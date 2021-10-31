  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2021-2022

Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Нордшелланн
0:1
Второй тайм: 66'

Стадион:
Ольборг
0'
45' Желтая карточка
Кристенсен Магнус
0:1
45' Пенальти
Фоссум Ивер
54' Желтая карточка
Фресе Мартин
66'
16
Emmanuel
Ogura
2
Тюкосен
Мадс
30
Jonas
Jensen-Abbew
5
Фресе
Мартин
23
Вилладсен
Оливер
6
Кристенсен
Якоб
8
Андерсен
Магнус
II
27
Свенссон
Даниэль
14
Фрэнсис
Абу
22
Антман
Оливер
7
Andreas
Schjelderup
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
16
Кристенсен
Магнус
35
Marcus
Hannesbo
8
Фоссум
Ивер
17
Куск
Каспер
9
Макарич
Милан
Нордшелланн
3-4-1-2
Ольборг
3-4-1-2

Ход матча

18'
 
Хагельскьер Андерс
Гранли Даниэль
45'
 
Кристенсен Магнус
45'
0:1
Фоссум Ивер
54'
Фресе Мартин
 
59'
Воледзи Максвелл
Фресе Мартин
 
59'
Саймон Адингра
Andreas Schjelderup
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Нордшелланн
Ольборг

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
40.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 17 побед

43 матча

34.9%
32.6%
32.5%
15 побед 14 ничьих 14 побед

Первый тайм

37.2%
41.9%
20.9%
16 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.6%
34.9%
39.5%
11 побед 15 ничьих 17 побед

История матчей

СД
2:1
СД
2:2
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:4
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
3:2
СД
1:1
СД
1:2
ТМК
1:2
СД
1:0
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
1:2
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
1:2
СЛ
3:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:1
К
1:2
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 4 0.29
Вилладсен Оливер 3 0.21
Andreas Schjelderup 3 (2) 0.21
Антман Оливер 2 (1) 0.14
Фресе Мартин 1 0.07
Хансен Киан 1 0.07
Тюкосен Мадс 1 0.07
Диоманде Мохаммед 1 0.07
Adamo Nagalo 1 0.07
Lasso Coulibaly 0 0
Leo Walta 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фоссум Ивер 6 (1) 0.43
Андреасен Лука 4 0.29
Макарич Милан 3 0.21
Куск Каспер 2 0.14
Теландер Расмус 2 0.14
Феррейра Педру 2 0.14
Росс Матиас 1 0.07
Хагельскьер Андерс 1 0.07
Паллесен Кристоффер 0 0
Frederik Boersting 0 0
Альманн Якоб 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Фрэнсис Абу 2 1
Lasso Coulibaly 3 0
Андерсен Магнус II 2 0
Воледзи Максвелл 2 0
Ннамани Эмека 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Тюкосен Мадс 1 0
Фресе Мартин 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Andreas Schjelderup 1 0
Саймон Адингра 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Педру 5 0
Альманн Якоб 4 0
Кристенсен Магнус 4 0
Теландер Расмус 3 0
Росс Матиас 3 0
Хёйхольт Мальте 3 0
Паллесен Кристоффер 2 0
Frederik Boersting 2 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
5
50%
2
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Забито

8
12
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
25%
2
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
4
33%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Забито

19
20
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
6
32%
2
10%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
3
16%
5
25%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
3
16%
3
15%
76-90

