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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Виборг
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 7724
Брондбю
0'
39' Желтая карточка
Mads Lauritsen
42' Желтая карточка
Путрос Франс Диа
57' Желтая карточка
Слимане Анис
67' Желтая карточка
Рустед Сигурд
0:1
86' Гол
Каппис Кристиан
90'+4
16
Андерсен
Миккель
5
Путрос
Франс
Диа
6
Крамер
Ларс
II
3
Mads
Lauritsen
7
Christian
Soerensen
II
17
Jacob
Bonde
14
Леманс
Клинт
8
Лонвейк
Джастин
11
Грот
Джей-Рой
9
Sebastian
Groenning
23
Younes
Bakiz
16
Миккельсен
Томас
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
14
Менса
Кевин
19
Френнруп
Мортен
22
Радошевич
Йосип
25
Слимане
Анис
15
Риверос
Блас
24
Дивкович
Марко
27
Хедлунд
Симон
Виборг
4-3-3
Брондбю
3-5-2

Ход матча

39'
Mads Lauritsen
 
42'
Путрос Франс Диа
 
57'
 
Слимане Анис
64'
 
Бруус Андреас
Риверос Блас
67'
 
Рустед Сигурд
68'
Tobias Bech
Грот Джей-Рой
 
69'
Ibrahim Said
Леманс Клинт
 
76'
 
Павлович Андрия
Дивкович Марко
77'
 
Каппис Кристиан
Радошевич Йосип
86'
0:1
Каппис Кристиан
(Хедлунд Симон)
87'
Sofus Berger
Younes Bakiz
 
87'
Mads Aaquist
Лонвейк Джастин
 
90'
 
Греве Матиас
Хедлунд Симон
90'
Alassana Jatta
Путрос Франс Диа
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Виборг
Брондбю

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

СД
1:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
0:2
СД
0:4
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:2
СЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Groenning 4 0.29
Jacob Bonde 3 (2) 0.21
Лонвейк Джастин 2 0.14
Mads Lauritsen 2 0.14
Крамер Ларс II 2 0.14
Younes Bakiz 2 0.14
Christian Soerensen II 1 0.07
Ibrahim Said 1 0.07
Jeppe Groenning 1 0.07
Леманс Клинт 1 0.07
Tobias Bech 0 0
Sofus Berger 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 7 0.5
Каппис Кристиан 3 0.21
Хедлунд Симон 1 0.07
Слимане Анис 1 0.07
Радошевич Йосип 1 0.07
Рустед Сигурд 1 0.07
Бруус Андреас 1 0.07
Менса Кевин 1 0.07
Бёркеейет Тобиас 1 0.07
Френнруп Мортен 1 0.07
Махсо Андреас 1 (1) 0.07
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Греве Матиас 0 0
Риверос Блас 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Ларс II 4 0
Путрос Франс Диа 3 0
Mads Lauritsen 3 0
Christian Soerensen II 3 0
Jeppe Groenning 3 0
Jacob Bonde 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Ibrahim Said 2 0
Sebastian Groenning 2 0
Younes Bakiz 2 0
Tobias Bech 2 0
Jeff Mensah 1 0
Грот Джей-Рой 1 0
Sofus Berger 1 0
Lucas Lund Pedersen 1 0
Lars Friis 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рустед Сигурд 4 0
Менса Кевин 3 0
Бруус Андреас 3 0
Шиембе Кевин 3 0
Слимане Анис 3 0
Хедлунд Симон 2 0
Махсо Андреас 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Радошевич Йосип 1 0
Греве Матиас 1 0
Уре Микаэль 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Скиппер Антон 1 0
Нильс Фредериксен 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
29%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
43%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Забито

19
19
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
4
21%
2
11%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
3
16%
5
26%
76-90

Пропущено

23
19
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
4%
3
16%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
5
22%
3
16%
31-45
1
4%
4
21%
46-60
5
22%
3
16%
61-75
8
35%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1
Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Виборг - Раннерс 1:2 Силькеборг - Виборг 4:1 Виборг - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Виборг 1:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Раннерс 4:4 Сённерйюск - Виборг 1:4 Ольборг - Виборг 2:2 Виборг - Кёге 4:0 Фредерисия - Виборг 0:3 Эсбьерг - Виборг 0:4
Брондбю
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2
Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Копенгаген - Брондбю 4:2 Вайле - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:1 Орхус - Брондбю 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 14 11 1 2 29 - 10 34
2. Копенгаген 14 8 4 2 30 - 11 28
3. Ольборг 14 7 3 4 22 - 15 24
4. Раннерс 14 7 3 4 18 - 16 24
5. Силькеборг 1:0 14 5 7 2 19 - 14 22
6. Брондбю 14 5 6 3 20 - 18 21
7. Оденсе 13 3 6 4 20 - 19 15
8. Виборг 14 3 6 5 20 - 22 15
9. Орхус 13 4 3 6 10 - 17 15
10. Нордшелланн 14 4 2 8 17 - 26 14
11. Сённерйюск 0:1 14 2 3 9 8 - 21 9
12. Вайле 14 1 2 11 11 - 35 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Ольборг 6 4 0 2 12 - 7 12
4. Копенгаген 7 3 3 1 12 - 6 12
5. Силькеборг 1:0 7 3 3 1 11 - 6 12
6. Раннерс 8 3 3 2 9 - 10 12
7. Орхус 7 3 2 2 8 - 8 11
8. Нордшелланн 7 2 2 3 10 - 13 8
9. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Сённерйюск 0:1 7 2 2 3 5 - 8 8
11. Виборг 7 1 2 4 7 - 10 5
12. Вайле 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 5 1 1 11 - 5 16
2. Копенгаген 7 5 1 1 18 - 5 16
3. Ольборг 8 3 3 2 10 - 8 12
4. Раннерс 6 4 0 2 9 - 6 12
5. Силькеборг 1:0 7 2 4 1 8 - 8 10
6. Виборг 7 2 4 1 13 - 12 10
7. Брондбю 7 1 4 2 9 - 11 7
8. Оденсе 7 1 4 2 8 - 11 7
9. Нордшелланн 7 2 0 5 7 - 13 6
10. Орхус 6 1 1 4 2 - 9 4
11. Сённерйюск 0:1 7 0 1 6 3 - 13 1
12. Вайле 7 0 0 7 4 - 21 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виборг 0:1 Брондбю онлайн




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