Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:3
Второй тайм: 72'
Стадион: Cepheus Park Randers
0:1
14' ГолРафаэль Онедика
26' Желтая карточкаОдей Стивен
26' Желтая карточкаСисто Пионе
0:2
39' ГолРафаэль Онедика
45' Желтая карточкаЛинн Виктор
51' Желтая карточкаДалсгор Хенрик
1:2
53' ГолОдей Стивен
61' Желтая карточкаПаулиньо VI
1:3
65' ГолФеррейра Эвандер
71' Желтая карточкаЙонсен Лассер Берг
11
Марксен
Эрик
90
Одей
Стивен
29
Паулиньо
VI
35
Шарлес
53
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
-
35 ШарлесНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
-
38 МаррониНападающий
- Нападающий
-
48 Хансен МадсНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
26'
26'
39'
45'
51'
53'
1:2
61'
65'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
История личных встреч
Раннерс
Митьюлланд
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
112.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед
33 матча
18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 27 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 23 победы
41 матч
9.8%
24.4%
65.8%
4 победы 10 ничьих 27 побед
Первый тайм
19.5%
43.9%
36.6%
8 побед 18 ничьих 15 побед
Второй тайм
9.8%
34.1%
56.1%
4 победы 14 ничьих 23 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одей Стивен
|5
|0.36
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5 (1)
|0.36
|Камара Аль-Хаджи
|3
|0.21
|Греве Матиас
|1
|0.07
|Кехинде Тосин
|1
|0.07
|Каллесеэ Миккель
|1
|0.07
|Эгхо Марвин
|1
|0.07
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Марксен Эрик
|0
|0
|Писингер Симон
|0
|0
|Гравес Симон
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Клюснер Тобиас
|0
|0
|Бундгаард Оливер
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брумадо Жуниор
|7 (1)
|0.5
|Дрейер Андерс
|3
|0.21
|Феррейра Эвандер
|3 (1)
|0.21
|Святченко Эрик
|3
|0.21
|Линн Виктор
|3
|0.21
|Систо Пионе
|2
|0.14
|Исаксен Густав
|2
|0.14
|Рафаэль Онедика
|2
|0.14
|Мабиль Авер
|1
|0.07
|Паулиньо VI
|1
|0.07
|Хансен Мадс
|1
|0.07
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тибблинг Симон
|5
|0
|Каллесеэ Миккель
|3
|0
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Кехинде Тосин
|2
|0
|Марксен Эрик
|1
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Лауридсен Йеспер
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Эгхо Марвин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Святченко Эрик
|2
|0
|Систо Пионе
|2
|0
|Паулиньо VI
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Феррейра Эвандер
|0
|1
|Хег Даниэль
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Мабиль Авер
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Николаесен Расмус
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
8 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
3
38%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
4
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
3
43%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
18
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
2
11%
1-15
3
33%
3
17%
16-30
2
22%
4
22%
31-45
3
33%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
11%
4
22%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
17
26
13 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
3
18%
3
12%
1-15
5
29%
29%
4
15%
16-30
5
29%
29%
4
15%
31-45
3
18%
6
23%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
1
6%
6
23%
76-90
Пропущено
13
9
10 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
3
23%
3
33%
1-15
5
38%
1
11%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Мидделфарт - Раннерс 0:4 Раннерс - Орхус 1:0 Яблонец - Раннерс 2:2 Оденсе - Раннерс 1:2
Раннерс - Брондбю 1:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Фремад Амагер - Раннерс 2:3 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1 Виборг - Раннерс 1:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Орхус - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Вайле - Раннерс 0:2
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2
Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Виборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Селтик 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3:1
|14
|11
|1
|2
|29 - 10
|34
|2.
|Копенгаген
|13
|7
|4
|2
|27 - 11
|25
|3.
|Ольборг
|1:0
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|4.
|Раннерс
|1:3
|14
|7
|3
|4
|18 - 16
|24
|5.
|Силькеборг
|13
|4
|7
|2
|18 - 14
|19
|6.
|Брондбю
|13
|4
|6
|3
|19 - 18
|18
|7.
|Оденсе
|13
|3
|6
|4
|20 - 19
|15
|8.
|Виборг
|13
|3
|6
|4
|20 - 21
|15
|9.
|Орхус
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|10.
|Нордшелланн
|0:1
|14
|4
|2
|8
|17 - 25
|14
|11.
|Сённерйюск
|13
|2
|3
|8
|8 - 20
|9
|12.
|Вайле
|13
|1
|2
|10
|11 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3:1
|7
|6
|0
|1
|18 - 5
|18
|2.
|Брондбю
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Ольборг
|1:0
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|4.
|Силькеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Раннерс
|1:3
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|6.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|7.
|Копенгаген
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Нордшелланн
|0:1
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|9.
|Оденсе
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|10.
|Сённерйюск
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Вайле
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3:1
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|2.
|Копенгаген
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|Ольборг
|1:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|4.
|Раннерс
|1:3
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|5.
|Виборг
|7
|2
|4
|1
|13 - 12
|10
|6.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|7.
|Оденсе
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|8.
|Нордшелланн
|0:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|9.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|10.
|Орхус
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|11.
|Сённерйюск
|7
|0
|1
|6
|3 - 13
|1
|12.
|Вайле
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0