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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Раннерс
1:3
Второй тайм: 72'

Стадион:
Митьюлланд
0'
0:1
14' Гол
Рафаэль Онедика
26' Желтая карточка
Одей Стивен
26' Желтая карточка
Систо Пионе
0:2
39' Гол
Рафаэль Онедика
45' Желтая карточка
Линн Виктор
51' Желтая карточка
Далсгор Хенрик
1:2
53' Гол
Одей Стивен
61' Желтая карточка
Паулиньо VI
1:3
65' Гол
Феррейра Эвандер
71' Желтая карточка
Йонсен Лассер Берг
72'
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
8
Писингер
Симон
11
Марксен
Эрик
19
Бундгаард
Оливер
10
Кехинде
Тосин
6
Йонсен
Лассер
Берг
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
9
Анкерсен
Якоб
44
Брок-Мадсен
Николай
90
Одей
Стивен
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Jose
Ferreira
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
29
Паулиньо
VI
35
Шарлес
53
Линн
Виктор
7
Систо
Пионе
Раннерс
4-4-2
Митьюлланд
3-4-3

Ход матча

14'
0:1
Рафаэль Онедика
(Андерссон Йоэль)
26'
Одей Стивен
 
26'
 
Систо Пионе
39'
0:2
Рафаэль Онедика
(Андерссон Йоэль)
45'
 
Линн Виктор
51'
 
Далсгор Хенрик
53'
Одей Стивен
(Бундгаард Оливер)
1:2
57'
 
Исаксен Густав
Линн Виктор
61'
 
Паулиньо VI
65'
1:3
Феррейра Эвандер
(Рафаэль Онедика)
67'
Камара Аль-Хаджи
Брок-Мадсен Николай
 
71'
Йонсен Лассер Берг
 
71'
Клюснер Тобиас
Анкерсен Якоб
 
71'
Лауридсен Йеспер
Марксен Эрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

История личных встреч

Раннерс
Митьюлланд

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
112.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед

33 матча

18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 27 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 23 победы

41 матч

9.8%
24.4%
65.8%
4 победы 10 ничьих 27 побед

Первый тайм

19.5%
43.9%
36.6%
8 побед 18 ничьих 15 побед

Второй тайм

9.8%
34.1%
56.1%
4 победы 14 ничьих 23 победы

История матчей

СД
1:0
СДЧГ
1:1
СДЧГ
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
0:4
СД
2:1
СДЛЕ
3:0
СД
0:2
СД
2:2
ТМК
1:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
5:2
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
3:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:0
К
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СЛ
2:2
ТМС
3:3
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
4:1
СЛ
0:2
СЛ
1:2
СЛ
0:0
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 5 0.36
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 (1) 0.36
Камара Аль-Хаджи 3 0.21
Греве Матиас 1 0.07
Кехинде Тосин 1 0.07
Каллесеэ Миккель 1 0.07
Эгхо Марвин 1 0.07
Тибблинг Симон 0 0
Марксен Эрик 0 0
Писингер Симон 0 0
Гравес Симон 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Клюснер Тобиас 0 0
Бундгаард Оливер 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брумадо Жуниор 7 (1) 0.5
Дрейер Андерс 3 0.21
Феррейра Эвандер 3 (1) 0.21
Святченко Эрик 3 0.21
Линн Виктор 3 0.21
Систо Пионе 2 0.14
Исаксен Густав 2 0.14
Рафаэль Онедика 2 0.14
Мабиль Авер 1 0.07
Паулиньо VI 1 0.07
Хансен Мадс 1 0.07
Андерссон Йоэль 0 0
Олафссон Элиас-Рафн 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тибблинг Симон 5 0
Каллесеэ Миккель 3 0
Камара Аль-Хаджи 2 0
Лауэнборг Фредерик 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Кехинде Тосин 2 0
Марксен Эрик 1 0
Копплин Бьорн 1 0
Лауридсен Йеспер 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Писингер Симон 1 0
Эгхо Марвин 1 0
Греве Матиас 1 0
Одей Стивен 1 0
Гравес Симон 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брумадо Жуниор 2 1
Святченко Эрик 2 0
Систо Пионе 2 0
Паулиньо VI 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Феррейра Эвандер 0 1
Хег Даниэль 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Мабиль Авер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Шарлес 1 0
Линн Виктор 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
8 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
3
38%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
4
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
3
43%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
2
11%
1-15
3
33%
3
17%
16-30
2
22%
4
22%
31-45
3
33%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
11%
4
22%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

17
26
13 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
3
18%
3
12%
1-15
5
29%
29%
4
15%
16-30
5
29%
29%
4
15%
31-45
3
18%
6
23%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
1
6%
6
23%
76-90

Пропущено

13
9
10 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
3
23%
3
33%
1-15
5
38%
1
11%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Мидделфарт - Раннерс 0:4 Раннерс - Орхус 1:0 Яблонец - Раннерс 2:2 Оденсе - Раннерс 1:2
Раннерс - Брондбю 1:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Фремад Амагер - Раннерс 2:3 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1 Виборг - Раннерс 1:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Орхус - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Вайле - Раннерс 0:2
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2
Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Виборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Селтик 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3:1 14 11 1 2 29 - 10 34
2. Копенгаген 13 7 4 2 27 - 11 25
3. Ольборг 1:0 14 7 3 4 21 - 15 24
4. Раннерс 1:3 14 7 3 4 18 - 16 24
5. Силькеборг 13 4 7 2 18 - 14 19
6. Брондбю 13 4 6 3 19 - 18 18
7. Оденсе 13 3 6 4 20 - 19 15
8. Виборг 13 3 6 4 20 - 21 15
9. Орхус 13 4 3 6 10 - 17 15
10. Нордшелланн 0:1 14 4 2 8 17 - 25 14
11. Сённерйюск 13 2 3 8 8 - 20 9
12. Вайле 13 1 2 10 11 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3:1 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Ольборг 1:0 6 4 0 2 12 - 7 12
4. Силькеборг 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Раннерс 1:3 8 3 3 2 9 - 10 12
6. Орхус 7 3 2 2 8 - 8 11
7. Копенгаген 6 2 3 1 9 - 6 9
8. Нордшелланн 0:1 7 2 2 3 10 - 12 8
9. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Сённерйюск 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3:1 7 5 1 1 11 - 5 16
2. Копенгаген 7 5 1 1 18 - 5 16
3. Ольборг 1:0 8 3 3 2 9 - 8 12
4. Раннерс 1:3 6 4 0 2 9 - 6 12
5. Виборг 7 2 4 1 13 - 12 10
6. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
7. Оденсе 7 1 4 2 8 - 11 7
8. Нордшелланн 0:1 7 2 0 5 7 - 13 6
9. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 6 1 1 4 2 - 9 4
11. Сённерйюск 7 0 1 6 3 - 13 1
12. Вайле 6 0 0 6 4 - 18 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Митьюлланд
3.54
4.45
2.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Раннерс 1:3 Митьюлланд онлайн




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