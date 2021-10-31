Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:6
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 3661
0:1
18' ГолВаллис Николай
39' Желтая карточкаАльбек Мадс
0:2
47' ГолВаллис Николай
0:3
61' ГолХелениус Никлас
0:4
67' ГолХелениус Никлас
75' Желтая карточкаТайво Абдулрахман
0:5
77' ГолВаллис Николай
0:6
85' ГолФредерик Карстенсен
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Boris
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
18'
0:1
39'
47'
61'
67'
77'
0:5
85'
Статистика матча
-
0 Голы 6
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 9
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Сённерйюск
Силькеборг
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
66.7%
11 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 6 побед
30 матчей
30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
13.3%
50%
36.7%
4 победы 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прошшер Даниэл
|2
|0.14
|Симонсен Йеппе
|1
|0.07
|Тайво Абдулрахман
|1
|0.07
|Emil Holm
|1
|0.07
|Экани Виктор
|1
|0.07
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.07
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.07
|Альбек Мадс
|0
|0
|Реесе Сёрен
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Joergensen
|6
|0.43
|Валлис Николай
|6
|0.43
|Хелениус Никлас
|6 (1)
|0.43
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0.14
|Alexander Lind
|1
|0.07
|Бринк Марк
|1
|0.07
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.07
|Фредерик Карстенсен
|1
|0.07
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Anders Klynge
|0
|0
|Гояни Роберт
|0
|0
Карточки
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экани Виктор
|4
|0
|Альбек Мадс
|3
|0
|Emil Holm
|3
|0
|Хенде Марк-Даль
|2
|0
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|Корнвиг Эмиль
|2
|0
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|Хассан Рилван
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Кристинссон Кристофер Инги
|1
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|4
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Tobias Sahlquist
|2
|0
|Gustav Klitgaard Dahl
|2
|0
|Mads Kaalund III
|2
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Sebastian Joergensen
|1
|0
|Oliver Sonne
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
4
31%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
2
40%
4
31%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
38%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
3
27%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
4
31%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Забито
8
24
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 5
1
13%
2
8%
1-15
1
13%
5
21%
16-30
2
25%
2
8%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
1
13%
6
25%
61-75
3
38%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
26
14
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
12%
2
14%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
6
23%
3
21%
31-45
6
23%
2
14%
46-60
4
15%
4
29%
61-75
5
19%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0
Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Сённерйюск 0:5 Сённерйюск - Виборг 2:2 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Каса Пиа - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Виборг 1:4 Брондбю - Сённерйюск 4:1 Сённерйюск - Ольборг 0:4
Силькеборг
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1
Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Скиве - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Раннерс 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Виборг 4:1 Силькеборг - Ольборг 0:0 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Видовре 5:1 Хорсенс - Силькеборг 0:0 Вайле - Силькеборг 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|14
|11
|1
|2
|29 - 10
|34
|2.
|Копенгаген
|14
|8
|4
|2
|30 - 11
|28
|3.
|Ольборг
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|4.
|Раннерс
|14
|7
|3
|4
|18 - 16
|24
|5.
|Силькеборг
|14
|5
|7
|2
|24 - 14
|22
|6.
|Брондбю
|14
|5
|6
|3
|20 - 18
|21
|7.
|Оденсе
|13
|3
|6
|4
|20 - 19
|15
|8.
|Виборг
|14
|3
|6
|5
|20 - 22
|15
|9.
|Орхус
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|10.
|Нордшелланн
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Сённерйюск
|14
|2
|3
|9
|8 - 26
|9
|12.
|Вайле
|14
|1
|2
|11
|11 - 35
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|7
|6
|0
|1
|18 - 5
|18
|2.
|Брондбю
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Ольборг
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|4.
|Копенгаген
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|5.
|Силькеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Раннерс
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|7.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|Нордшелланн
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|9.
|Оденсе
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|10.
|Сённерйюск
|7
|2
|2
|3
|5 - 13
|8
|11.
|Виборг
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|12.
|Вайле
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|2.
|Копенгаген
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|Ольборг
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Раннерс
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|5.
|Силькеборг
|7
|2
|4
|1
|13 - 8
|10
|6.
|Виборг
|7
|2
|4
|1
|13 - 12
|10
|7.
|Брондбю
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|8.
|Оденсе
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|9.
|Нордшелланн
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|10.
|Орхус
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|11.
|Сённерйюск
|7
|0
|1
|6
|3 - 13
|1
|12.
|Вайле
|7
|0
|0
|7
|4 - 21
|0