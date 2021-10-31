Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Гоффертштадион
1:0
45' ГолAli Akman
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Нападающий
-
23 Бекман ТомасНападающий
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Bjorn Meijer
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
45'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
История личных встреч
НЕК Неймеген
Гронинген
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
24 матча
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|3
|0.27
|Ali Akman
|2
|0.18
|Тавшан Элаис
|2
|0.18
|Вет Хавьер
|1
|0.09
|Брюин Джорди
|1
|0.09
|Вердонк Калвин
|1
|0.09
|Маттссон Магнус
|1
|0.09
|Одентал Кас
|1
|0.09
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|6
|0.55
|Суслов Томаш
|1
|0.09
|Де Леув Михаэль
|1
|0.09
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.09
|Ларсен Йорген
|1
|0.09
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окита Жонатан
|3
|0
|Маркес Иван
|3
|0
|Баррето Эдгар
|2
|0
|Ван Рой Барт
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Вет Хавьер
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|1
|2
|Суслов Томаш
|4
|0
|Нгонж Сириль
|3
|0
|Ван Хинтум Барт
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Дуарте Ларос
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
25%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
9%
1
25%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
12
3
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
13
11
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
15%
2
18%
1-15
3
23%
4
36%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Пропущено
16
14
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
25%
2
14%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
25%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген (аматоры) - НЕК Неймеген 1:13 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Рода 3:0
Гронинген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1
Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2 Генк - Гронинген 1:1 Пеликан-С - Гронинген 1:4 Утрехт - Гронинген 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|8
|2
|1
|37 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|27 - 19
|24
|3.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|26 - 13
|22
|4.
|Утрехт
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|5.
|Витесс
|11
|6
|1
|4
|12 - 18
|19
|6.
|Виллем II
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|7.
|НЕК Неймеген
|1:0
|11
|5
|2
|4
|13 - 17
|17
|8.
|Твенте
|11
|4
|3
|4
|18 - 18
|15
|9.
|АЗ Алкмаар
|10
|5
|0
|5
|22 - 17
|15
|10.
|Херенвен
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Камбюр
|10
|4
|0
|6
|18 - 25
|12
|13.
|Хераклес
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|14.
|Ваалвейк
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|15.
|Гронинген
|0:1
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|11
|1
|1
|9
|6 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|27 - 1
|15
|2.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|19 - 11
|15
|3.
|Утрехт
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Хераклес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|6.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|7.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|8.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|10.
|Твенте
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Ваалвейк
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|НЕК Неймеген
|1:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|13.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|14.
|Херенвен
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|15.
|Гронинген
|0:1
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|16.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|6
|5
|0
|1
|7 - 7
|15
|2.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|4.
|НЕК Неймеген
|1:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|5.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Виллем II
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|7.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|8.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Херенвен
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|12.
|Гронинген
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|14.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Хераклес
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0