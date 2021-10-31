Голландия: Эредивизие 2021-2022
5:1
Конец матча
Стадион: Галгенваард Зрители: 20469
6' Желтая карточкаОвюсу Лерой
1:0
10' ГолРамселар Барт
2:0
25' ГолРамселар Барт
2:1
35' ГолВридт Квази
38' Желтая карточкаМахер Адам
3:1
67' ГолРамселар Барт
72' Желтая карточкаСаддики Дрейс
78' Желтая карточкаСвенссон Макс
79' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
4:1
83' ГолМаллахи Мохамед
5:1
90' ГолВан Оверем Йорис
29
Силла
Мусса
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
6'
10'
1:0
25'
2:0
35'
2:1
38'
67'
72'
78'
83'
90'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
История личных встреч
Утрехт
Виллем II
18 матчей
100%
18 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
24 матча
75%
8.3%
16.7%
18 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.2%
20.8%
25%
13 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамселар Барт
|6 (1)
|0.55
|Дувикас Анастасиос
|4 (2)
|0.36
|Силла Мусса
|3
|0.27
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.27
|Янссен Виллем
|2
|0.18
|Вормердам Дьянго
|1
|0.09
|Тимбер Квинтен
|1
|0.09
|Махи Мимаун
|1
|0.09
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.09
|Махер Адам
|1
|0.09
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.09
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.09
|Маллахи Мохамед
|1
|0.09
|Ван дер Хорн Майк
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вридт Квази
|4
|0.36
|Кёлерт Матс
|3
|0.27
|Нуннели Че
|3
|0.27
|Саглам Геркем
|1
|0.09
|Свенссон Макс
|1
|0.09
|Саддики Дрейс
|1
|0.09
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.09
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|5
|0
|Махер Адам
|4
|0
|Янссен Виллем
|3
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кён Деррик
|1
|1
|Льонч Поль
|2
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Нуннели Че
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
9
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
1
5%
2
22%
31-45
4
18%
2
22%
46-60
5
23%
1
11%
61-75
5
23%
2
22%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
3
60%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Забито
27
14
9 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
5
19%
1
7%
1-15
3
11%
3
21%
16-30
1
4%
2
14%
31-45
4
15%
4
29%
46-60
6
22%
1
7%
61-75
8
30%
30%
3
21%
76-90
Пропущено
11
18
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
5
28%
16-30
4
36%
1
6%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
2
18%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2
Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Венеция 2:3 Бохум - Утрехт 0:2 Байер Л - Утрехт 1:5 Утрехт - Волос 6:2 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0
Виллем II
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2
Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0 Квик Бойс - Виллем II 2:5 РКДСФ - Виллем II 0:11 Йонг Виллем II - Виллем II 0:20 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 АДО Ден Хааг - Виллем II 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|8
|2
|1
|37 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|27 - 19
|24
|3.
|Утрехт
|11
|7
|2
|2
|26 - 12
|23
|4.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|26 - 13
|22
|5.
|Витесс
|11
|6
|1
|4
|12 - 18
|19
|6.
|Виллем II
|11
|5
|3
|3
|15 - 17
|18
|7.
|НЕК Неймеген
|11
|5
|2
|4
|15 - 17
|17
|8.
|Камбюр
|11
|5
|0
|6
|19 - 25
|15
|9.
|Твенте
|11
|4
|3
|4
|18 - 18
|15
|10.
|АЗ Алкмаар
|10
|5
|0
|5
|22 - 17
|15
|11.
|Херенвен
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|13.
|Хераклес
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|14.
|Ваалвейк
|11
|2
|4
|5
|13 - 16
|10
|15.
|Гронинген
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|11
|1
|1
|9
|6 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|27 - 1
|15
|3.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Хераклес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|6.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|7.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|8.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|10.
|Твенте
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|12.
|Ваалвейк
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|13.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|14.
|Херенвен
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|15.
|Гронинген
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|16.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|6
|5
|0
|1
|7 - 7
|15
|2.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|4.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|5.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Виллем II
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|7.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|8.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Херенвен
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|6 - 14
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|13.
|Гронинген
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|14.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Хераклес
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0