Анаргирос 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 4 0
Янссен Виллем 3 0
Махер Адам 3 0
Тимбер Квинтен 2 0
Тер Авест Хидде 1 0
Керк Джирано 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Пас Мартен 1 0
Силла Мусса 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кён Деррик 1 1
Льонч Поль 2 0
Вридт Квази 2 0
Велленройтер Тимон 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Нуннели Че 1 0
Саддики Дрейс 1 0
Fred Grim 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
8
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Забито

22
13
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
4
18%
1
8%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
4
18%
4
31%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
6
27%
3
23%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2
Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Венеция 2:3 Бохум - Утрехт 0:2 Байер Л - Утрехт 1:5 Утрехт - Волос 6:2 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0
Виллем II
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2
Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0 Квик Бойс - Виллем II 2:5 РКДСФ - Виллем II 0:11 Йонг Виллем II - Виллем II 0:20 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 АДО Ден Хааг - Виллем II 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 2 1 37 - 2 26
2. ПСВ 11 8 0 3 27 - 19 24
3. Утрехт 2:0 11 7 2 2 23 - 11 23
4. Фейеноорд 10 7 1 2 26 - 13 22
5. Витесс 11 6 1 4 12 - 18 19
6. Виллем II 0:2 11 5 3 3 14 - 14 18
7. НЕК Неймеген 11 5 2 4 15 - 17 17
8. Твенте 11 4 3 4 18 - 18 15
9. АЗ Алкмаар 10 5 0 5 22 - 17 15
10. Херенвен 11 4 1 6 13 - 18 13
11. Камбюр 0:0 11 4 1 6 18 - 25 13
12. Гоу Эхед Иглс 10 4 1 5 13 - 19 13
13. Хераклес 10 3 2 5 11 - 15 11
14. Ваалвейк 0:0 11 2 5 4 13 - 15 11
15. Гронинген 11 2 4 5 10 - 18 10
16. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 8 - 19 7
18. ПЕК Зволле 11 1 1 9 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 2:0 6 5 1 0 18 - 5 16
2. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
3. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
6. Виллем II 0:2 5 3 1 1 6 - 7 10
7. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
8. Камбюр 0:0 6 3 0 3 13 - 11 9
9. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
10. Твенте 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Ваалвейк 0:0 6 2 2 2 5 - 5 8
12. НЕК Неймеген 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
14. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
15. Гронинген 5 1 3 1 4 - 3 6
16. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
18. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
4. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Виллем II 0:2 6 2 2 2 8 - 7 8
7. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
8. Утрехт 2:0 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 9 - 11 6
11. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
12. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
13. Камбюр 0:0 5 1 1 3 5 - 14 4
14. Ваалвейк 0:0 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Виллем II
1.41
8.45
9.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Утрехт 2:0 Виллем II онлайн




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