Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Right To Dream Park Зрители: 2511
45' Желтая карточкаКристенсен Магнус
0:1
45' ПенальтиФоссум Ивер
54' Желтая карточкаФресе Мартин
70' Желтая карточкаТюкосен Мадс
0:2
71' ГолПрица Тим
90' Желтая карточкаБредаль Андреас
14
Фрэнсис
Абу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
33 Leo Walta
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Прица ТимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
45'
0:1
54'
70'
71'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
История личных встреч
Нордшелланн
Ольборг
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
40.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 17 побед
43 матча
34.9%
32.6%
32.5%
15 побед 14 ничьих 14 побед
Первый тайм
37.2%
41.9%
20.9%
16 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.6%
34.9%
39.5%
11 побед 15 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Адингра
|4
|0.29
|Вилладсен Оливер
|3
|0.21
|Andreas Schjelderup
|3 (2)
|0.21
|Антман Оливер
|2 (1)
|0.14
|Фресе Мартин
|1
|0.07
|Хансен Киан
|1
|0.07
|Тюкосен Мадс
|1
|0.07
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.07
|Adamo Nagalo
|1
|0.07
|Lasso Coulibaly
|0
|0
|Leo Walta
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фоссум Ивер
|6 (1)
|0.43
|Андреасен Лука
|4
|0.29
|Макарич Милан
|3
|0.21
|Куск Каспер
|2
|0.14
|Теландер Расмус
|2
|0.14
|Феррейра Педру
|2
|0.14
|Росс Матиас
|1
|0.07
|Прица Тим
|1
|0.07
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.07
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|Frederik Boersting
|0
|0
|Альманн Якоб
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|1
|Lasso Coulibaly
|3
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|0
|Андерсен Магнус II
|2
|0
|Фресе Мартин
|2
|0
|Воледзи Максвелл
|2
|0
|Ннамани Эмека
|2
|0
|Adamo Nagalo
|2
|0
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|Вилладсен Оливер
|1
|0
|Бредаль Андреас
|1
|0
|Andreas Schjelderup
|1
|0
|Саймон Адингра
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Педру
|5
|0
|Альманн Якоб
|4
|0
|Кристенсен Магнус
|4
|0
|Теландер Расмус
|3
|0
|Росс Матиас
|3
|0
|Хёйхольт Мальте
|3
|0
|Паллесен Кристоффер
|2
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Пропущено
12
8
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
5
42%
2
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Забито
8
12
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
25%
2
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
4
33%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Забито
19
22
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
6
32%
2
9%
1-15
4
21%
2
9%
16-30
2
11%
7
32%
31-45
3
16%
5
23%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
3
16%
3
14%
76-90
Пропущено
24
15
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
17%
3
20%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
7
29%
29%
3
20%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
3
13%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1
Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Вайле 3:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Орхус 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Витесс - Нордшелланн 0:5 Орхус - Нордшелланн 0:1 Брондбю - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Раннерс 2:1 Орхус - Нордшелланн 3:1
Ольборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0
Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Вайле - Ольборг 0:1 Ольборг - Орхус 2:0 Силькеборг - Ольборг 0:0 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Ольборг - Орхус 1:0 Вайле - Ольборг 1:1 Ольборг - Эсбьерг 0:0 Ольборг - Виборг 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|14
|11
|1
|2
|29 - 10
|34
|2.
|Копенгаген
|2:0
|14
|8
|4
|2
|29 - 11
|28
|3.
|Ольборг
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|4.
|Раннерс
|14
|7
|3
|4
|18 - 16
|24
|5.
|Силькеборг
|13
|4
|7
|2
|18 - 14
|19
|6.
|Брондбю
|13
|4
|6
|3
|19 - 18
|18
|7.
|Оденсе
|13
|3
|6
|4
|20 - 19
|15
|8.
|Виборг
|13
|3
|6
|4
|20 - 21
|15
|9.
|Орхус
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|10.
|Нордшелланн
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Сённерйюск
|13
|2
|3
|8
|8 - 20
|9
|12.
|Вайле
|0:2
|14
|1
|2
|11
|11 - 34
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|7
|6
|0
|1
|18 - 5
|18
|2.
|Брондбю
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Ольборг
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|4.
|Силькеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Копенгаген
|2:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Раннерс
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|7.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|Нордшелланн
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|9.
|Оденсе
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|10.
|Сённерйюск
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Вайле
|0:2
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|2.
|Копенгаген
|2:0
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|Ольборг
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Раннерс
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|5.
|Виборг
|7
|2
|4
|1
|13 - 12
|10
|6.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|7.
|Оденсе
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|8.
|Нордшелланн
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|9.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|10.
|Орхус
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|11.
|Сённерйюск
|7
|0
|1
|6
|3 - 13
|1
|12.
|Вайле
|0:2
|7
|0
|0
|7
|4 - 20
|0