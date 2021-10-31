  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2021-2022

Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Копенгаген
2:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Вайле
0'
1:0
16' Гол
Стаге Йенс
27' Желтая карточка
Колингер Денис
2:0
29' Гол
Харальдссон Хакон-Арнар
37' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
56'
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
5
Хочолава
Давид
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
16
Биэл
Пеп
6
Стаге
Йенс
2
Дикс
Кевин
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
24
Бовинг
Виллиам
23
Винд
Жонас
13
Грютебуст
Стен
22
Колингер
Денис
5
Манджрекар
Джеймс
3
Давидсен
Вильормур
44
Хенриксен
Тобиас
34
Хетеми
Лундрим
20
Скооп
Якоб
8
Lukas
Engel
15
Ханссон
Халлюр
10
Соуза
Аллан
II
19
Джорджевич
Лука
Копенгаген
4-2-3-1
Вайле
3-4-1-2

Ход матча

16'
Стаге Йенс
(Бовинг Виллиам)
1:0
27'
 
Колингер Денис
29'
Харальдссон Хакон-Арнар
(Кристансен Виктор)
2:0
37'
 
Ханссон Халлюр

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

История личных встреч

Копенгаген
Вайле

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СД
0:4
СД
2:1
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:3
ТМК
4:0
ТМС
5:0
ТМС
3:0
СЛ
4:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 7 0.5
Винд Жонас 5 0.36
Стаге Йенс 5 0.36
Дикс Кевин 2 0.14
Дарами Мохаммед 2 0.14
Бовинг Виллиам 1 0.07
Зека Карлос 1 0.07
Лерагер Лукас 1 0.07
Хочолава Давид 1 0.07
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.07
Вильчек Камиль 1 0.07
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.07
Кристансен Виктор 0 0
Фальк Расмус 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Engel 2 0.14
Эммануилидис Димитриос 2 0.14
Фагир Вахид 2 0.14
Понсе Андрес 1 0.07
Джорджевич Лука 1 0.07
Колингер Денис 1 0.07
Соуза Аллан II 1 (1) 0.07
Скооп Якоб 0 0
Ямга Кевин 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Кустович Кевин 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 6 0
Бойлесен Николай 3 1
Зека Карлос 4 0
Лерагер Лукас 4 0
Дикс Кевин 2 0
Стаге Йенс 2 0
Винд Жонас 2 0
Нельссон Виктор 1 0
Грабара Камил 1 0
Биэл Пеп 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Кристансен Виктор 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 6 0
Эзатолахи Саид 5 0
Муколли Арбнор 4 0
Опоку Джером 2 1
Соуза Аллан II 3 0
Манджрекар Джеймс 3 0
Ханссон Халлюр 2 0
Фагир Вахид 2 0
Скооп Якоб 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Hans Hollsberg 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
75%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

5
18
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
4
22%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
1
20%
2
11%
31-45
2
40%
2
11%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
8
44%
76-90

Забито

17
6
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
12%
1
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
4
67%
31-45
5
29%
29%
1
17%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
6
40%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
4
67%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

27
10
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
3
11%
1
10%
1-15
4
15%
1
10%
16-30
3
11%
4
40%
31-45
7
26%
4
40%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
5
19%
0
0%
76-90

Пропущено

11
33
4 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 13
0
0%
6
18%
1-15
2
18%
8
24%
16-30
2
18%
5
15%
31-45
6
55%
3
9%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1
Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Копенгаген - Брондбю 4:2 Локомотив Пловдив - Копенгаген 1:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Торпедо-БелАЗ - Копенгаген 0:5
Вайле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0
Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0 Vordingborg - Вайле 0:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Нордшелланн - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 Вайле - Брондбю 2:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Вайле - Раннерс 0:2 Вайле - Любек 1:0 Вайле - Эсбьерг 5:1 Вайле - Ольборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 14 11 1 2 29 - 10 34
2. Копенгаген 2:0 14 8 4 2 29 - 11 28
3. Ольборг 14 7 3 4 22 - 15 24
4. Раннерс 14 7 3 4 18 - 16 24
5. Силькеборг 13 4 7 2 18 - 14 19
6. Брондбю 13 4 6 3 19 - 18 18
7. Оденсе 13 3 6 4 20 - 19 15
8. Виборг 13 3 6 4 20 - 21 15
9. Орхус 13 4 3 6 10 - 17 15
10. Нордшелланн 14 4 2 8 17 - 26 14
11. Сённерйюск 13 2 3 8 8 - 20 9
12. Вайле 0:2 14 1 2 11 11 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Ольборг 6 4 0 2 12 - 7 12
4. Силькеборг 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Копенгаген 2:0 7 3 3 1 11 - 6 12
6. Раннерс 8 3 3 2 9 - 10 12
7. Орхус 7 3 2 2 8 - 8 11
8. Нордшелланн 7 2 2 3 10 - 13 8
9. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Сённерйюск 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 0:2 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 5 1 1 11 - 5 16
2. Копенгаген 2:0 7 5 1 1 18 - 5 16
3. Ольборг 8 3 3 2 10 - 8 12
4. Раннерс 6 4 0 2 9 - 6 12
5. Виборг 7 2 4 1 13 - 12 10
6. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
7. Оденсе 7 1 4 2 8 - 11 7
8. Нордшелланн 7 2 0 5 7 - 13 6
9. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 6 1 1 4 2 - 9 4
11. Сённерйюск 7 0 1 6 3 - 13 1
12. Вайле 0:2 7 0 0 7 4 - 20 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Вайле
1.38
9.75
8.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Копенгаген 2:0 Вайле онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 