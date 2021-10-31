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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Сённерйюск
0:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Силькеборг
0'
0:1
18' Гол
Валлис Николай
39' Желтая карточка
Альбек Мадс
45'
1
Лоуренс
Томас
3
Emil
Holm
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
5
Хенде
Марк-Даль
7
Эскесен
Юлиус
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
17
Прошшер
Даниэл
14
Кристинссон
Кристофер
Инги
21
Симонсен
Йеппе
30
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
5
Oliver
Sonne
21
Anders
Klynge
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
Сённерйюск
4-3-3
Силькеборг
4-3-2-1

Ход матча

18'
0:1
Валлис Николай
(Anders Klynge)
39'
Альбек Мадс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

История личных встреч

Сённерйюск
Силькеборг

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
66.7%
11 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 6 побед

30 матчей

30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

13.3%
50%
36.7%
4 победы 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

СД
0:0
ТМК
3:5
ТМС
1:3
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:2
СД
3:3
ТМК
2:2
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:2
ТМК
2:2
ТМК
2:4
СД
2:2
СД
1:4
СД
0:2
СД
0:5
СД
2:3
СД
0:2
СД
1:1
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
4:0
СЛ
1:2
СЛ
1:1
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прошшер Даниэл 2 0.14
Симонсен Йеппе 1 0.07
Тайво Абдулрахман 1 0.07
Emil Holm 1 0.07
Экани Виктор 1 0.07
Корнвиг Эмиль 1 0.07
Фредериксен Эмиль 1 0.07
Альбек Мадс 0 0
Реесе Сёрен 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Joergensen 6 0.43
Валлис Николай 4 0.29
Хелениус Никлас 4 (1) 0.29
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0.14
Alexander Lind 1 0.07
Бринк Марк 1 0.07
Рёйкьер Никлас 1 0.07
Карстенсен Расмус 0 0
Гояни Роберт 0 0
Anders Klynge 0 0

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экани Виктор 4 0
Альбек Мадс 3 0
Emil Holm 3 0
Хенде Марк-Даль 2 0
Гартенманн Стефан 2 0
Корнвиг Эмиль 2 0
Хассан Рилван 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Кристинссон Кристофер Инги 1 0
Тайво Абдулрахман 1 0
Мумбанья Фарис 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 4 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Tobias Sahlquist 2 0
Gustav Klitgaard Dahl 2 0
Mads Kaalund III 2 0
Валлис Николай 1 0
Sebastian Joergensen 1 0
Oliver Sonne 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
3
27%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
4
31%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
4
22%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
13%
4
22%
61-75
3
38%
5
28%
76-90

Пропущено

20
14
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
15%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
6
30%
3
21%
31-45
5
25%
2
14%
46-60
2
10%
4
29%
61-75
3
15%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0
Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Сённерйюск 0:5 Сённерйюск - Виборг 2:2 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Каса Пиа - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Виборг 1:4 Брондбю - Сённерйюск 4:1 Сённерйюск - Ольборг 0:4
Силькеборг
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1
Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Скиве - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Раннерс 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Виборг 4:1 Силькеборг - Ольборг 0:0 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Видовре 5:1 Хорсенс - Силькеборг 0:0 Вайле - Силькеборг 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 14 11 1 2 29 - 10 34
2. Копенгаген 14 8 4 2 30 - 11 28
3. Ольборг 14 7 3 4 22 - 15 24
4. Раннерс 14 7 3 4 18 - 16 24
5. Силькеборг 1:0 14 5 7 2 19 - 14 22
6. Брондбю 14 5 6 3 20 - 18 21
7. Оденсе 13 3 6 4 20 - 19 15
8. Виборг 14 3 6 5 20 - 22 15
9. Орхус 13 4 3 6 10 - 17 15
10. Нордшелланн 14 4 2 8 17 - 26 14
11. Сённерйюск 0:1 14 2 3 9 8 - 21 9
12. Вайле 14 1 2 11 11 - 35 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Ольборг 6 4 0 2 12 - 7 12
4. Копенгаген 7 3 3 1 12 - 6 12
5. Силькеборг 1:0 7 3 3 1 11 - 6 12
6. Раннерс 8 3 3 2 9 - 10 12
7. Орхус 7 3 2 2 8 - 8 11
8. Нордшелланн 7 2 2 3 10 - 13 8
9. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Сённерйюск 0:1 7 2 2 3 5 - 8 8
11. Виборг 7 1 2 4 7 - 10 5
12. Вайле 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 5 1 1 11 - 5 16
2. Копенгаген 7 5 1 1 18 - 5 16
3. Ольборг 8 3 3 2 10 - 8 12
4. Раннерс 6 4 0 2 9 - 6 12
5. Силькеборг 1:0 7 2 4 1 8 - 8 10
6. Виборг 7 2 4 1 13 - 12 10
7. Брондбю 7 1 4 2 9 - 11 7
8. Оденсе 7 1 4 2 8 - 11 7
9. Нордшелланн 7 2 0 5 7 - 13 6
10. Орхус 6 1 1 4 2 - 9 4
11. Сённерйюск 0:1 7 0 1 6 3 - 13 1
12. Вайле 7 0 0 7 4 - 21 0
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Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Силькеборг
8.76
4.52
2.36
Все Коэффициенты
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