Уильям Бовинг нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Уильям Бовинг уходит с поля и его заменяет Вальдемар Лунд

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Стаге Йенс из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

43' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Уильям Бовинг нанес удар, мяч был парирован, но Стен Грютебуст не удержал его в руках.

42' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды Вайле вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Копенгаген

38' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

37' Ханссон Халлюр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Удар от ворот произведет Вайле

36' Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' После удара головой, который сделал Винд Жонас мяч выносится вратарем на угловой

29' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Колингер Денис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Хенриксен Тобиас наказан за толчок Уильям Бовинг

23' Уильям Бовинг из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

23' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Уильям Бовинг из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

22' Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Дикс Кевин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

17' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Уильям Бовинг сделал результативную передачу.

16' Г О О О О Л - Стаге Йенс забивает с левой ноги!

16' Уильям Бовинг из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.

15' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

15' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

14' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Отличные скиллы показывает Дикс Кевин , обводя своих соперников

12' Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Уильям Бовинг нанес удар, но тот был заблокирован.

10' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Копенгаген

9' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Удар от ворот произведет Вайле

8' Винд Жонас из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

6' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Уильям Бовинг из команды Копенгаген отдал передачу, которая была заблокирована.

3' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Копенгаген

1' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Вайле начинает с центра поля