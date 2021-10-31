Томаш Суслов пробует нанести удар издали, но Маттийс Брандерхорст держит все под контролем

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Г О О О О О Л - Али Акман из команды НЕК Неймеген легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

46' Плохо сыграл Эль-Ханкури Мохамед - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

44' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

38' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Ван Хинтум Барт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Хороший удар издали нанес Брюин Джорди , но отличный сейв сделал Петер Леувенбург. Угловой.

33' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Должен был быть гол! Тавшан Элаис имел отличный шанс, но Петер Леувенбург не дал голу состоятся!

32' Отличные скиллы показывает Тавшан Элаис , обводя своих соперников

32' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Гронинген

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Хороший удар издали нанес Эль-Каруани Суфьян , но отличный сейв сделал Петер Леувенбург. Угловой.

30' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

26' Томаш Суслов из команды Гронинген отдал передачу, которая была заблокирована.

26' Томаш Суслов из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...

23' Брюин Джорди пробует нанести удар издали, но Петер Леувенбург держит все под контролем

23' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Паулос Абрахам из команды Гронинген пасует в штрафную, но Брандерхорст Маттейс выходит и ловит мяч.

20' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Томаш Суслов из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

19' Брюин Джорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Гронинген

9' Баррето Эдгар не смог попасть в створ ударом издали

9' Али Акман из команды НЕК Неймеген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

8' Томаш Суслов наказан за толчок Тавшан Элаис

6' Окита Жонатан пробует нанести удар издали, но Петер Леувенбург держит все под контролем

5' Удар от ворот произведет Гронинген

5' Брюин Джорди нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

4' Выглядело как неплохой момент. Брюин Джорди из команды НЕК Неймеген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

4' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Хозяева были наказаны, и матч проходит без зрителей.

1' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Гронинген начинает с центра поля