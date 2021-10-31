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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Нордшелланн
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 2511
Ольборг
0'
45' Желтая карточка
Кристенсен Магнус
0:1
45' Пенальти
Фоссум Ивер
54' Желтая карточка
Фресе Мартин
70' Желтая карточка
Тюкосен Мадс
0:2
71' Гол
Прица Тим
90' Желтая карточка
Бредаль Андреас
90'+6
16
Emmanuel
Ogura
2
Тюкосен
Мадс
30
Jonas
Jensen-Abbew
5
Фресе
Мартин
23
Вилладсен
Оливер
6
Кристенсен
Якоб
8
Андерсен
Магнус
II
27
Свенссон
Даниэль
14
Фрэнсис
Абу
22
Антман
Оливер
7
Andreas
Schjelderup
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
16
Кристенсен
Магнус
35
Marcus
Hannesbo
8
Фоссум
Ивер
17
Куск
Каспер
9
Макарич
Милан
Нордшелланн
3-4-1-2
Ольборг
3-4-1-2

Ход матча

18'
 
Хагельскьер Андерс
Гранли Даниэль
45'
 
Кристенсен Магнус
45'
0:1
Фоссум Ивер
54'
Фресе Мартин
 
59'
Воледзи Максвелл
Фресе Мартин
 
59'
Саймон Адингра
Andreas Schjelderup
 
67'
 
Frederik Boersting
Marcus Hannesbo
67'
 
Прица Тим
Макарич Милан
67'
 
Андреасен Лука
Кристенсен Магнус
70'
Тюкосен Мадс
 
71'
Бредаль Андреас
Фрэнсис Абу
 
71'
0:2
Прица Тим
79'
Leo Walta
Кристенсен Якоб
 
79'
Lasso Coulibaly
Андерсен Магнус
 
87'
 
Трайковски Александар
Куск Каспер
90'
Бредаль Андреас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

История личных встреч

Нордшелланн
Ольборг

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
40.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 17 побед

43 матча

34.9%
32.6%
32.5%
15 побед 14 ничьих 14 побед

Первый тайм

37.2%
41.9%
20.9%
16 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.6%
34.9%
39.5%
11 побед 15 ничьих 17 побед

История матчей

СД
2:1
СД
2:2
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:4
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
3:2
СД
1:1
СД
1:2
ТМК
1:2
СД
1:0
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
1:2
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
1:2
СЛ
3:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:1
К
1:2
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 4 0.29
Вилладсен Оливер 3 0.21
Andreas Schjelderup 3 (2) 0.21
Антман Оливер 2 (1) 0.14
Фресе Мартин 1 0.07
Хансен Киан 1 0.07
Тюкосен Мадс 1 0.07
Диоманде Мохаммед 1 0.07
Adamo Nagalo 1 0.07
Lasso Coulibaly 0 0
Leo Walta 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фоссум Ивер 6 (1) 0.43
Андреасен Лука 4 0.29
Макарич Милан 3 0.21
Куск Каспер 2 0.14
Теландер Расмус 2 0.14
Феррейра Педру 2 0.14
Росс Матиас 1 0.07
Прица Тим 1 0.07
Хагельскьер Андерс 1 0.07
Паллесен Кристоффер 0 0
Frederik Boersting 0 0
Альманн Якоб 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Фрэнсис Абу 2 1
Lasso Coulibaly 3 0
Тюкосен Мадс 2 0
Андерсен Магнус II 2 0
Фресе Мартин 2 0
Воледзи Максвелл 2 0
Ннамани Эмека 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Кристенсен Якоб 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Бредаль Андреас 1 0
Andreas Schjelderup 1 0
Саймон Адингра 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Педру 5 0
Альманн Якоб 4 0
Кристенсен Магнус 4 0
Теландер Расмус 3 0
Росс Матиас 3 0
Хёйхольт Мальте 3 0
Паллесен Кристоффер 2 0
Frederik Boersting 2 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Пропущено

