Расмус Карстенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Силькеборг играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Сённерйюск

46' Отличный пас сделал Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

46' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает пас партнеру.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Силькеборг выполняет удар от ворот.

44' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Прошшер Даниэл делает скидку назад вдоль ворот

44' Оливер Сонн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Альбек Мадс получает желтую карточку за неспортивное поведение

39' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

37' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Лоуренс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

36' Лоуренс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Эмиль Хольм получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Эмиль Хольм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

32' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

32' Игрок Валлис Николай из команды Силькеборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

30' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Сённерйюск

27' Гояни Роберт из команды Силькеборг навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

26' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Силькеборг выполняет удар от ворот.

24' Эмиль Хольм из команды Сённерйюск делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

24' Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Силькеборг выполняет удар от ворот.

20' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Г О О О О Л - Валлис Николай забивает с левой ноги!

18' Отличные скиллы показывает Валлис Николай , обводя своих соперников

17' Расмус Карстенсен нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Сённерйюск

15' Отличные скиллы показывает Валлис Николай , обводя своих соперников

13' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

13' Как он промахнулся? Хелениус Никлас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

12' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Сённерйюск

12' Гояни Роберт из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

11' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Отличные скиллы показывает Себастьян Йоргенсен , обводя своих соперников

9' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Силькеборг выполняет удар от ворот.

8' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

6' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Лоуренс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Расмус Карстенсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Силькеборг начинает с центра поля