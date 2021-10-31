Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Энерги Виборг Арена
39' Желтая карточкаMads Lauritsen
42' Желтая карточкаПутрос Франс Диа
17
Jacob
Bonde
14
Леманс
Клинт
23
Younes
Bakiz
14
Менса
Кевин
25
Слимане
Анис
15
Риверос
Блас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jacob BondeПолузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Younes BakizНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Mads AaquistЗащитник
-
30 Ibrahim SaidНападающий
-
-
-
21 Sofus Berger
-
31 Tobias Bech
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
39'
42'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
История личных встреч
Виборг
Брондбю
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Groenning
|4
|0.29
|Jacob Bonde
|3 (2)
|0.21
|Лонвейк Джастин
|2
|0.14
|Mads Lauritsen
|2
|0.14
|Крамер Ларс II
|2
|0.14
|Younes Bakiz
|2
|0.14
|Christian Soerensen II
|1
|0.07
|Ibrahim Said
|1
|0.07
|Jeppe Groenning
|1
|0.07
|Леманс Клинт
|1
|0.07
|Tobias Bech
|0
|0
|Sofus Berger
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|7
|0.5
|Каппис Кристиан
|2
|0.14
|Хедлунд Симон
|1
|0.07
|Слимане Анис
|1
|0.07
|Радошевич Йосип
|1
|0.07
|Рустед Сигурд
|1
|0.07
|Бруус Андреас
|1
|0.07
|Менса Кевин
|1
|0.07
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.07
|Френнруп Мортен
|1
|0.07
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.07
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Ларс II
|4
|0
|Путрос Франс Диа
|3
|0
|Mads Lauritsen
|3
|0
|Christian Soerensen II
|3
|0
|Jeppe Groenning
|3
|0
|Jacob Bonde
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Ibrahim Said
|2
|0
|Sebastian Groenning
|2
|0
|Younes Bakiz
|2
|0
|Tobias Bech
|2
|0
|Jeff Mensah
|1
|0
|Грот Джей-Рой
|1
|0
|Sofus Berger
|1
|0
|Lucas Lund Pedersen
|1
|0
|Lars Friis
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Кевин
|3
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Бруус Андреас
|3
|0
|Шиембе Кевин
|3
|0
|Хедлунд Симон
|2
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Френнруп Мортен
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
29%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
43%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Забито
19
18
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
4
21%
2
11%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
4
21%
4
22%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
3
16%
4
22%
76-90
Пропущено
22
19
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
5%
3
16%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
5
23%
3
16%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
5
23%
3
16%
61-75
7
32%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1
Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Виборг - Раннерс 1:2 Силькеборг - Виборг 4:1 Виборг - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Виборг 1:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Раннерс 4:4 Сённерйюск - Виборг 1:4 Ольборг - Виборг 2:2 Виборг - Кёге 4:0 Фредерисия - Виборг 0:3 Эсбьерг - Виборг 0:4
Брондбю
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2
Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Копенгаген - Брондбю 4:2 Вайле - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:1 Орхус - Брондбю 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|14
|11
|1
|2
|29 - 10
|34
|2.
|Копенгаген
|14
|8
|4
|2
|30 - 11
|28
|3.
|Ольборг
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|4.
|Раннерс
|14
|7
|3
|4
|18 - 16
|24
|5.
|Силькеборг
|13
|4
|7
|2
|18 - 14
|19
|6.
|Брондбю
|0:0
|14
|4
|7
|3
|19 - 18
|19
|7.
|Виборг
|0:0
|14
|3
|7
|4
|20 - 21
|16
|8.
|Оденсе
|13
|3
|6
|4
|20 - 19
|15
|9.
|Орхус
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|10.
|Нордшелланн
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Сённерйюск
|13
|2
|3
|8
|8 - 20
|9
|12.
|Вайле
|14
|1
|2
|11
|11 - 35
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|7
|6
|0
|1
|18 - 5
|18
|2.
|Брондбю
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Ольборг
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|4.
|Копенгаген
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|5.
|Силькеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Раннерс
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|7.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|Нордшелланн
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|9.
|Оденсе
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|10.
|Сённерйюск
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виборг
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|12.
|Вайле
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|2.
|Копенгаген
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|Ольборг
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Раннерс
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|5.
|Виборг
|0:0
|7
|2
|4
|1
|13 - 12
|10
|6.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|7.
|Оденсе
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|8.
|Нордшелланн
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|9.
|Брондбю
|0:0
|7
|0
|5
|2
|8 - 11
|5
|10.
|Орхус
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|11.
|Сённерйюск
|7
|0
|1
|6
|3 - 13
|1
|12.
|Вайле
|7
|0
|0
|7
|4 - 21
|0