12
8
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
5
42%
2
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Забито

8
12
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
25%
2
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
4
33%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Забито

19
22
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
6
32%
2
9%
1-15
4
21%
2
9%
16-30
2
11%
7
32%
31-45
3
16%
5
23%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
3
16%
3
14%
76-90

Пропущено

24
15
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
17%
3
20%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
7
29%
29%
3
20%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
3
13%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1
Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Вайле 3:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Орхус 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Витесс - Нордшелланн 0:5 Орхус - Нордшелланн 0:1 Брондбю - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Раннерс 2:1 Орхус - Нордшелланн 3:1
Ольборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0
Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Вайле - Ольборг 0:1 Ольборг - Орхус 2:0 Силькеборг - Ольборг 0:0 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Ольборг - Орхус 1:0 Вайле - Ольборг 1:1 Ольборг - Эсбьерг 0:0 Ольборг - Виборг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 14 11 1 2 29 - 10 34
2. Копенгаген 2:0 14 8 4 2 29 - 11 28
3. Ольборг 14 7 3 4 22 - 15 24
4. Раннерс 14 7 3 4 18 - 16 24
5. Силькеборг 13 4 7 2 18 - 14 19
6. Брондбю 13 4 6 3 19 - 18 18
7. Оденсе 13 3 6 4 20 - 19 15
8. Виборг 13 3 6 4 20 - 21 15
9. Орхус 13 4 3 6 10 - 17 15
10. Нордшелланн 14 4 2 8 17 - 26 14
11. Сённерйюск 13 2 3 8 8 - 20 9
12. Вайле 0:2 14 1 2 11 11 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Ольборг 6 4 0 2 12 - 7 12
4. Силькеборг 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Копенгаген 2:0 7 3 3 1 11 - 6 12
6. Раннерс 8 3 3 2 9 - 10 12
7. Орхус 7 3 2 2 8 - 8 11
8. Нордшелланн 7 2 2 3 10 - 13 8
9. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Сённерйюск 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 0:2 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 5 1 1 11 - 5 16
2. Копенгаген 2:0 7 5 1 1 18 - 5 16
3. Ольборг 8 3 3 2 10 - 8 12
4. Раннерс 6 4 0 2 9 - 6 12
5. Виборг 7 2 4 1 13 - 12 10
6. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
7. Оденсе 7 1 4 2 8 - 11 7
8. Нордшелланн 7 2 0 5 7 - 13 6
9. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 6 1 1 4 2 - 9 4
11. Сённерйюск 7 0 1 6 3 - 13 1
12. Вайле 0:2 7 0 0 7 4 - 20 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    96'
    Бредаль Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    96'
    Бредаль Андреас упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Хёйхольт Мальте из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
  • 95'
    Фредерик Бурстеринг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    95'
    Лео Вальта из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 95'
    Опасность предотвращена - Хагельскьер Андерс из команды Ольборг вступил в отбор удачно
  • 94'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • Угловой
    94'
    Андреасен Лука из команды Ольборг разыграл угловой с правого угла.
  • 94'
    Опасность предотвращена - Лео Вальта из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
  • 93'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Отличные скиллы показывает Андреасен Лука, обводя своих соперников
  • 93'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 91'
    Ольборг контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Ольборг: 41%.
  • 90'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    90'
    Лео Вальта из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 89'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 89'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 88'
    Сегодняшная посещаемость составляет 2511 болельщиков
  • 87'
    Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Трайковски Александар
  • Фол, нарушение
    87'
    Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Паллесен Кристоффер
  • 87'
    Вилладсен Оливер нанес удар, мяч был парирован, но Джейкоб Ринн не удержал его в руках.
  • 87'
    Лассо Кулибали имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 87'
    Вратарь парирует удар, который нанес Саймон Адингра, и мяч снова в игре
  • 85'
    Лео Вальта из команды Норшеланн пасует в штрафную, но Ринне Якоб выходит и ловит мяч.
  • 85'
    Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Ольборг: 43%.
  • 84'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 83'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 83'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 82'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 82'
    Тюкосен Мадс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 81'
    Ольборг выполняет удар от ворот.
  • 80'
    Лассо Кулибали не смог попасть в створ ударом издали
  • 80'
    Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Ольборг: 45%.
  • 79'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Тактическая замена. Андерсен Магнус II уходит с поля и его заменяет Лассо Кулибали
  • 79'
    Тактическая замена. Кристенсен Якоб уходит с поля и его заменяет Лео Вальта
  • 78'
    Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    78'
    Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
  • 77'
    Йонас Йенсен-Эббью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Паллесен Кристоффер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Ольборг контролирует мяч.
  • 76'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Ольборг: 43%.
  • 74'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 74'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает неудачный навес.
