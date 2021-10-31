Второй тайм

96' Сегодняшная посещаемость составляет 20469 болельщиков

96' [player1] из команды [team] сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Утрехт заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Ремко Балк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

96' Mohamed Mallahi из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

92' Г О О О О Л - Ван Оверем Йорис забивает с правой ноги!

92' Ремко Балк из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.

92' Отличные скиллы показывает Ремко Балк, обводя своих соперников

92' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Ремко Балк сделал результативную передачу.

91' Удар от ворот произведет Утрехт

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Загре Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Тактическая замена. Рамселар Барт уходит с поля и его заменяет Ремко Балк

88' Рамселар Барт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Вратарь парирует удар, который нанес Дувикас Анастасиос , и мяч снова в игре

88' Mohamed Mallahi из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

87' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Утрехт выполняет удар от ворот.

84' Отличный гол забил Mohamed Mallahi

83' Г О О О О Л - Mohamed Mallahi из команды Утрехт левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

83' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Тактическая замена. Силла Мусса уходит с поля и его заменяет Mohamed Mallahi

81' Дувикас Анастасиос не смог попасть в створ ударом издали

79' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Свенссон Макс получил желтую карточку от судьи

78' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Утрехт выполняет удар от ворот.

77' Румерату Годфрид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

73' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Вридт Квази выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Саддики Дрейс получил желтую карточку от судьи

72' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

71' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Ох, нехорошо это выглядит. Тимбер Квинтен получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Тимбер Квинтен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Третий свой гол забил Рамселар Барт . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

67' Г О О О О Л - Рамселар Барт наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

65' Утрехт выполняет удар от ворот.

65' Свенссон Макс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кён Деррик нанес удар в каркас ворот!

65' Отличные скиллы показывает Кён Деррик , обводя своих соперников

64' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Утрехт выполняет удар от ворот.

60' Свенссон Макс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Янссен Виллем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Кён Деррик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Янссен Виллем из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

55' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Ван дер Хорн Майк получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Ван дер Хорн Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Утрехт выполняет удар от ворот.

46' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля