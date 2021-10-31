Первый тайм

48' Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Феррейра Эвандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Марксен Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Виктор Линд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

44' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Г О О О О Л - Рафаэль Онедика забивает с правой ноги!

38' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

38' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

38' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Паулиньо VI получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Паулиньо VI на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Удар от ворот произведет Раннерс

30' Феррейра Эвандер не смог попасть в створ ударом издали

28' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

26' Систо Пионе грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

26' Одей Стивен грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

25' Удар от ворот произведет Раннерс

25' Рафаэль Онедика не смог попасть в створ ударом издали

25' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Шарлес из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

23' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Паулиньо VI из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

21' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Кехинде Тосин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Митьюлланд

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Паулиньо VI получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Паулиньо VI на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Г О О О О Л - Рафаэль Онедика забивает с правой ноги!

14' Удар от ворот произведет Раннерс

14' Шарлес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Паулиньо VI нанес удар, мяч был парирован, но Патрик Карлгрен не удержал его в руках.

12' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Марксен Эрик имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

8' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

8' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Хорошую попытку сделал Одей Стивен . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хорошую попытку сделал Кехинде Тосин . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

2' Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

1' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Митьюлланд начинает с центра поля