  • Травма, повреждение
    73'
    Хёйхольт Мальте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 73'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Описание гола
    71'
    Г О О О О О Л - Прица Тим из команды Ольборг легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
  • 71'
    После штрафного удара,который нанес Фоссум Ивер мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • 71'
    Тактическая замена. Фрэнсис Абу уходит с поля и его заменяет Бредаль Андреас
  • Желтая карточка
    70'
    Тюкосен Мадс получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    70'
    Судья сигнализирует, что Тюкосен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фоссум Ивер
  • 70'
    Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Ольборг: 43%.
  • 70'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн направляет мяч в штрафную площадку, но Ринне Якоб выбегает и ловит мяч
  • 70'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Андреасен Лука из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 69'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 68'
    Ольборг выполняет удар от ворот.
  • 68'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 68'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Тактическая замена. Кристенсен Магнус уходит с поля и его заменяет Андреасен Лука
  • 67'
    Тактическая замена. Макарич Милан уходит с поля и его заменяет Прица Тим
  • 67'
    Тактическая замена. Маркус Ханнесбо уходит с поля и его заменяет Фредерик Бурстеринг
  • 66'
    Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 66'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 65'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 63'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 63'
    Отличный пас сделал Фрэнсис Абу из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 62'
    Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Ольборг: 46%.
  • 61'
    Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    61'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
  • 60'
    Антман Оливер из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 60'
    Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Тактическая замена. Андреас Шельдеруп уходит с поля и его заменяет Саймон Адингра
  • 59'
    Фресе Мартин получил травму и заменен. Воледзи Максвелл выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    59'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    59'
    Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 59'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 57'
    Теландер Расмус из команды Ольборг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 57'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    56'
    Фоссум Ивер из команды Ольборг подал угловой слева.
  • 56'
    Emmanuel Ogura предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    56'
    Фоссум Ивер из команды Ольборг подал угловой слева.
  • 55'
    Даниэль Свенссон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 55'
    Фоссум Ивер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 55'
    Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Ольборг: 49%.
  • Желтая карточка
    54'
    Фресе Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    54'
    Фресе Мартин задерживает мяч рукой
  • 54'
    Emmanuel Ogura выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    54'
    Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
  • 53'
    Паллесен Кристоффер из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 52'
    Ольборг контролирует мяч.
  • 52'
    Фоссум Ивер из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 51'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Ольборг: 46%.
  • 50'
    Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 49'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 49'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 49'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн играет в стеночку с партнером по команде. Антман Оливер это был.
  • 48'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Кристенсен Магнус из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Андерсен Магнус II
  • 47'
    Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 46'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 52'
    Emmanuel Ogura выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Маркус Ханнесбо из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О О Л - Фоссум Ивер из команды Ольборг забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Emmanuel Ogura прыгнул не в ту сторону.
  • Фол, нарушение
    50'
    Фресе Мартин задерживает мяч рукой
  • 49'
    После проверки VAR судья изменил решение - Ольборг пробьет пенальти!
  • 48'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Желтая карточка
    47'
    Судья подбегает и показывает Кристенсен Магнус из команды Ольборг отложенную желтую карточку за фол.
  • 47'
    Опасность предотвращена - Теландер Расмус из команды Ольборг вступил в отбор удачно
  • 47'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 46'
    Йонас Йенсен-Эббью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Хагельскьер Андерс из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Ольборг: 48%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Паллесен Кристоффер
  • 45'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 43'
    Йонас Йенсен-Эббью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Ольборг: 47%.
  • 41'
    Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе
  • 41'
    Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Йонас Йенсен-Эббью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Паллесен Кристоффер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Emmanuel Ogura выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Фоссум Ивер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    41'
