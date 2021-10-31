Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Даниэль Свенссон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Emmanuel Ogura выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Г О О О О О Л - Фоссум Ивер из команды Ольборг забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Emmanuel Ogura прыгнул не в ту сторону.

49' После проверки VAR судья изменил решение - Ольборг пробьет пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Судья подбегает и показывает Кристенсен Магнус из команды Ольборг отложенную желтую карточку за фол.

47' Норшеланн начинает контратаку

46' Йонас Йенсен-Эббью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Норшеланн контролирует мяч.

43' Йонас Йенсен-Эббью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе

41' Йонас Йенсен-Эббью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Emmanuel Ogura выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Фоссум Ивер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Игрок команды Норшеланн совершает фол

40' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

40' Норшеланн контролирует мяч.

39' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

37' Удар от ворот произведет Норшеланн

37' Какой промах! Теландер Расмус имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

37' Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

33' Кристенсен Магнус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн подал угловой справа.

33' Паллесен Кристоффер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.

32' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

32' Игрок Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

32' Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает отличный кросс...

32' Норшеланн начинает контратаку

31' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Норшеланн выполняет удар от ворот.

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Андерсен Магнус II получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Андерсен Магнус II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.

26' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе

25' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Антман Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Норшеланн выполняет удар от ворот.

21' Норшеланн выполняет удар от ворот.

20' Какой промах! Куск Каспер имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

20' Гости сейчас реально начинают давить соперника

19' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Гранли Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Гранли Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн в офсайде

17' Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе

17' Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Антман Оливер из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Гранли Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Гранли Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Ольборг выполняет удар от ворот.

12' Фрэнсис Абу из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

12' ШТАНГА! Так было близко к голу - Даниэль Свенссон нанес удар в каркас ворот!

11' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

10' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.

10' Антман Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

9' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Норшеланн контролирует мяч.

4' Норшеланн выполняет удар от ворот.

4' Гранли Даниэль из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Ольборг выполняет удар от ворот.

3' Даниэль Свенссон не смог попасть в створ ударом издали

3' Макарич Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.

2' Маркус Ханнесбо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

2' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.

1' Отличные скиллы показывает Антман Оливер , обводя своих соперников

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Норшеланн начинает с центра поля