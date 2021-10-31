Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Лонвейк Джастин из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

41' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Мадс Лаурицен получил желтую карточку от судьи

38' Андерсен Миккель взял и забрал мяч на выходе

36' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Крамер Ларс II нанес удар головой, но Томас Миккельсен спокойно отбил мяч.

35' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Удар от ворот произведет Виборг

32' Дивкович Марко не смог попасть в створ ударом издали

31' Хедлунд Симон пробует нанести удар издали, но Миккель Андерсен держит все под контролем

31' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' ШТАНГА! Так было близко к голу - Слимане Анис нанес удар в каркас ворот!

27' Андерсен Миккель взял и забрал мяч на выходе

26' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Дивкович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Гости сейчас реально начинают давить соперника

17' Дивкович Марко нанес удар, мяч был парирован, но Миккель Андерсен не удержал его в руках.

16' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Брондбю

15' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

14' Удар от ворот произведет Брондбю

14' Отличные скиллы показывает Юнес Бакиз , обводя своих соперников

13' Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе

13' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

11' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Якоб Бонд из команды Виборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Брондбю

9' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Хорошую попытку сделал Хедлунд Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Дивкович Марко нанес удар, мяч был парирован, но Миккель Андерсен не удержал его в руках.

4' Опасность! Менса Кевин из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

3' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Брондбю начинает с центра поля