    Игрок команды Норшеланн совершает фол
  • 40'
    Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 39'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    38'
    Росс Матиас из команды Ольборг заходит слишком далеко, он валит Андреас Шельдеруп.
  • Фол, нарушение
    37'
    Кристенсен Магнус наказан за толчок Андерсен Магнус II
  • 37'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 37'
    Какой промах! Теландер Расмус имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 37'
    Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    36'
    Антман Оливер наказан за толчок Теландер Расмус
  • 36'
    Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Ольборг: 51%.
  • Офсайд
    35'
    Макарич Милан из команды Ольборг в офсайде
  • 35'
    Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 34'
    Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
  • 34'
    Фресе Мартин делает длинную передачу вперед
  • 33'
    Кристенсен Магнус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Даниэль Свенссон из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 33'
    Паллесен Кристоффер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    33'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 32'
    Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Ольборг: 52%.
  • 32'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 32'
    Игрок Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 32'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает отличный кросс...
  • 32'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 32'
    Фоссум Ивер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 31'
    Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 30'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 30'
    Росс Матиас делает длинную передачу вперед
  • Травма, повреждение
    29'
    Андерсен Магнус II возвращается на поле.
  • 29'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    29'
    Ох, нехорошо это выглядит. Андерсен Магнус II получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    28'
    Андерсен Магнус II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    27'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 27'
    Опасность предотвращена - Росс Матиас из команды Ольборг вступил в отбор удачно
  • 26'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе
  • 25'
    Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 25'
    Куск Каспер из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Антман Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 24'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 23'
    Куск Каспер из команды Ольборг делает неудачный навес.
  • 22'
    Ольборг пытается что-то создать.
  • 21'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 20'
    Какой промах! Куск Каспер имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 20'
    Паллесен Кристоффер из команды Ольборг делает отличный кросс...
  • 20'
    Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Ольборг: 43%.
  • 20'
    Гости сейчас реально начинают давить соперника
  • 19'
    Росс Матиас из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Матч возобновлен
  • 18'
    Гранли Даниэль получил травму и заменен. Хагельскьер Андерс выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    18'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гранли Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    18'
    Гранли Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    18'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн в офсайде
  • Офсайд
    17'
    Теландер Расмус из команды Ольборг в офсайде
  • 17'
    Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе
  • 17'
    Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    16'
    Назначен штрафной. Пострадал Макарич Милан, его свалил Фресе Мартин.
  • 15'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Антман Оливер из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Ольборг: 39%.
  • Травма, повреждение
    15'
    Гранли Даниэль возвращается на поле.
  • 14'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    14'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гранли Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    13'
    Гранли Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Ольборг выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 12'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Даниэль Свенссон нанес удар в каркас ворот!
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Маркус Ханнесбо из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Андреас Шельдеруп
  • 11'
    Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 10'
    Антман Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Тюкосен Мадс делает длинную передачу вперед
  • 7'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 6'
    Ольборг контролирует мяч.
  • Офсайд
    5'
    Паллесен Кристоффер из команды Ольборг в офсайде
  • 5'
    Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Ольборг: 42%.
  • 4'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Гранли Даниэль из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Ольборг выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Даниэль Свенссон не смог попасть в створ ударом издали
  • 3'
    Макарич Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 2'
    Маркус Ханнесбо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 2'
    Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 1'
    Опасность предотвращена - Теландер Расмус из команды Ольборг вступил в отбор удачно
  • 1'
    Отличные скиллы показывает Антман Оливер, обводя своих соперников
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нордшелланн 0:2 Ольборг онлайн




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