Пропущено

22
15
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
18%
3
20%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
7
32%
3
20%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
3
14%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1
Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Вайле 3:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Орхус 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Витесс - Нордшелланн 0:5 Орхус - Нордшелланн 0:1 Брондбю - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Раннерс 2:1 Орхус - Нордшелланн 3:1
Ольборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0
Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Вайле - Ольборг 0:1 Ольборг - Орхус 2:0 Силькеборг - Ольборг 0:0 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Ольборг - Орхус 1:0 Вайле - Ольборг 1:1 Ольборг - Эсбьерг 0:0 Ольборг - Виборг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3:1 14 11 1 2 29 - 10 34
2. Копенгаген 13 7 4 2 27 - 11 25
3. Ольборг 1:0 14 7 3 4 21 - 15 24
4. Раннерс 1:3 14 7 3 4 18 - 16 24
5. Силькеборг 13 4 7 2 18 - 14 19
6. Брондбю 13 4 6 3 19 - 18 18
7. Оденсе 13 3 6 4 20 - 19 15
8. Виборг 13 3 6 4 20 - 21 15
9. Орхус 13 4 3 6 10 - 17 15
10. Нордшелланн 0:1 14 4 2 8 17 - 25 14
11. Сённерйюск 13 2 3 8 8 - 20 9
12. Вайле 13 1 2 10 11 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3:1 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Ольборг 1:0 6 4 0 2 12 - 7 12
4. Силькеборг 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Раннерс 1:3 8 3 3 2 9 - 10 12
6. Орхус 7 3 2 2 8 - 8 11
7. Копенгаген 6 2 3 1 9 - 6 9
8. Нордшелланн 0:1 7 2 2 3 10 - 12 8
9. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Сённерйюск 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3:1 7 5 1 1 11 - 5 16
2. Копенгаген 7 5 1 1 18 - 5 16
3. Ольборг 1:0 8 3 3 2 9 - 8 12
4. Раннерс 1:3 6 4 0 2 9 - 6 12
5. Виборг 7 2 4 1 13 - 12 10
6. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
7. Оденсе 7 1 4 2 8 - 11 7
8. Нордшелланн 0:1 7 2 0 5 7 - 13 6
9. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 6 1 1 4 2 - 9 4
11. Сённерйюск 7 0 1 6 3 - 13 1
12. Вайле 6 0 0 6 4 - 18 0
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 52'
    Emmanuel Ogura выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Маркус Ханнесбо из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О О Л - Фоссум Ивер из команды Ольборг забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Emmanuel Ogura прыгнул не в ту сторону.
  • Фол, нарушение
    50'
    Фресе Мартин задерживает мяч рукой
  • 49'
    После проверки VAR судья изменил решение - Ольборг пробьет пенальти!
  • 48'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Желтая карточка
    47'
    Судья подбегает и показывает Кристенсен Магнус из команды Ольборг отложенную желтую карточку за фол.
  • 47'
    Опасность предотвращена - Теландер Расмус из команды Ольборг вступил в отбор удачно
  • 47'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 46'
    Йонас Йенсен-Эббью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Хагельскьер Андерс из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Ольборг: 48%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Паллесен Кристоффер
  • 45'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 43'
    Йонас Йенсен-Эббью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Ольборг: 47%.
  • 41'
    Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе
  • 41'
    Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Йонас Йенсен-Эббью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Паллесен Кристоффер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Emmanuel Ogura выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Фоссум Ивер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    41'
    Игрок команды Норшеланн совершает фол
  • 40'
    Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 39'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    38'
    Росс Матиас из команды Ольборг заходит слишком далеко, он валит Андреас Шельдеруп.
  • Фол, нарушение
    37'
    Кристенсен Магнус наказан за толчок Андерсен Магнус II
  • 37'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 37'
    Какой промах! Теландер Расмус имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 37'
    Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    36'
    Антман Оливер наказан за толчок Теландер Расмус
  • 36'
    Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Ольборг: 51%.
  • Офсайд
    35'
    Макарич Милан из команды Ольборг в офсайде
  • 35'
    Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 34'
    Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
  • 34'
    Фресе Мартин делает длинную передачу вперед
  • 33'
    Кристенсен Магнус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Даниэль Свенссон из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 33'
    Паллесен Кристоффер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    33'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 32'
    Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Ольборг: 52%.
  • 32'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 32'
    Игрок Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 32'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает отличный кросс...
  • 32'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 32'
    Фоссум Ивер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 31'
    Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 30'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 30'
    Росс Матиас делает длинную передачу вперед
  • Травма, повреждение
    29'
    Андерсен Магнус II возвращается на поле.
  • 29'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    29'
    Ох, нехорошо это выглядит. Андерсен Магнус II получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    28'
    Андерсен Магнус II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    27'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 27'
    Опасность предотвращена - Росс Матиас из команды Ольборг вступил в отбор удачно
  • 26'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе
  • 25'
    Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 25'
    Куск Каспер из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Антман Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 24'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 23'
    Куск Каспер из команды Ольборг делает неудачный навес.
  • 22'
    Ольборг пытается что-то создать.
  • 21'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 20'
    Какой промах! Куск Каспер имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 20'
    Паллесен Кристоффер из команды Ольборг делает отличный кросс...
  • 20'
    Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Ольборг: 43%.
  • 20'
    Гости сейчас реально начинают давить соперника
  • 19'
    Росс Матиас из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Матч возобновлен
  • 18'
    Гранли Даниэль получил травму и заменен. Хагельскьер Андерс выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    18'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гранли Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    18'
    Гранли Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    18'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн в офсайде
  • Офсайд
    17'
    Теландер Расмус из команды Ольборг в офсайде
  • 17'
    Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе
  • 17'
    Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    16'
    Назначен штрафной. Пострадал Макарич Милан, его свалил Фресе Мартин.
  • 15'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Антман Оливер из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Ольборг: 39%.
  • Травма, повреждение
    15'
    Гранли Даниэль возвращается на поле.
  • 14'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    14'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гранли Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    13'
    Гранли Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Ольборг выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 12'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Даниэль Свенссон нанес удар в каркас ворот!
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Маркус Ханнесбо из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Андреас Шельдеруп
  • 11'
    Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 10'
    Антман Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Тюкосен Мадс делает длинную передачу вперед
  • 7'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 6'
    Ольборг контролирует мяч.
  • Офсайд
    5'
    Паллесен Кристоффер из команды Ольборг в офсайде
  • 5'
    Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Ольборг: 42%.
  • 4'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Гранли Даниэль из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Ольборг выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Даниэль Свенссон не смог попасть в створ ударом издали
  • 3'
    Макарич Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 2'
    Маркус Ханнесбо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 2'
    Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 1'
    Опасность предотвращена - Теландер Расмус из команды Ольборг вступил в отбор удачно
  • 1'
    Отличные скиллы показывает Антман Оливер, обводя своих соперников
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Ольборг
9.59
4.18
2.34
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нордшелланн 0:1 Ольборг онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 