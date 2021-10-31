Дания: Суперлига Дании 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Паркен Зрители: 18941
1:0
16' ГолСтаге Йенс
27' Желтая карточкаКолингер Денис
2:0
29' ГолХаральдссон Хакон-Арнар
37' Желтая карточкаХанссон Халлюр
62' Желтая карточкаАнкерсен Петер
63' Желтая карточкаLukas Engel
3:0
63' ПенальтиВинд Жонас
87' Желтая карточкаБиэл Пеп
16
Биэл
Пеп
23
Винд
Жонас
20
Скооп
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза АлланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Фофана АдамаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
2 Heron
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
1:0
27'
29'
37'
62'
63'
63'
3:0
87'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
История личных встреч
Копенгаген
Вайле
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|7
|0.5
|Винд Жонас
|6 (1)
|0.43
|Стаге Йенс
|5
|0.36
|Дикс Кевин
|2
|0.14
|Дарами Мохаммед
|2
|0.14
|Бовинг Виллиам
|1
|0.07
|Зека Карлос
|1
|0.07
|Лерагер Лукас
|1
|0.07
|Хочолава Давид
|1
|0.07
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.07
|Вильчек Камиль
|1
|0.07
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.07
|Кристансен Виктор
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Engel
|2
|0.14
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.14
|Фагир Вахид
|2
|0.14
|Понсе Андрес
|1
|0.07
|Джорджевич Лука
|1
|0.07
|Колингер Денис
|1
|0.07
|Соуза Аллан II
|1 (1)
|0.07
|Скооп Якоб
|0
|0
|Ямга Кевин
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
|Кустович Кевин
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хочолава Давид
|6
|0
|Бойлесен Николай
|3
|1
|Зека Карлос
|4
|0
|Лерагер Лукас
|4
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Стаге Йенс
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Винд Жонас
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Грабара Камил
|1
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Кристансен Виктор
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колингер Денис
|6
|0
|Эзатолахи Саид
|5
|0
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Опоку Джером
|2
|1
|Соуза Аллан II
|3
|0
|Манджрекар Джеймс
|3
|0
|Ханссон Халлюр
|2
|0
|Фагир Вахид
|2
|0
|Скооп Якоб
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Lukas Engel
|1
|0
|Hans Hollsberg
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
75%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
5
21
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
4
19%
1-15
1
20%
4
19%
16-30
1
20%
2
10%
31-45
2
40%
2
10%
46-60
1
20%
1
5%
61-75
0
0%
8
38%
76-90
Забито
17
6
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
2
12%
1
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
4
67%
31-45
5
29%
29%
1
17%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
6
40%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
4
67%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Забито
30
10
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 2
2 Не забивали 7
3
10%
1
10%
1-15
6
20%
1
10%
16-30
3
10%
4
40%
31-45
7
23%
4
40%
46-60
6
20%
0
0%
61-75
5
17%
0
0%
76-90
Пропущено
11
36
4 В 1-м тайме 21
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 12
7 Не пропускали 14
0
0%
6
17%
1-15
2
18%
10
28%
16-30
2
18%
5
14%
31-45
6
55%
3
8%
46-60
1
9%
1
3%
61-75
0
0%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1
Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Копенгаген - Брондбю 4:2 Локомотив Пловдив - Копенгаген 1:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Торпедо-БелАЗ - Копенгаген 0:5
Вайле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0
Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0 Vordingborg - Вайле 0:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Нордшелланн - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 Вайле - Брондбю 2:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Вайле - Раннерс 0:2 Вайле - Любек 1:0 Вайле - Эсбьерг 5:1 Вайле - Ольборг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|14
|11
|1
|2
|29 - 10
|34
|2.
|Копенгаген
|14
|8
|4
|2
|30 - 11
|28
|3.
|Ольборг
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|4.
|Раннерс
|14
|7
|3
|4
|18 - 16
|24
|5.
|Силькеборг
|13
|4
|7
|2
|18 - 14
|19
|6.
|Брондбю
|0:0
|14
|4
|7
|3
|19 - 18
|19
|7.
|Виборг
|0:0
|14
|3
|7
|4
|20 - 21
|16
|8.
|Оденсе
|13
|3
|6
|4
|20 - 19
|15
|9.
|Орхус
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|10.
|Нордшелланн
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Сённерйюск
|13
|2
|3
|8
|8 - 20
|9
|12.
|Вайле
|14
|1
|2
|11
|11 - 35
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|7
|6
|0
|1
|18 - 5
|18
|2.
|Брондбю
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Ольборг
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|4.
|Копенгаген
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|5.
|Силькеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Раннерс
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|7.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|Нордшелланн
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|9.
|Оденсе
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|10.
|Сённерйюск
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виборг
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|12.
|Вайле
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|2.
|Копенгаген
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|Ольборг
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Раннерс
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|5.
|Виборг
|0:0
|7
|2
|4
|1
|13 - 12
|10
|6.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|7.
|Оденсе
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|8.
|Нордшелланн
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|9.
|Брондбю
|0:0
|7
|0
|5
|2
|8 - 11
|5
|10.
|Орхус
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|11.
|Сённерйюск
|7
|0
|1
|6
|3 - 13
|1
|12.
|Вайле
|7
|0
|0
|7
|4 - 21
|0