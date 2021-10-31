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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
1:0
Перерыв

Стадион:
Гронинген
0'
1:0
45' Гол
Ali Akman
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
8
Баррето
Эдгар
6
Брюин
Джорди
7
Тавшан
Элаис
9
Ali
Akman
10
Окита
Жонатан
1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
4
Даммерс
Вессель
3
Ван
Хинтум
Барт
2
Данкерлёй
Дамил
6
Дуарте
Ларос
7
Суслов
Томаш
11
Эль-Ханкури
Мохамед
27
Нгонж
Сириль
19
Paulos
Abraham
8
Де
Леув
Михаэль
НЕК Неймеген
4-3-3
Гронинген
3-4-2-1

Ход матча

39'
 
Сверко Марин
Ван Хинтум Барт
45'
Ali Akman
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

История личных встреч

НЕК Неймеген
Гронинген

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

24 матча

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ТМС
3:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
5:2
К
0:1
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
3:3
Э
3:1
Э
3:2
Э
0:2
К
0:2
Э
2:2
ПЛ
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 3 0.27
Ali Akman 2 0.18
Тавшан Элаис 2 0.18
Вет Хавьер 1 0.09
Брюин Джорди 1 0.09
Вердонк Калвин 1 0.09
Маттссон Магнус 1 0.09
Одентал Кас 1 0.09
Дуэлунд Миккель 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 6 0.55
Суслов Томаш 1 0.09
Де Леув Михаэль 1 0.09
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.09
Ларсен Йорген 1 0.09
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окита Жонатан 3 0
Маркес Иван 3 0
Баррето Эдгар 2 0
Ван Рой Барт 2 0
Одентал Кас 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Шоне Лассе 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Вет Хавьер 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 1 2
Суслов Томаш 4 0
Нгонж Сириль 3 0
Ван Хинтум Барт 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Дуарте Ларос 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
25%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
9%
1
25%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

12
3
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

13
11
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
15%
2
18%
1-15
3
23%
4
36%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Пропущено

16
14
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
25%
2
14%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
25%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген (аматоры) - НЕК Неймеген 1:13 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Рода 3:0
Гронинген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1
Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2 Генк - Гронинген 1:1 Пеликан-С - Гронинген 1:4 Утрехт - Гронинген 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 2 1 37 - 2 26
2. ПСВ 11 8 0 3 27 - 19 24
3. Фейеноорд 10 7 1 2 26 - 13 22
4. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
5. Витесс 11 6 1 4 12 - 18 19
6. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
7. НЕК Неймеген 1:0 11 5 2 4 13 - 17 17
8. Твенте 11 4 3 4 18 - 18 15
9. АЗ Алкмаар 10 5 0 5 22 - 17 15
10. Херенвен 11 4 1 6 13 - 18 13
11. Гоу Эхед Иглс 10 4 1 5 13 - 19 13
12. Камбюр 10 4 0 6 18 - 25 12
13. Хераклес 10 3 2 5 11 - 15 11
14. Ваалвейк 10 2 4 4 13 - 15 10
15. Гронинген 0:1 11 2 4 5 10 - 16 10
16. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 8 - 19 7
18. ПЕК Зволле 11 1 1 9 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
2. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
3. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
6. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
7. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
8. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
9. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
10. Твенте 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Ваалвейк 5 2 1 2 5 - 5 7
12. НЕК Неймеген 1:0 5 2 1 2 3 - 4 7
13. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
14. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
15. Гронинген 0:1 5 1 3 1 4 - 3 6
16. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
18. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
4. НЕК Неймеген 1:0 6 3 1 2 10 - 13 10
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
8. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 9 - 11 6
11. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
12. Гронинген 0:1 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
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НЕК Неймеген
Ничья
Гронинген
2.58
4.73
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